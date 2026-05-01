Ortaya çıktı: Casemiro’nun her maç öncesinde Man Utd takım arkadaşlarına verdiği ve baskıyı hafifletmeye yardımcı olan basit mesaj

Mainoo, Casemiro’nun maç öncesi ‘ritüelini’ açıklamakla kalmadı, aynı zamanda tecrübeli orta saha oyuncusunun kendi gelişimindeki etkisini de övdü. Eski Real Madrid oyuncusu ile Bruno Fernandes’in, A takıma ilk adım attığından beri kendisine ilham kaynağı olduğunu itiraf etti.

"Casemiro'dan çok şey öğrendiğim için bu benim için çok önemliydi," diye ekledi. "Dürüst olmak gerekirse, hem o hem de Bruno. Çoğunlukla antrenmanlarda, 16 ya da 17 yaşındayken antrenmana gelirdim ve o zamanlar sadece A takımla antrenman yapıyordum, maçlara çıkmıyordum – sanki antrenmanlar benim maçlarım gibiydi."

"Onları izlerdim ve antrenmanların temposu çok yüksekti. 'Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorlar?' diye düşünürdüm. 'Ne yapıyorlar?' diye merak ederdim. Eve giderdim ve bunu çok düşünürdüm, sonra da öğrendiklerimi uygulamaya çalışırdım. Ama bugün bile hâlâ öğrenmeye devam ediyorum."