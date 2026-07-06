Ortaya Çıktı: Başbakan Sir Keir Starmer’ın, FIFA’yı Meksika-İngiltere maçının başlama saatini değiştirmemesi konusunda ikna etmedeki rolü

Downing Street’in müdahalesinin ardındaki temel neden, takımın fiziksel sağlığıydı. Üç Aslanlar, deniz seviyesinden 2.240 metre yükseklikte bulunan ve özel bir iklimlendirme süreci gerektiren Estadio Azteca’da oynamak zorunda kalarak zaten ciddi bir zorlukla karşı karşıyaydı. Maçın saatinin öne alınması, oyuncuların ince havaya uyum sağlamaları için hayati önem taşıyan süreyi kısaltacaktı.

Starmer’ın, İngiltere Futbol Federasyonu’na (FA) saat 19.00’daki başlama saatine kesin olarak karşı olduğunu bildirdiği aktarıldı. Önerilen saat aralığı İngiliz televizyon izleyicileri için daha elverişli olsa da, öncelik Harry Kane ve takım arkadaşlarının zorlu koşullara hazırlıksız yakalanmamasını sağlamaktı.

İngiliz Futbol Federasyonu (FA), FIFA’nın önerisine karşı direnişini resmileştirmeden önce hükümetin tutumunu ölçmek için hükümetle temasa geçmişti; böylece ev sahibi ülkeye fayda sağlayacak herhangi bir değişikliğe karşı birleşik bir cephe oluşturuldu.