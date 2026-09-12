Fernandes, yeni sezona oldukça zorlu bir başlangıç yaptı ve Manchester United'ın sezonun ilk dört maçının her bir dakikasında sahada kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, Carrick'in takımında kilit bir figür olmayı sürdürdü ve bu süreçte dört gol attı. Buna, Old Trafford'da Sabah FK'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan son 4-0'lık galibiyette kaydettiği kritik gol de dahil. Ancak bu yoğun yükün hemen etkisini gösterdiği görülüyor; maç sonrası viral olan görüntülerde kaptanın, stattan ayrılırken sağlık ekibi eşliğinde belirgin şekilde topalladığı görüldü.

Carrick, kadrosunda rotasyon yapmayı planladığını kabul etti ancak Sabah maçının gidişatının Fernandes'in son düdüğe kadar sahada kalmasını gerektirdiğini söyledi. Teknik direktör, takımın sembol ismi kaptanının üzerindeki fiziksel yükün son derece farkında olduğunu belirtirken, onu oyunda tutma kararının maç sırasında bir zorunluluk meselesi olduğunda ısrar etti.



