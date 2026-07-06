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Ortaya Çıktı: Başbakan Sir Keir Starmer’ın, FIFA’yı Meksika-İngiltere maçının başlama saatini değiştirmemesi konusunda ikna etmedeki rolü
Starmer, FIFA’nın takvim değişikliğini engelledi
Dramatik bir perde arkası hamlesiyle Starmer, FIFA’nın İngiltere’nin Estadio Azteca’da oynayacağı hayati öneme sahip eleme maçının başlama saatini öne almasını engellemek için bizzat devreye girdi. The Sun’ınhaberine göre, FIFA, olağan dışı hava koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle maçı İngiltere saatiyle 01.00’dan 19.00’a kaydırmayı düşünmüştü; ancak Başbakan, Meksika tarafının taktiksel bir manevra yaptığından şüphelendi.
Görevinden ayrılacak olan İşçi Partisi lideri, Futbol Federasyonu tarafından olası bir program çakışması konusunda uyarıldıktan sonra diplomatik bir müdahale gerçekleştirdi.
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Azteca’nın rakım avantajına ilişkin endişeler
Downing Street’in müdahalesinin ardındaki temel neden, takımın fiziksel sağlığıydı. Üç Aslanlar, deniz seviyesinden 2.240 metre yükseklikte bulunan ve özel bir iklimlendirme süreci gerektiren Estadio Azteca’da oynamak zorunda kalarak zaten ciddi bir zorlukla karşı karşıyaydı. Maçın saatinin öne alınması, oyuncuların ince havaya uyum sağlamaları için hayati önem taşıyan süreyi kısaltacaktı.
Starmer’ın, İngiltere Futbol Federasyonu’na (FA) saat 19.00’daki başlama saatine kesin olarak karşı olduğunu bildirdiği aktarıldı. Önerilen saat aralığı İngiliz televizyon izleyicileri için daha elverişli olsa da, öncelik Harry Kane ve takım arkadaşlarının zorlu koşullara hazırlıksız yakalanmamasını sağlamaktı.
İngiliz Futbol Federasyonu (FA), FIFA’nın önerisine karşı direnişini resmileştirmeden önce hükümetin tutumunu ölçmek için hükümetle temasa geçmişti; böylece ev sahibi ülkeye fayda sağlayacak herhangi bir değişikliğe karşı birleşik bir cephe oluşturuldu.
Gece geç saatlerdeki heyecan, Three Lions’ın galibiyetiyle sonuçlandı
Orijinal programa sadık kalma kararı sahada meyvesini verdi; İngiltere, Meksiko’da efsanevi bir 3-2 galibiyet elde etti. Başbakanın çabalarına rağmen Doğa Ana yine söz sahibi oldu; başkentte yağmur yağmaya başlayınca maç bir saat ertelendi.
Ancak, rakım koşullarına hazırlanmak için kazanılan bu ekstra süre hayati önem taşıdı; İngiltere, nefes kesen bir mücadelede rakibini geride bıraktı. Jude Bellingham, muhteşem bir çift golle maçın yıldızı olurken, Harry Kane ise penaltıyı ustaca gole çevirerek galibiyeti perçinledi.
Londra’ya dönersek, Başbakan’ın bir sözcüsü, Starmer’ın ergenlik çağındaki oğluyla birlikte maçı baştan sona izlemek için uyanık kaldığını doğruladı. Sözcü şunları kaydetti: “Bu sabah biraz uykusuz ama takımla son derece gurur duyuyor ve bu performanstan sonra İngiliz olmaktan son derece gurur duyuyor.”
- Getty Images News
Barların canlanması ve kutlama havası
Saha dışındaki gelişmelere gelince, Başbakan’ın müdahalesi iç politikaya da uzandı; maç süresince barların sabah 5’e kadar açık kalabilmesini sağlamak için olağanüstü durum yasasını yürürlüğe koydu.
Starmer daha önce şöyle demişti: “Futbol evine dönüyor olabilir, ancak taraftarların dönmek zorunda kalmamasını sağlıyoruz. Barların maçın son düdüğüne kadar açık kalması, taraftarlar için iyi bir haber olduğu kadar, topluluklarımızı bir araya getiren barlar ve mekanlar için de iyi bir haber.”
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