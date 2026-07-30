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Ortaya çıktı: Carlo Ancelotti'nin Brezilya'da kalmak için İtalya'ya neden HAYIR dediği
Ancelotti, İtalya'nın teklifini reddetti
Milli takım yapılanmasında bir başka üst düzey sarsıntının ardından Ancelotti, FIGC'nin bir numaralı hedefi olarak öne çıktı. Ancak eski Real Madrid teknik direktörü, Brezilya'nın başında kalmayı tercih ederek kendi ülkesini çalıştırma fırsatını geri çevirdi.
İtalya teknik direktörü Paolo Maldini kısa süre önce, Ancelotti ile Pep Guardiola'nın FIGC'nin boşalan görev için ilk tercihleri olduğunu doğruladı. Sonunda teknik direktörlük görüşmeleri kaosa sürüklendi ve Maldini'nin istifasına yol açtı; ardından Claudio Ranieri teknik direktör, Roberto Mancini ise başantrenör olarak atandı.
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Brezilya projesine bağlılık
Antrenörlük kariyerine 1992 ile 1995 yılları arasında Arrigo Sacchi'nin yardımcısı olarak İtalya'da başlayan Ancelotti için, İtalya Milli Takımı'nın başına geçmek duygusal açıdan tam anlamıyla bir dönüm noktası olacaktı. Ancak efsanevi teknik adam, sadakatinin tamamen Brezilya Futbol Konfederasyonu'na (CBF) ait olduğunu vurguladı.
ESPN'den Pedro Ivo Almeida'ya konuşan Ancelotti, tutumunu şu sözlerle netleştirdi: "Bu bir sözleşme meselesi değil; sebep bu değil. Bunun nedeni CBF'ye ve bu ülkeye karşı bir bağlılığımın olması, çünkü bu ülke beni bu ilk yılda çok sıcak bir şekilde karşıladı. Burada kalmak istiyorum."
İtalyan Federasyonu'na teşekkür
Ancelotti teklifi nazikçe geri çevirirken, FIGC'ye ilgileri için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Selecao'nun başına geçtiğinden bu yana gördüğü destek nedeniyle Güney Amerika'da kalmanın tek doğru karar olduğunu vurguladı.
"Elbette İtalya Futbol Federasyonu'na teşekkür ettim ama burada kalmak istiyorum çünkü beni bu kadar sıcak karşılayan bir ülkede, bana çalışma fırsatı veren bir kurumda kalmanın doğru ve adil olduğuna inanıyorum" diye ekledi.
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Uzun vadeli gelecek 2030'a kadar güvence altına alındı
Ancelotti'nin kararı, onu uzun vadede Güney Amerika'ya sıkı sıkıya bağlı tutuyor. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası öncesinde CBF ile sözleşme uzatma imzaladı ve böylece Haziran 2030'a kadar Brezilya Milli Takımı'na bağlandı.
Bu uzun vadeli taahhüt, Ancelotti'nin Brezilya'nın Neymar sonrası döneme geçişini yöneteceği anlamına geliyor. Deneyimli çalıştırıcının ana odağı artık Brezilya'yı yaklaşan CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde ve 2028 Copa America'da yönlendirmek, ayrıca 2030 Dünya Kupası'na giden süreci inşa etmek olacak.
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