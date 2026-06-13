Manchester United, Fernandes’in önümüzdeki Haziran ayına kadar süren sözleşmesi ve 12 aylık uzatma opsiyonu sayesinde rahat bir konumda bulunuyor. Bununla birlikte, kulüp yönetimi bu cazip teklifin kaptanlarını, kalan en verimli yıllarını Old Trafford’da geçirmek üzere dört ya da beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya ikna edeceğinden emin.

Fernandes'in önceliği şu anda Amerika'da düzenlenecek Portekiz'in Dünya Kupası kampanyasına kaymış olsa da, dönüşünün ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Böylece Carrick, zorlu Avrupa macerası öncesinde kadrosunu sağlamlaştırmış olacak.