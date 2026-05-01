Ortaya çıktı: Casemiro’nun her maç öncesinde Man Utd takım arkadaşlarına verdiği ve baskıyı hafifletmeye yardımcı olan basit mesaj
Mainoo, Casemiro’nun maç öncesi basit rutinini açıkladı
Mainoo, Casemiro’nun basit bir mesajla Manchester United oyuncularının maç öncesinde sakin kalmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, maçın başlamasından hemen önce takım arkadaşlarına oyunun tadını çıkarmalarını hatırlattığı bildiriliyor.
Beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra kulüp medyasına konuşan Mainoo, Casemiro'nun bu hatırlatmayı sahada yapılan geleneksel maç öncesi el sıkışma sırasında yaptığını açıkladı. Genç orta saha oyuncusuna göre bu mesaj, takımın Old Trafford'da performans gösterme baskısı üzerinde durmak yerine özgürce oynamaya odaklanmasına yardımcı oluyor.
Mainoo ve Casemiro birbirlerinin etkisini övüyor
Mainoo, bu ruh halinin kulüp etrafındaki beklentilerden bağımsız olarak en üst düzeyde futbol oynamanın verdiği mutluluğu yansıttığını iddia etti. Mainoo, Casemiro’nun maçlardan önce tekrarladığı şu basit cümleyi paylaştı: “Her maçtan önce sahaya çıkıp herkesin elini sıkarken Casemiro şöyle der: ‘Hadi eğlenelim. 'Hadi futbolun tadını çıkaralım' der. Bilirsiniz, işin özü budur, değil mi? Eğlenirsiniz ve kazanmayı seversiniz, ama sonuçta, burada oynamıyor olsaydım, bu oyunu bedavaya oynardım, arka bahçede oynardım."
Büyüklerden çok şey öğrenin
Mainoo, Casemiro’nun maç öncesi ‘ritüelini’ açıklamakla kalmadı, aynı zamanda tecrübeli orta saha oyuncusunun kendi gelişimindeki etkisini de övdü. Eski Real Madrid oyuncusu ile Bruno Fernandes’in, A takıma ilk adım attığından beri kendisine ilham kaynağı olduğunu itiraf etti.
"Casemiro'dan çok şey öğrendiğim için bu benim için çok önemliydi," diye ekledi. "Dürüst olmak gerekirse, hem o hem de Bruno. Çoğunlukla antrenmanlarda, 16 ya da 17 yaşındayken antrenmana gelirdim ve o zamanlar sadece A takımla antrenman yapıyordum, maçlara çıkmıyordum – sanki antrenmanlar benim maçlarım gibiydi."
"Onları izlerdim ve antrenmanların temposu çok yüksekti. 'Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorlar?' diye düşünürdüm. 'Ne yapıyorlar?' diye merak ederdim. Eve giderdim ve bunu çok düşünürdüm, sonra da öğrendiklerimi uygulamaya çalışırdım. Ama bugün bile hâlâ öğrenmeye devam ediyorum."
Manchester United, orta saha konusunda önemli kararlar almak zorunda
Manchester United'ın önümüzdeki transfer döneminde orta saha seçeneklerini yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Casemiro verimli bir sezon geçirmiş olsa da, kulüp ve oyuncu, bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erdiğinde yollarını ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Michael Carrick, görüşmelerin sürdüğünü doğruladı ancak henüz kesin bir transfer kararı alınmadığını vurguladı. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson ve Crystal Palace'tan Adam Wharton da dahil olmak üzere birçok isim Man Utd ile anılıyor.