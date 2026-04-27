Çeviri:
Ortaya çıktı: Bayern Münih, eski Burnley teknik direktörüyle ilgili 'soru işaretleri' nedeniyle Vincent Kompany'yi işe almadan önce Pep Guardiola'dan tavsiye istedi
Guardiola'nın telefon görüşmesi
Eberl, 2024 yılında Kompany’yi göreve getirme sürecinin hiç de kolay olmadığını kabul ederek, kulübün karakter referansı almak için eski teknik direktörleri Guardiola’ya başvurduğunu açıkladı. Belçikalı teknik adam, Premier League'de Burnley ile küme düşerek zorlu bir sezon geçirmişti ve bu durum doğal olarak Allianz Arena'da iç tereddütlere yol açmıştı. Alman yayıncı ZDF'ye konuşan Eberl, 40 yaşındaki teknik adamın görevi almasını sağlayan dönüm noktasını açıkladı.
"Gerçekten emin olup olmadığımız sorusu gündeme geldiğinde, Kalle'ye [Karl-Heinz Rummenigge, eski Bayern başkanı] şöyle dedim: 'Kalle, sen Pep'e çok yakınsın, değil mi? Onu ara ve Kompany hakkında ne düşündüğünü sor. Bu, dönüm noktası oldu," dedi Eberl.
Başlangıçtaki 'soru işaretlerini' ele almak
Kompany'nin atanması, kulüp dışındaki pek çok kişi tarafından bir risk olarak görüldü ve Eberl, Belçikalı teknik adamın Tuchel'in yerine geçecek ilk tercih olmadığı konusunda dürüst davrandı. Kulüp, bir halef bulmak için aylarca uğraşmış, bazı önemli isimlerden reddedilmişti; ancak sonunda, Almanya'da teknik direktörlük geçmişi hâlâ sorgulanmakta olan 40 yaşındaki isme geri döndü.
Eberl, "Kompany'nin adını ortaya attığımda başlangıçta bazı soru işaretleri ve şaşkınlık olduğunu hissettim," diye itiraf etti. "Elbette, önceden reddedilmiştik. Julian Nagelsmann'ın bir olasılık olduğu, Ralf Rangnick ile görüştüğümüz, Oliver Glasner ile görüştüğümüz bir sır değil. Bazıları Hansi Flick'in geri dönmesini de istiyordu. Bu konuda lafı dolandırmamıza gerek yok. Daha önce de söylediğim gibi: Vincent Kompany gerçekten de listemizdeydi. Ama dürüst olmak gerekirse - ve bu konuda tamamen açık konuşuyorum - Vincent Kompany'yi ilk olarak önermeye cesaret edemedim. Bunun yerine, önce isimleri ve şöhretleri olan üst düzey teknik direktörlere ulaştık."
Münih'teki Kompany etkisi
Bu karar, kazanılan kupalar ve takımda yeniden canlanan direnç duygusuyla haklı çıktı. Kompany, o günden bu yana Bayern’i arka arkaya Bundesliga şampiyonluklarına ve bir Almanya Süper Kupası’na taşıdı; takım şu anda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ve DFB-Pokal finalinde yer alıyor. Büyük kişilikleri yönetme becerisi, Mainz karşısında yaşanan dramatik geri dönüş sırasında bir kez daha gözler önüne serildi.
Orta saha oyuncusu Leon Goretzka, kısa süre önce teknik direktörün sert tavrını vurgulayarak, 3-0 gerideyken devre arasında ciddi bir azar işittiklerini açıkladı. Kompany ise bu tür anlarda sistemlerden çok tutkunun önemine dikkat çekerek, bu büyüklükte bir geri dönüşün stratejiden çok duygularla beslendiğini açıkladı. Kompany şunları söyledi: “Kariyerim boyunca ben de böyle anlar yaşadım. İlk yarıda 3-0 gerideyken o soyunma odasında bulundum ve maçın bittiğini hissettim. Ancak öfkenizi kanalize etmeli, yenilgiyi kabul etmemeli, sonra da son dakikaya kadar tam gaz devam edip rakibe baskı yapmaya devam etmelisiniz. Çocuklar da tam olarak bunu yaptı.”
PSG karşısında Avrupa zaferinin peşinde
Yurtiçi şampiyonluğu garantiledikten sonra Kompany’nin odağı Şampiyonlar Ligi’ne kaydı. Bayern yarı finale yükseldi ve burada Paris Saint-Germain ile devler arası bir karşılaşma onu bekliyor. Bu eşleşmenin galibi, finalde Arsenal ya da Atlético Madrid ile karşılaşacak; bu da Kompany’ye, Championship’te teknik direktörlük yapmasından sadece üç yıl sonra dünyanın en büyük sahnesinde üst düzey yetkinliğini kanıtlama fırsatı sunuyor. Sonuç olarak, futbolun en büyük teknik direktörlerinden birinin sözüne güvenerek Eberl, Bayern'in yeni neslini yönetecek mükemmel adayı buldu ve başlangıçtaki soru işaretlerini, yenilenen bir hakimiyet dönemine dönüştürmeyi başardı.