Getty Images Sport
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Ortaya çıktı: Bayern Münih, Harry Kane'in sözleşmesini 2029'a kadar uzatmaya hazır; yıldız golcü rol değişikliğine açık
Mükemmelliğe yatırım
Bayern Münih, yıldız golcüsünün geleceğini güvence altına almak için hiç vakit kaybetmiyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, Bavyera devi Kane'in hedeflerinin merkezinde olmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koydu. Sport Bild'e göre kulüp, Kane'in Allianz Arena'daki kalışını en az 2029'a kadar uzatacak resmi bir sözleşme teklifi hazırlıyor. Şu anda yıllık yaklaşık 25 milyon € kazanan Kane'in, yaşı nedeniyle herhangi bir maaş indirimi planlanmazken kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
Görüşmelere, sportif direktör Max Eberl ile İngiltere kaptanını ilk olarak Münih'e getiren isim olan CEO Jan-Christian Dreesen'in liderlik etmesi bekleniyor. Oyuncu tarafında ise pazarlık masasında çıkarlarını babası Pat ve kardeşi Charlie temsil edecek.
- Getty Images
Büyük teklifler reddedildi
Bu görüşmelerin başlatılması kararı, yurt dışından gelen ciddi ilginin ortasında alındı ve Kane'in küresel piyasadaki değerinin hâlâ son derece yüksek olduğunu gösterdi. Barcelona ve Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'in, golcünün durumunu sorduğu bildirildi ancak oyuncu bir transfere ilgi göstermedi.
Yeni bir meydan okuma aramak yerine Kane, Almanya'daki mirasına odaklanmış durumda. Zorlu bir sezonun ve Dünya Kupası'nın ardından odağının sahada kalmasını sağlamak için görüşmeleri ertelemeyi tercih etti, ancak artık yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğunun sinyalini verdi. İngiltere kaptanı şu anda Karayipler'de ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor ve ağustos başında Vincent Kompany'nin kadrosuna katılması bekleniyor; sözleşme görüşmeleri de resmen o zaman başlayacak.
Forvetin evrimi
Yaklaşan görüşmelerin en dikkat çekici yönlerinden biri, Kane'in takım içindeki rolünün nasıl evrilebileceği. Kariyerinin en üst seviyedeki son yıllarına yaklaşan 33 yaşındaki golcünün, daha yaratıcı bir oyun kurucu role geçmeye açık olduğu belirtiliyor. Haberde, Kane'in hedefini kararlılıkla 2030 Dünya Kupası'na diktiği ve oyununu şimdiden uyarlamasının, mümkün olduğunca uzun süre en üst seviyede oynama planının kilit bir parçası olduğu da ekleniyor.
Kompany'nin çok yönlü bir hücum hattı fikrinden büyük heyecan duyduğu belirtiliyor. Habere göre Kane takımda kalış süresini uzatsa bile kulüp, gelecek transfer dönemlerinde bir üst düzey golcü daha kadroya katma ihtimalini dışlamış değil. Teknik direktörün vizyonu, iki yüksek kaliteli hücum tehdidinin yer aldığı akışkan bir sistemi içeriyor; bu da Kane'in daha derine gelerek olağanüstü pas menziliyle oyuna etki etmesine imkan tanıyor.
- Getty Images Sport
Rekorlardan çok kupalar
Kane'in Münih'e bağlılığının arkasındaki itici güç, kupa kazanma isteği olmaya devam ediyor. Alan Shearer'ın Premier League gol rekorunu kırma ihtimali medyanın sürekli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürse de, golcü oyuncu Bavyera'da mutlu ve kulübün kültürüne tamamen uyum sağlamış durumda. Öncelikli hedefi, İngiltere'deki bireysel istatistiksel kilometre taşlarına odaklanmaktan ziyade özgeçmişine Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını eklemek.
Takım yeni sezona hazırlanırken, Kane'in sözleşme durumunun netliğe kavuşması kulübün istikrarına büyük katkı sağlayacak. Olası bir transfer sürecinden kaçınılması, yönetimin ilave transferlere odaklanmasına imkan tanıyacak; çünkü hücum hattındaki kilit isminin öngörülebilir gelecekte takımda kalacağı kesinleşmiş olacak.
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