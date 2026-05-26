Ortaya çıktı: Bruno Fernandes’in Tottenham’a yapacağı şaşırtıcı transferin neden suya düştüğü

"The Diary Of A CEO" podcast'inde konuşan Fernandes, Sporting'in kendisini takımda tutmaya karar vermeden önce Tottenham ile görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediğini söyledi. Orta saha oyuncusu ayrıca, uzun süredir Premier Lig'de oynama hayali nedeniyle transfer olmak için sabırsızlandığını da itiraf etti.

"Evet, Tottenham ile görüştüm ve anlaşmaya çok yakındık," diye itiraf etti Fernandes. "Sonra, transfer döneminin son iki gününde Sporting, 'Onu satmayacağız. Ona ihtiyacımız var, bu yüzden onu tutacağız' dedi.

"Evet, çünkü Premier Lig'de oynamak istiyordum, çünkü benim için dünyanın en iyi ligi bu. En rekabetçi lig. Bence büyüdüğünüzde, bilirsiniz, dolu stadyumlar, en iyi kulüpler, en iyi oyuncular gibi şeyler için oynamayı hayal ettiğiniz lig budur.

"Tabii ki, İngiltere'de oynamak istediğim hayalimdeki kulübün Man United olması benim için büyük bir şans oldu ve o zamanlar Tottenham da benim için bir seçenekti. Onlara katılmaktan çok, çok mutlu oldum çünkü bana geçirdikleri süreci gösterdiler."