Ortaya çıktı: Chelsea oyuncusunun kovulan Liam Rosenior'a taktığı acımasız lakap
Bir çöküşü simgeleyen acımasız lakap
Stamford Bridge'de sonuçlar kontrolden çıkarken, Chelsea kadrosunun Rosenior'un en üst düzeyde liderlik yapma becerisine pek güvenmediği ortaya çıktı. BBC Sport'a göre, bir oyuncunun ona "yedek öğretmen" lakabını taktığı bile bildirildi; bu, kulüp içindeki otorite ve saygınlık eksikliği algısına yönelik sert bir eleştiri niteliğindeydi.
Soyunma odası ikiye bölünmüş durumda olduğu ve İspanyolca konuşan oyuncuların, eski Hull City menajerinin niteliklerine özellikle ikna olmadıkları bildirildi. Önemli Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde takım haberlerinin sızdırılmasıyla ayrılık zirveye ulaştı; Brighton maçı öncesinde yaşanan bu tür bir sızıntının kaynağının Marc Cucurella'nın berberi olduğu ortaya çıktı.
Taktik hatalar ve PSG'nin yaşadığı utanç
Rosenior başlangıçta selefi Enzo Maresca’nın attığı temellere dayanmış olsa da, kendi felsefesini hayata geçirme girişimleri ters tepti. Çift orta saha düzenini terk edip tek orta saha düzenine geçme kararı, Moises Caicedo’yu yalnız bıraktı ve onu sürdürülemez bir alan yüküyle baş başa bıraktı. Raporda, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea’nin Paris Saint-Germain’e toplamda 8-2 yenildiği maçta Rosenior’un yaklaşımının fazla açık olduğu belirtiliyor.
Teknik direktörün kadro seçimleri de kulüp içinde ağır eleştirilere maruz kaldı. PSG ile oynanan rövanş maçında genç stoper Mamadou Sarr'ı ilk 11'de sahaya sürmesi ölümcül bir hata oldu, çünkü maçın başlarında yaptığı bir hata o gece 3-0'lık yenilgiye yol açtı. Newcastle'a karşı alınan yenilgi, Premier Lig'de 5 maçlık gol orucunu da tetikledi; bu, kulübün 114 yıldır yaşadığı en kötü gol kıtlığıydı.
Brighton'ın çöküşünün ardından Hierarchy sabrını yitirdi
Brighton'da alınan zayıf yenilginin üzerinden 24 saat bile geçmeden son nihayet geldi. Chelsea yönetimi, Rosenior'un sezon sonuna kadar takımı rayına oturtmasını umuyordu, ancak Güney Kıyısı'ndaki maçta sergilenen rekabet ruhunun eksikliği bardağı taşıran son damla oldu. Rosenior, yönetici tribünündeki isimlerle sağlam ilişkiler kurmayı başaramadı ve bu da görevden alınmasına yol açtı. Kulüp, Avrupa kupalarına katılma ve FA Kupası'nda başarıya ulaşma konusundaki zayıf umutlarının, teknik direktör koltuğuna yeni bir ismin getirilmesiyle daha iyi bir şekilde karşılanacağına karar verdi.
Rosenior'un halefi için arayış başladı
Chelsea, Rosenior'un yerine kalıcı bir teknik direktör arayışında kritik bir döneme girerken, haberlere göre Andoni Iraola ve Fulham'dan Marco Silva başlıca adaylar olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik direktörün sözleşmesi bu yaz sona erecek ve süper menajer Jorge Mendes ile olan bağları, Batı Londra'ya transferini kolaylaştırabilir. Kulübün ayrıca Edin Terzic ve Xabi Alonso'yu da takip ettiği bildiriliyor.