Ortaya çıktı: Bruno Fernandes’in Tottenham’a yapacağı şaşırtıcı transferin neden suya düştüğü
Spurs, Fernandes'i transfer etmek üzereydi
Fernandes, Sporting'in transferi engellemeden önce Tottenham'ın kendisini kadrosuna katmak üzere olduğunu itiraf etti. Spurs, Kuzey Londra'daki kariyerinin sonuna yaklaşan Christian Eriksen'in ayrılmasının ardından takımın geleceğine hazırlanırken, 2019 yılında bu orta saha oyuncusunu hedeflemişti. Manchester United, Ocak 2020'de Fernandes için 67,6 milyon sterlinlik bir transfer anlaşmasını sonuçlandırdı; ancak Portekiz milli takım oyuncusu, durumun sadece birkaç ay önce çok farklı bir şekilde gelişebileceğini açıkladı.
Fernandes, Tottenham transferinin neden suya düştüğünü açıklıyor ve Keane'e yanıt veriyor
"The Diary Of A CEO" podcast'inde konuşan Fernandes, Sporting'in kendisini takımda tutmaya karar vermeden önce Tottenham ile görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediğini söyledi. Orta saha oyuncusu ayrıca, uzun süredir Premier Lig'de oynama hayali nedeniyle transfer olmak için sabırsızlandığını da itiraf etti.
"Evet, Tottenham ile görüştüm ve anlaşmaya çok yakındık," diye itiraf etti Fernandes. "Sonra, transfer döneminin son iki gününde Sporting, 'Onu satmayacağız. Ona ihtiyacımız var, bu yüzden onu tutacağız' dedi.
"Evet, çünkü Premier Lig'de oynamak istiyordum, çünkü benim için dünyanın en iyi ligi bu. En rekabetçi lig. Bence büyüdüğünüzde, bilirsiniz, dolu stadyumlar, en iyi kulüpler, en iyi oyuncular gibi şeyler için oynamayı hayal ettiğiniz lig budur.
"Tabii ki, İngiltere'de oynamak istediğim hayalimdeki kulübün Man United olması benim için büyük bir şans oldu ve o zamanlar Tottenham da benim için bir seçenekti. Onlara katılmaktan çok, çok mutlu oldum çünkü bana geçirdikleri süreci gösterdiler."
Fernandes, eleştirilere rağmen yine de kilit bir rol oynuyor
Fernandes, Sporting'den transfer olduğundan bu yana Manchester United'ın en etkili oyuncularından biri haline geldi. Orta saha oyuncusu, Sir Alex Ferguson sonrası dönemde kulübün istikrarsız performanslarına rağmen düzenli olarak gol ve asist üretti. Liderlik tarzı ve duygusal yaklaşımı, yorumcular arasında görüş ayrılıklarına neden olmaya devam ediyor; Keane ise en sert eleştirmenlerinden biri. Ancak Fernandes, eleştirilerin adil ve doğru olduğu sürece bunları kabul ettiğini açıkça belirtti.
O şöyle dedi: "Her zaman söylediğim gibi, eleştiriler beni rahatsız etmez. Herkesten ve herkese yönelik eleştirileri her zaman kabul ettim ve hiçbir şeye veya hiçbir şekilde cevap vermedim. İnsanların bir görüşü var, iyi ya da kötü, ne olursa olsun.
"Hoşuma gitmeyen şey, insanların yalan söylemesidir ve bu durumda Roy Keane hakkında söylediklerin, temelde onun söylediklerinin yalan olmasıdır çünkü... ya başka bir röportajı izlemiştir ya da benim söylemediğim bir şeyi söylemişim gibi konuşamaz ve şanslıyım ki her şey kayıt altında.
"Onun eleştirisini kabul ediyorum, beni bir oyuncu olarak sevip sevmemesini, bir insan olarak sevip sevmemesini kabul ediyorum. Ama hoşuma gitmeyen şey, ağzımdan çıkmamış sözleri bana yüklemesi. Hoşuma gitmeyen tek şey bu."
Fernandes, United'ı ileriye taşımayı hedefliyor
Kulüp, özellikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girip üst düzeyde daha istikrarlı bir performans sergilemeyi hedeflerken, Fernandes Kırmızı Şeytanlar için kilit bir isim olmaya devam ediyor. Portekiz milli takımının oyuncusunun orta sahada yaratıcılık konusunda büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak bu oyun kurucu, United ile sezon öncesi hazırlıklarına başlamadan önce öncelikle Portekiz'in 2026 Dünya Kupası elemelerine odaklanacak.