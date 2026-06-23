Oyuncunun İspanya’nın başkentine transfer olmaya açıkça ilgi göstermesine rağmen, Chelsea en değerli oyuncularından birinin ucuza ayrılmasına izin vermeye niyetli değil.

Orta saha oyuncusunu Stamford Bridge'e getirmek için rekor kıran bir yatırım yapan Chelsea, yaz transfer döneminde ayrılmasına izin verecek olursa, önemli bir bedel elde etmeye kararlı.

The Athletic'e göre, Chelsea, bir kulübün 120 milyon sterlinlik (158 milyon dolar) fiyat etiketini karşılamayı kabul etmesi halinde Fernandez'i satmaya hazır. Bu değerleme, Arjantinli oyuncunun takım için önemini ve şu anda 2032'ye kadar süren uzun süreli sözleşmesini yansıtıyor.

Bu rakam ne kadar şaşırtıcı olsa da, Real Madrid’in resmi bir teklifte bulunmak istemesi halinde net bir referans noktası oluşturuyor.



