Ortaya çıktı: Carlo Ancelotti ve Manchester United’ın Michael Carrick’i kalıcı olarak göreve getirmeden önce atamayı düşündüğü altı teknik direktör
Uluslararası hedeflerin ulaşılamaz olduğu ortaya çıktı
Carrick, Ocak ayında Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından geçici bir çözüm olarak Old Trafford'da görevi devralmıştı. Takımın muhteşem bir performansla ligi üçüncü sırada tamamlamasının ardından iki yıllık kalıcı bir sözleşmeyle göreve getirilse de, United yetkilileri başlangıçta uluslararası arenada geniş çaplı bir arayışa girmişti.
The Athletic'e göre, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, INEOS liderliğindeki yönetimin birincil hedefi idi. Alman teknik adam kış aylarında "incelenmiş" olsa da, sonunda sözleşmesini uzatarak geleceğini Three Lions'a adadı. Benzer şekilde, Julian Nagelsmann da değerlendirildi, ancak Almanya'nın Dünya Kupası kampanyasına odaklanması nedeniyle görüşmeler imkansız hale geldi.
Ancelotti ve Brezilya sorunu
Aday listesindeki belki de en iddialı isim, eski Real Madrid teknik direktörü Ancelotti idi. Kulüp futbolunda kazanılabilecek her şeyi kazanmış olan deneyimli İtalyan teknik adam, Amorim’in yerine dünya çapında bir halef arayışında olan Manchester United yönetimi tarafından büyük beğeni topluyordu.
Ancak, Ancelotti'nin Brezilya milli takımında kalma kararı bu girişimi boşa çıkardı. 66 yaşındaki teknik adam, Selecao'yu yaklaşan Dünya Kupası'na taşımak için yeni bir sözleşme imzalayınca, Kırmızı Şeytanlar taktiksel bir lider arayışında başka bir yere yönelmek zorunda kaldı.
Premier Lig'deki alternatifler ve Emery'nin maliyeti
Arama çalışmaları aynı zamanda İngiltere içinde de sürdü; Bournemouth’tan Andoni Iraola ve Aston Villa’dan Unai Emery, her ikisi de mercek altına alındı. Iraola, güney sahilindeki çalışmalarıyla övgüler toplasa da, Old Trafford’daki karar vericiler sonunda Cherries’ten United’a geçişin çok büyük bir risk olduğunu düşündü.
Emery ise tamamen farklı bir sorun teşkil ediyordu. İspanyol teknik adamı Villa Park'tan koparmak için United, 20 milyon sterlinlik muazzam bir tazminat ödemek zorunda kalacaktı. Ayrıca, Emery'nin Villa'da şu anda sahip olduğu tam kontrolü uygulayamayacağı bir yapıda aynı başarıyı tekrarlayabileceği konusunda kulüp içinde endişeler vardı.
Carrick şüphecileri ikna etti
Paris Saint-Germain'den Luis Enrique'ye olan ilginin devam etmesine rağmen – Enrique'nin arka arkaya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedeflediği için bu göreve uygun olmadığı düşünülüyordu – kulüp nihayetinde Carrick'i destekleme kararı aldı. Bu karar, kulüp efsaneleri Roy Keane ve Gary Neville'in eleştirilerine rağmen alındı; bu ikili daha önce, eski orta saha oyuncusuna sonuçlar ne olursa olsun kalıcı olarak görevin verilmemesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Carrick, United'ı Premier Lig'de üçüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırdıktan sonra açık ara favori haline geldi.
"20 yıl önce buraya geldiğim andan itibaren Manchester United'ın büyüsünü hissettim. Bu özel futbol kulübünü yönetme sorumluluğunu üstlenmek beni büyük bir gururla dolduruyor," dedi Carrick, kalıcı teknik direktör olarak onaylandıktan sonra. "Geçtiğimiz beş ay boyunca, bu oyuncu grubu burada talep ettiğimiz direnç, birliktelik ve kararlılık standartlarına ulaşabileceklerini gösterdi."