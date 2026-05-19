Ortaya çıktı: Carlo Ancelotti, Neymar'a Brezilya'da yedek kalmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi ve Dünya Kupası kadro kararından önce sosyal medyada bir uyarıda bulundu

Neymar'ın yaklaşan Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna dahil edilmesi, geçen Perşembe günü yapılan hayati bir video görüşmesine kadar hiç de kesin değildi.

Globo'ya göre Ancelotti, teknik direktör Rodrigo Caetano ile birlikte 34 yaşındaki oyuncuyla doğrudan görüşerek milli takım kadrosundaki yeni durumu anlattı. Bu görüşme sırasında İtalyan teknik adam, Neymar'ın dokunulmaz bir yıldız olarak gördüğü dönemin sona erdiğini açıkça belirtti.

Eski Real Madrid teknik direktörü, Neymar'a artık kaptanlık pazubandını takmayacağını ve ilk 11'de yer almasının garanti edilmediğini bildirdi. Ancelotti, kafasında zaten bir ilk 11 kadrosu olduğunu ve şu anda forvetin bu kadroda yer almadığını açıkladı.

Ayrıca, turnuvaya odaklanabilmesi için sosyal medyadaki varlığını sınırlamasına yönelik özel tavsiyeler içeren katı bir yeni davranış kuralları da sunuldu.