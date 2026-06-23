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Ortaya çıktı: Chelsea’nin Enzo Fernandez için talep ettiği devasa bedel – Jose Mourinho ise Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli oyuncuyu Real Madrid’e transfer etmek konusunda hâlâ istekli
Chelsea, Fernandez transferi için çıtayı yüksek tuttu
Oyuncunun İspanya’nın başkentine transfer olmaya açıkça ilgi göstermesine rağmen, Chelsea en değerli oyuncularından birinin ucuza ayrılmasına izin vermeye niyetli değil.
Orta saha oyuncusunu Stamford Bridge'e getirmek için rekor kıran bir yatırım yapan Chelsea, yaz transfer döneminde ayrılmasına izin verecek olursa, önemli bir bedel elde etmeye kararlı.
The Athletic'e göre, Chelsea, bir kulübün 120 milyon sterlinlik (158 milyon dolar) fiyat etiketini karşılamayı kabul etmesi halinde Fernandez'i satmaya hazır. Bu değerleme, Arjantinli oyuncunun takım için önemini ve şu anda 2032'ye kadar süren uzun süreli sözleşmesini yansıtıyor.
Bu rakam ne kadar şaşırtıcı olsa da, Real Madrid’in resmi bir teklifte bulunmak istemesi halinde net bir referans noktası oluşturuyor.
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Mourinho’ya transfer konusunda tam yetki verildi
Fernandez’in transferi, Mourinho’nun liderliğinde Madrid’de yaşanan daha geniş kapsamlı bir stratejik dönüşümün parçasıdır. Seleplerinden farklı olarak, bu deneyimli teknik direktöre kulüpte nadiren görülen bir transfer kontrolü yetkisi verilmiştir. Söylentilere göre, genç yetenekleri transfer etmekten uzaklaşarak deneyimli ve sahada kendini kanıtlamış yıldızları tercih eden mevcut politikanın baş mimarıdır.
Bu yeni yaklaşım, Madrid’deki Hotel Santo Mauro’da düzenlenen üst düzey bir toplantıyla somutlaştı; teknik direktör, bu toplantıda kulüp yetkilileri ve menajer Jorge Mendes ile bir araya geldi. Mourinho, Bernabeu’ya hemen başarıyı geri getirmek amacıyla Marc Cucurella, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva ile anlaşmalarını çoktan tamamlayarak, şimdiden kazanacak bir takım kurmaya kararlı bir şekilde devam ediyor.
Orta saha pozisyonları için kıyasıya rekabet
Manchester City’den Bernardo Silva’nın takıma katılması, Madrid kadrosuna şimdiden önemli bir kalite artışı sağladı; Mourinho, yaratıcı Portekizli milli oyuncuyu çeşitli pozisyonlarda kullanmayı planlıyor.
Teknik direktör, Silva’yı rakibe göre sekiz numara, on numara veya hatta sağ kanatta geniş forvet olarak da oynayabilecek çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor.
Ancak Fernandez’in takıma katılması, halihazırda Jude Bellingham ve Arda Güler gibi isimlerin yer aldığı orta sahada rekabeti daha da artıracaktır.
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Real Madrid, mali stratejisini değerlendiriyor
Fernandez’i transfer etme kararı, nihayetinde Florentino Perez’in bir başka devasa mali harcamayı onaylamaya istekli olup olmadığına bağlı olacaktır.
Los Blancos, transfer piyasasında şimdiden aktif bir şekilde hareket ediyor, ancak Chelsea'li oyuncu için istenen 120 milyon sterlin (150 milyon dolar) tutarındaki fiyat, en büyük engel olmaya devam ediyor. Kulüp, en büyük transferlerini kesinleştirmeden önce kadrodan ayrılacak oyuncuları ve sözleşme fesihlerini önceliklendirerek mali dengesini sağlamaya çalışıyor.
Yeni sözleşme görüşmelerinin askıya alınmasıyla yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior’un geleceği de belirsizliğini korurken, yönetim kurulu Mourinho’nun taleplerini karşılamak için ne kadar harcama yapmaya hazır olduğuna karar vermek zorunda.