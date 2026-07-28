Sesko’nun kenarda geçirdiği süre, Joshua Zirkzee’nin öne çıkmasına ve hem Wrexham hem de Rosenborg’a karşı ilk 11’de başlamasına olanak sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, United’ın mevcut transfer döneminde onu satma konusundaki güçlü tercihine rağmen hücum hattına liderlik etti. Kalıcı bir satışın sağlanması şu anda düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Kırmızı Şeytanlar, Temmuz 2024’te 36,5 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan mali zarar etmemek için yaklaşık 21 milyon sterlinlik bir ücret talep edecektir. Ancak, Serie A’ya kiralık dönüş hâlâ son derece olası bir sonuç olmaya devam ediyor. Zirkzee, Manchester’daki zorlu bir dönemin ardından çok sayıda İtalyan kulübünün önemli ilgisini çekti.