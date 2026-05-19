AFP
Ortaya çıktı: Carlo Ancelotti, Neymar'a Brezilya'da yedek kalmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi ve Dünya Kupası kadro kararından önce sosyal medyada bir uyarıda bulundu
Neymar'ın geri dönüşü için koşullar
Neymar'ın yaklaşan Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna dahil edilmesi, geçen Perşembe günü yapılan hayati bir video görüşmesine kadar hiç de kesin değildi.
Globo'ya göre Ancelotti, teknik direktör Rodrigo Caetano ile birlikte 34 yaşındaki oyuncuyla doğrudan görüşerek milli takım kadrosundaki yeni durumu anlattı. Bu görüşme sırasında İtalyan teknik adam, Neymar'ın dokunulmaz bir yıldız olarak gördüğü dönemin sona erdiğini açıkça belirtti.
Eski Real Madrid teknik direktörü, Neymar'a artık kaptanlık pazubandını takmayacağını ve ilk 11'de yer almasının garanti edilmediğini bildirdi. Ancelotti, kafasında zaten bir ilk 11 kadrosu olduğunu ve şu anda forvetin bu kadroda yer almadığını açıkladı.
Ayrıca, turnuvaya odaklanabilmesi için sosyal medyadaki varlığını sınırlamasına yönelik özel tavsiyeler içeren katı bir yeni davranış kuralları da sunuldu.
Ancelotti kadro seçimini savundu
Özel görüşmelerde sergilenen sert tavırlara rağmen Ancelotti, tecrübeli forvetin deneyimini kadrodaki genç oyuncular için hayati bir değer olarak kamuoyu önünde destekledi.
Teknik direktör, Neymar'ın saha içindeki katkıları belirli anlarla veya yedek kulübesinden oyuna girerek etkili rol oynamakla sınırlı olsa bile, onun varlığının soyunma odasına olumlu etki yapabileceğine inanıyor.
Ancelotti, "Fiziksel kondisyonunu geliştirdi" dedi. "Bu Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olacak. Bu tür turnuvalarda deneyimi var, takımımızın sevgisini kazanmış durumda; bu grupta daha iyi bir ortam yaratabilir."
"Neymar'ı iyi bir yedek olacağını düşündüğümüz için seçmedik. Neymar'ı seçtik çünkü ister bir dakika, ister beş dakika, ister 90 dakika olsun, hatta bir penaltı atışı olsa bile takıma yardımcı olabileceğine inanıyoruz."
Tutum değişikliği
Neymar'ın tepkisinin son derece olumlu olduğu bildirildi; oyuncu, bu beklenmedik çağrıyı bir gülümsemeyle karşıladı ve takıma yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya söz verdi. Yardımcı bir role uyum sağlama konusundaki bu isteklilik, 2025 yılında milli takımın başına geçtiğinden beri bu forveti kadroya çağırmamış olan Ancelotti için son onay niteliğinde oldu.
Resmi kadro açıklamasının ardından Neymar'ın, yeşil ve sarı kalp emojileriyle dolu bir kutlama ve teşekkür mesajı gönderdiği bildirildi.
Dünya Kupası'na giden yol
Neymar'ın takıma başarılı bir şekilde entegre olmasının ardından, Selecao artık dikkatini Teresopolis'teki son hazırlıklarına çeviriyor. Takım, 27 Mayıs'ta Granja Comary'de toplanacak ve 31 Mayıs'ta Maracana'da Panama ile bir veda hazırlık maçı oynayacak. Bu maç, takımın 1 Haziran'da ABD'ye hareket etmeden önce taraftarların onları kendi sahasında izleyebilecekleri son fırsat olacak.
Brezilya, 13 Haziran'da New Jersey'de Fas ile oynayacağı turnuva açılış maçı öncesinde, 6 Haziran'da Cleveland'da Mısır ile son hazırlık maçına çıkacak.