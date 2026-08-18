Ortaya çıktı: Cesc Fabregas, Trevoh Chalobah'yı Inter yerine "iddialı" Como projesi için Chelsea'den ayrılmaya nasıl ikna etti

Transfer döneminin başlarında son Serie A şampiyonu Inter'den yoğun ilgi görmesine rağmen, Chalobah Como'daki projenin bir miras inşa etmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşündü. Stamford Bridge'de çeşitli teknik direktörler döneminde zaman zaman ilk takımda yer bulan 27 yaşındaki oyuncu, bu transferin gelişimi için doğru adım olduğunu hissetti.

"O (Fabregas) çok büyük bir etkendi. Ne istediğini, kulübü nasıl gördüğünü, beni bu kulüpte nasıl bir role uygun gördüğünü ve benim nasıl yardımcı olabileceğimi anlattı; sahip olduğum büyük tecrübe, fiziksel güç ve liderlik açısından," dedi Chalobah, BBC Sport'a verdiği röportajda.

"Bu bir gecede alınmış bir karar değildi, çok düşünülmüş ve zor bir karardı. Ama dediğim gibi, bu kulübün gidişatı ve yöneldiği yön, teknik direktörle konuşmam ve bu hikâyenin bir parçası olmak istemem belirleyici oldu. Şu ana kadar yaşadığım güzel hikâyemdeki bu yeni bölüm için gerçekten çok heyecanlıyım," diye ekledi.