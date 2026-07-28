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Ortaya çıktı: Benjamin Sesko, Man Utd forveti sezon öncesi ilk iki maçta forma giymezken, hâlâ kaval kemiği sakatlığından iyileşiyor
Yazın açılış maçlarını kaçırmak
Sesko, yeni Premier League sezonu öncesinde kaval kemiği sakatlığından dönme konusunda kesinlikle takvime uygun ilerliyor. 23 yaşındaki forvet, sıkı bir rehabilitasyon programını takip etmeyi sürdürdüğü için United’ın Wrexham ve Rosenborg’a karşı oynadığı sezon öncesi ilk iki hazırlık maçını kaçırdı. The Sun, iyileşmesinin plana tam olarak uygun şekilde ilerlediğini iddia ediyor. Teknik ekip, bunun yerine tamamen onun kondisyonuna odaklanmayı seçerek, Slovenya milli oyuncusunun bu açılış hazırlık maçlarında yer almasını hiçbir zaman planlamadı.
- AFP
Geçmeyen bir kaval kemiği sorunuyla uğraşmak
Sesko, sakatlığı kötüleştirmeden önce zaten kaval kemiğiyle ilgili bir şikâyeti yönetiyordu United'ın Liverpool'a karşı aldığı heyecan verici 3-2'lik galibiyet sırasında 3 Mayıs'ta. Kulüp, o dönemde sorunun ciddiyeti hakkında dikkat çekici derecede belirsiz kaldı.
Sonuç olarak, sağlık ekibi geçen sezonun son üç maçı için onu dinlendirmeye karar verdi. Neyse ki United için, sezonun son bölümündeki o maçların forvetin kaçırdığı tek rekabetçi karşılaşmalar olması bekleniyor. Yetenekli forvet geçen hafta resmen açık havada antrenmanlara geri döndü ve tam iyileşmeye doğru önemli adımlar atıyor.
Zirkzee, ayrılık söylentileri arasında devreye giriyor
Sesko’nun kenarda geçirdiği süre, Joshua Zirkzee’nin öne çıkmasına ve hem Wrexham hem de Rosenborg’a karşı ilk 11’de başlamasına olanak sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, United’ın mevcut transfer döneminde onu satma konusundaki güçlü tercihine rağmen hücum hattına liderlik etti. Kalıcı bir satışın sağlanması şu anda düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Kırmızı Şeytanlar, Temmuz 2024’te 36,5 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan mali zarar etmemek için yaklaşık 21 milyon sterlinlik bir ücret talep edecektir. Ancak, Serie A’ya kiralık dönüş hâlâ son derece olası bir sonuç olmaya devam ediyor. Zirkzee, Manchester’daki zorlu bir dönemin ardından çok sayıda İtalyan kulübünün önemli ilgisini çekti.
- Getty
Yeni kampanya için hazırlanıyor
Sesko'nun şimdi United'ın Cumartesi günü Stockholm'da Atletico Madrid ile karşılaşacağı maçta yer alma konusunda dışarıdan bir şansı var. Eğer bunu kaçırırsa, 8 Ağustos'ta Gothenburg'da Paris Saint-Germain'e karşı ilk 11'de başlaması kuvvetle muhtemel gösteriliyor. İsveç'teki karşılaşmanın ardından United, zorlu altı günlük bir antrenman kampı için Dublin'e uçacak. Daha sonra, Premier League sezonu 22 Ağustos'ta Hull City'ye karşı başlamadan önceki sondan bir önceki hazırlık maçlarında 12 Ağustos'ta Croke Park'ta Leeds United ile oynayacaklar.
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