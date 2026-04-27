Ortaya çıktı: Bayern Münih, eski Burnley teknik direktörüyle ilgili 'soru işaretleri' nedeniyle Vincent Kompany'yi işe almadan önce Pep Guardiola'dan tavsiye istedi

Eberl, 2024 yılında Kompany’yi göreve getirme sürecinin hiç de kolay olmadığını kabul ederek, kulübün karakter referansı almak için eski teknik direktörleri Guardiola’ya başvurduğunu açıkladı. Belçikalı teknik adam, Premier League'de Burnley ile küme düşerek zorlu bir sezon geçirmişti ve bu durum doğal olarak Allianz Arena'da iç tereddütlere yol açmıştı. Alman yayıncı ZDF'ye konuşan Eberl, 40 yaşındaki teknik adamın görevi almasını sağlayan dönüm noktasını açıkladı.

"Gerçekten emin olup olmadığımız sorusu gündeme geldiğinde, Kalle'ye [Karl-Heinz Rummenigge, eski Bayern başkanı] şöyle dedim: 'Kalle, sen Pep'e çok yakınsın, değil mi? Onu ara ve Kompany hakkında ne düşündüğünü sor. Bu, dönüm noktası oldu," dedi Eberl.