Ortaya çıktı: Chelsea oyuncusunun kovulan Liam Rosenior'a taktığı acımasız lakap

Stamford Bridge'de sonuçlar kontrolden çıkarken, Chelsea kadrosunun Rosenior'un en üst düzeyde liderlik yapma becerisine pek güvenmediği ortaya çıktı. BBC Sport'a göre, bir oyuncunun ona "yedek öğretmen" lakabını taktığı bile bildirildi; bu, kulüp içindeki otorite ve saygınlık eksikliği algısına yönelik sert bir eleştiri niteliğindeydi.

Soyunma odası ikiye bölünmüş durumda olduğu ve İspanyolca konuşan oyuncuların, eski Hull City menajerinin niteliklerine özellikle ikna olmadıkları bildirildi. Önemli Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde takım haberlerinin sızdırılmasıyla ayrılık zirveye ulaştı; Brighton maçı öncesinde yaşanan bu tür bir sızıntının kaynağının Marc Cucurella'nın berberi olduğu ortaya çıktı.