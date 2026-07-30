Ortaya çıktı: Carlo Ancelotti'nin Brezilya'da kalmak için İtalya'ya neden HAYIR dediği

Milli takım yapılanmasında bir başka üst düzey sarsıntının ardından Ancelotti, FIGC'nin bir numaralı hedefi olarak öne çıktı. Ancak eski Real Madrid teknik direktörü, Brezilya'nın başında kalmayı tercih ederek kendi ülkesini çalıştırma fırsatını geri çevirdi.

İtalya teknik direktörü Paolo Maldini kısa süre önce, Ancelotti ile Pep Guardiola'nın FIGC'nin boşalan görev için ilk tercihleri olduğunu doğruladı. Sonunda teknik direktörlük görüşmeleri kaosa sürüklendi ve Maldini'nin istifasına yol açtı; ardından Claudio Ranieri teknik direktör, Roberto Mancini ise başantrenör olarak atandı.