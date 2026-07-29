Ortaya çıktı: Bayern Münih, Harry Kane'in sözleşmesini 2029'a kadar uzatmaya hazır; yıldız golcü rol değişikliğine açık

Bayern Münih, yıldız golcüsünün geleceğini güvence altına almak için hiç vakit kaybetmiyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, Bavyera devi Kane'in hedeflerinin merkezinde olmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koydu. Sport Bild'e göre kulüp, Kane'in Allianz Arena'daki kalışını en az 2029'a kadar uzatacak resmi bir sözleşme teklifi hazırlıyor. Şu anda yıllık yaklaşık 25 milyon € kazanan Kane'in, yaşı nedeniyle herhangi bir maaş indirimi planlanmazken kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.

Görüşmelere, sportif direktör Max Eberl ile İngiltere kaptanını ilk olarak Münih'e getiren isim olan CEO Jan-Christian Dreesen'in liderlik etmesi bekleniyor. Oyuncu tarafında ise pazarlık masasında çıkarlarını babası Pat ve kardeşi Charlie temsil edecek.



