Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Chelsea, Xabi Alonso’nun ne zaman Premier Lig şampiyonluğunu getireceğini bekliyor – Blues’un yeni teknik direktörü, Jürgen Klopp’tan ‘zihinsel canavarlar’ ilhamını alıyor
- Getty/GOAL
Chelsea, şampiyonluk için iddialı bir son tarih belirledi
Alonso, Batı Londra'ya yaptığı ses getiren transferin ardından Chelsea yönetimi tarafından net bir hedefle görevlendirildi. Daily Mail'e göre, kulüp yönetimi eski Bayer Leverkusen teknik direktöründen önümüzdeki üç sezon içinde Premier Lig şampiyonluğu kazanmasını bekliyor; bu hedef, hem Stamford Bridge'deki yatırım düzeyini hem de yeni teknik direktörün köklü geçmişini yansıtıyor.
Alonso'nun imzaladığı dört yıllık sözleşme ona bir dereceye kadar güvence sağlıyor, ancak başarıya ulaşma konusunda iç baskı hemen hissediliyor. Bir geçiş dönemi ve dalgalı bir performansın ardından, Blues'un yönetimi, İspanyol teknik adamın Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un günümüzdeki hakimiyetine meydan okumak için eksik olan parça olduğuna inanıyor.
- (C)Getty Images
"Zihinsel canavarlar"ın ruhunu yansıtmak
Cobham'daki kültürü baştan aşağı yenilemek amacıyla Alonso'nun ilham kaynağı olarak eski bir rakibine yöneldiği bildiriliyor. Chelsea'nin yeni teknik direktörü, Jürgen Klopp'un Liverpool'daki efsanevi döneminde popüler hale getirdiği "zihinsel canavarlar" felsefesini takıma aşılamak istiyor. Alonso, teknik kalitenin tek başına yeterli olmadığına ve mevcut kadronun en büyük başarılar için rekabet edebilmesi için psikolojik bir dönüşüme ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
Bu yaklaşım, standartların titizlikle yükseltilmesini ve her oyuncudan tam bir adanmışlık beklemeyi içeriyor. Alonso, bu azimli, asla pes etmeyen tavrı benimseyerek, Chelsea ile şu anki liderler arasındaki farkı kapatmayı ve takımının zorlu 38 maçlık sezon boyunca şampiyonluk yarışını sürdürebilmesini sağlamayı umuyor.
Stamford Bridge'de iktidar değişikliği
Önemli bir nokta olarak, eski Liverpool ve Real Madrid orta saha oyuncusu Alonso, "baş antrenör" yerine "menajer" unvanıyla göreve getirildi; bu da onu 13 yıldır bu unvanı taşıyan ilk Chelsea teknik direktörü yapıyor.
Görev unvanındaki bu değişiklik, önceki yönetimlerde görülen işbirliği modelinden bir sapma olduğunu gösteriyor ve Alonso'nun oyuncu transferleri ve uzun vadeli planlama dahil olmak üzere önemli futbol konularında son sözü söyleyeceğini işaret ediyor. Bu hamle, son yıllarda kulübü sarsan güç mücadelelerini önlemenin bir yolu olarak görülüyor.
- AFP
Fırtınalı bir yaz transfer dönemi yaklaşıyor
Premier Lig şampiyonluğunun kaderi belli olurken, Chelsea, Alonso’ya ihtiyaç duyduğu imkanları sağlamak için transfer piyasasında hareketli bir yaz dönemi geçirmeye hazırlanıyor. Kulübün, teknik direktörün yüksek tempolu oyun tarzına ayak uydurmak için acil takviyeye ihtiyaç duyulan orta saha ve savunma hatlarını güçlendirmek üzere birkaç önemli hedefi belirlediği bildiriliyor; bu nedenle, yoğun bir transfer dönemi için planlar şimdiden hazır.