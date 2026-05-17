Ortaya çıktı: Chelsea, Xabi Alonso’nun ne zaman Premier Lig şampiyonluğunu getireceğini bekliyor – Blues’un yeni teknik direktörü, Jürgen Klopp’tan ‘zihinsel canavarlar’ ilhamını alıyor

Alonso, Batı Londra'ya yaptığı ses getiren transferin ardından Chelsea yönetimi tarafından net bir hedefle görevlendirildi. Daily Mail'e göre, kulüp yönetimi eski Bayer Leverkusen teknik direktöründen önümüzdeki üç sezon içinde Premier Lig şampiyonluğu kazanmasını bekliyor; bu hedef, hem Stamford Bridge'deki yatırım düzeyini hem de yeni teknik direktörün köklü geçmişini yansıtıyor.

Alonso'nun imzaladığı dört yıllık sözleşme ona bir dereceye kadar güvence sağlıyor, ancak başarıya ulaşma konusunda iç baskı hemen hissediliyor. Bir geçiş dönemi ve dalgalı bir performansın ardından, Blues'un yönetimi, İspanyol teknik adamın Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un günümüzdeki hakimiyetine meydan okumak için eksik olan parça olduğuna inanıyor.



