NurPhoto
Çeviri:
Ortaya çıktı: Bruno Fernandes'ın, Manchester derbisi öncesinde topallarken görüntülenen Manchester United kaptanı olarak, Sabah'a karşı neden 90 dakika oynamak zorunda kaldığı
United kaptanı için yorgunluk faktörü
Fernandes, yeni sezona oldukça zorlu bir başlangıç yaptı ve Manchester United'ın sezonun ilk dört maçının her bir dakikasında sahada kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, Carrick'in takımında kilit bir figür olmayı sürdürdü ve bu süreçte dört gol attı. Buna, Old Trafford'da Sabah FK'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan son 4-0'lık galibiyette kaydettiği kritik gol de dahil. Ancak bu yoğun yükün hemen etkisini gösterdiği görülüyor; maç sonrası viral olan görüntülerde kaptanın, stattan ayrılırken sağlık ekibi eşliğinde belirgin şekilde topalladığı görüldü.
Carrick, kadrosunda rotasyon yapmayı planladığını kabul etti ancak Sabah maçının gidişatının Fernandes'in son düdüğe kadar sahada kalmasını gerektirdiğini söyledi. Teknik direktör, takımın sembol ismi kaptanının üzerindeki fiziksel yükün son derece farkında olduğunu belirtirken, onu oyunda tutma kararının maç sırasında bir zorunluluk meselesi olduğunda ısrar etti.
- Getty Images Sport
Carrick, oyuncu değişikliği ikilemini açıkladı
Fernandes'ın diğer oyuncular kenara alınırken oyunda kalması kararına değinen Carrick, mevcut oyuncu değişikliği kurallarının kısıtlamalarına ve takımın ikinci yarıdaki taktik ihtiyaçlarına işaret etti. Carrick, "Sadece beş oyuncu değişikliği hakkımız vardı! Bunun nasıl görüneceğine dair bazı kararlar almak zorundaydık" dedi. "Ama elbette o da herkes gibi. Çok fazla oynadı, ancak bence grubu ve kadroyu bunu farklı şekillerde karşılayabilecek şekilde geliştiriyoruz."
United patronu, yoğun bir sezon boyunca devamlılığın sağlanması için dinlenmeye ihtiyaç olduğunu kabul ederek oyuncuya hızlıca bir söz verdi. Carrick, Sabah karşılaşmasındaki özel durumu da açıklayarak şunları ekledi: "Bu gece olanlar sadece bu tür durumlardan biriydi, verilmesi gereken kararlar vardı ve sonunda oyunda kaldı."
Savunmadaki endişeler ve Shaw'un durumu
Fernandes, pazar günkü yüksek önem taşıyan Manchester City maçı öncesinde Carrick'in karşı karşıya olduğu tek kadro sıkıntısı değil. Luke Shaw da Sabah ile oynanan maçın kadrosunda dikkat çeken bir eksikti ve bu durum derbiye hazır olup olmadığına dair soru işaretleri yarattı. Carrick, İngiltere milli oyuncusunun durumu hakkında güncelleme verirken temkinli konuştu ve şöyle dedi: "Göreceğiz. Bu geceki maç öncesinde ona biraz dikkat ettik. Yüzde 100 hazır değildi, bu yüzden risk almadık. Önümüzdeki birkaç gün içinde durumunun nasıl olacağına bakacağız."
Shaw'un olası yokluğu, son bölgede etkili olan bir Manchester City takımına karşı hazırlanan Manchester United için önemli bir darbe olacaktır. Carrick, savunmadaki istikrar ihtiyacıyla oyuncularının fiziksel durumlarının gerçeği arasında denge kuruyor.
- Getty Images Sport
Rashford ve Sesko'nun yükünü yönetmek
Sakatlıklar endişe yaratırken, Carrick hafta ortasındaki maçta forma giyemeyen Marcus Rashford hakkında daha olumlu bir güncelleme verebildi. Teknik direktör, Rashford'un yokluğunun tamamen taktiksel olduğunu ve hafta sonu için fiziksel olarak en iyi durumda kalmasını sağlamak amacı taşıdığını doğruladı. Kararın önlem amaçlı olup olmadığı sorulduğunda Carrick, "Biraz öyle, evet, ayrıca yükü de bir noktaya kadar biraz paylaşmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
Carrick, Sabah karşısındaki rotasyondan faydalanan Benjamin Sesko gibi yeni yetenekleri takıma entegre etmenin önemini vurguladı. Teknik direktör sözlerini, "Elimizde iyi seçenekler var, bu yüzden herkesi diri tutmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda Ben'in bu gece iyi süre alabileceği ve onu tempoya sokabileceğimiz bir nokta da var" diyerek tamamladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun