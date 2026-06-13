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Ortaya çıktı: Bruno Fernandes’e yeni Manchester United sözleşmesinde teklif edilecek muazzam maaş – Kırmızı Şeytanlar, rekor kıran kaptanlarını Old Trafford’da tutmak için her şeyi yapmaya hazır
Kırmızı Şeytanlar dev bir teklif hazırlıyor
Manchester United, olağanüstü bir bireysel sezonun ardından ilham kaynağı olan kaptanını ödüllendirmek için devasa bir mali paket hazırlıyor. SportsBoom’un haberine göre kulüp, zengin Suudi Arabistan kulüplerinden ve Avrupa’nın devlerinden gelen yoğun transfer ilgisine, sözleşme görüşmelerini hızlandırarak karşılık verecek. Önerilen anlaşma, görüşmelerin gecikeceğine dair tüm spekülasyonları ortadan kaldıracak ve Portekizli oyun kurucunun takımın odak noktası olarak kalmasını sağlayacak.
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Talisman, modern miras sistemlerini hedefliyor
Müzakere sürecine yakın kaynaklar, Portekizli yıldızın yurt dışından gelen cazip tekliflere rağmen Old Trafford'dan ayrılmaya niyetli olmadığını belirtti. Alderley Edge'deki hayata tamamen uyum sağlayan 31 yaşındaki oyuncu, soyunma odasının lideri olarak üstlendiği sorumluluklara son derece bağlı kalmaya devam ediyor. Söylentilere göre, modern futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak mirasını pekiştirmeye kararlı olan oyuncu, kulübün nihayet eski ihtişamını geri kazanma yolunda doğru adımları attığına dair büyük bir güven duyduğunu ifade ediyor.
Carrick, ödüllü oyuncuyu kadrosunun merkezine alıyor
Bu cazip yeni sözleşme, oyuncunun şu anki haftalık 250.000 sterlinlik maaşına hak ettiği %50'lik bir artış getiriyor; buna Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına bağlı önemli performans primleri de ekleniyor. Yeni teknik direktör Michael Carrick, bu tecrübeli oyun kurucuyu takımının mutlak kalbi olarak görüyor. Bu güven, Fernandes'in 21 asistle Premier Lig'in tüm zamanların asist rekorunu kırmasının ardından Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü ve Futbol Yazarları Birliği'nin Yılın Futbolcusu ödülünü kazandığı sansasyonel bir sezonun ardından geldi.
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Dünya Kupası, sözleşmenin imzalanmasından önce gerçekleşecek
Manchester United, Fernandes’in önümüzdeki Haziran ayına kadar süren sözleşmesi ve 12 aylık uzatma opsiyonu sayesinde rahat bir konumda bulunuyor. Bununla birlikte, kulüp yönetimi bu cazip teklifin kaptanlarını, kalan en verimli yıllarını Old Trafford’da geçirmek üzere dört ya da beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya ikna edeceğinden emin.
Fernandes'in önceliği şu anda Amerika'da düzenlenecek Portekiz'in Dünya Kupası kampanyasına kaymış olsa da, dönüşünün ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Böylece Carrick, zorlu Avrupa macerası öncesinde kadrosunu sağlamlaştırmış olacak.