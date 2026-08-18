Every Second Media
Çeviri:
Ortaya çıktı: Cesc Fabregas, Trevoh Chalobah'yı Inter yerine "iddialı" Como projesi için Chelsea'den ayrılmaya nasıl ikna etti
Serie A'daki transferde Fabregas faktörü
Chalobah, Chelsea ile uzun yolculuğunu resmen noktaladı ve 30 milyon avroluk sabit bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında İtalya ekibi Como'ya kalıcı olarak transfer oldu. Savunma oyuncusu, Inter'in ilgisini geri çevirip Giuseppe Sinigaglia ekibine katılmaya ikna olmasında belirleyici ismin Como Teknik Direktörü Fabregas olduğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
Devler yerine hikâyeyi seçmek
Transfer döneminin başlarında son Serie A şampiyonu Inter'den yoğun ilgi görmesine rağmen, Chalobah Como'daki projenin bir miras inşa etmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşündü. Stamford Bridge'de çeşitli teknik direktörler döneminde zaman zaman ilk takımda yer bulan 27 yaşındaki oyuncu, bu transferin gelişimi için doğru adım olduğunu hissetti.
"O (Fabregas) çok büyük bir etkendi. Ne istediğini, kulübü nasıl gördüğünü, beni bu kulüpte nasıl bir role uygun gördüğünü ve benim nasıl yardımcı olabileceğimi anlattı; sahip olduğum büyük tecrübe, fiziksel güç ve liderlik açısından," dedi Chalobah, BBC Sport'a verdiği röportajda.
"Bu bir gecede alınmış bir karar değildi, çok düşünülmüş ve zor bir karardı. Ama dediğim gibi, bu kulübün gidişatı ve yöneldiği yön, teknik direktörle konuşmam ve bu hikâyenin bir parçası olmak istemem belirleyici oldu. Şu ana kadar yaşadığım güzel hikâyemdeki bu yeni bölüm için gerçekten çok heyecanlıyım," diye ekledi.
Stamford Bridge'e son veda
Chalobah, Chelsea'ye 9 yaş altı takımında katıldıktan sonra kulüp adına tüm kulvarlarda 151 maça çıkarak takımdan ayrılıyor. Crystal Palace'a geçici olarak kiralanması ve sonrasında geri çağrılması da dahil olmak üzere son sezonlardaki zorluklara rağmen, Chelsea'nin sıkı bir destekçisi olmayı sürdürüyor. Akademiden çıkıp A takımla Kulüpler Dünya Kupası gibi kupalar kaldırdığı yolculuğundan büyük gurur duyduğunu ifade etti.
İngiltere milli oyuncusu, "Şartlar ne olursa olsun her zaman Chelsea için oynamak istedim" diye ekledi. "Bunu başarabileceğime hep inandım. Yaşadığım her aksilik, her zorluk, kazandığım her kupa için minnettarım. Orada birkaç şey kazandım ve burası hem geliştiğim hem de çok şey öğrendiğim bir kulüptü.
"Oraya küçük bir çocuk olarak girip bir adam olarak ayrılmak, oradaki kariyerim adına beni gerçekten mutlu ediyor. Mavi bayrağı her zaman dalgalandırmaya devam edeceğim. Onları destekleyeceğim, bu sezon onları izleyeceğim ve kalbimde her zaman olacaklar."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası değerlendirmeleri ve dayanıklılık
İtalya'ya transferi, Chalobah'nın 2026 Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna yaz döneminde son anda çağrıldığı bir sürecin ardından geldi. İngiltere yarı finalde can yakıcı bir eleniş yaşasa da, üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek turnuvayı iyi bir şekilde tamamladı.
Acı tatlı sonu değerlendiren Chalobah, sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse üçüncü olmak istemez. Finale sadece bir adım uzaktasınız. Bu oyuncular için kesinlikle zordu. Bizi birkaç gün etkiledi. Çocukların ne kadar sıkı çalıştığını, bunu kazanabileceğimize nasıl inandıklarını biliyorsunuz. Ve evet, çok yaklaşmıştık. Ama bundan ders çıkaracağız ve yaptıklarımızla, başardıklarımızla gurur duyacağız."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun