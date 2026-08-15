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Ortaya çıktı: Barcelona ve Real Madrid neden La Liga'nın açılış haftasında yok?
Liga için açılış haftası bölündü
La Liga, açılış haftasında yalnızca altı karşılaşmanın yer aldığı sıra dışı bir formatla bu hafta sonu geri dönüyor. En önemlisi, İspanya'nın devleri Barcelona ve Madrid sahada olmayacak. Deportivo Alaves, cumartesi akşamı oynanacak açılış maçında Getafe'yi konuk edecek, ardından Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna ve Atletico Madrid de kademeli açılış programı kapsamında sahaya çıkacak.
Alışılmadık açılış haftası, La Liga ile İspanya futbolcular sendikası AFE arasındaki anlaşmanın sonucu. Bu anlaşma, milli takımları Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan oyuncular için zorunlu bir ara verilmesini öngörüyor.
- AFP
Sendika anlaşması takvimde değişikliği zorunlu kılıyor
Liga, diğer büyük Avrupa ligleri daha geç başlasa da 2026-27 sezonunu ilk etapta 15 Ağustos'ta başlatmakta ısrar etti. Ancak The Athletic'in aktardığına göre AFE, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki oyuncuların dinlenme haklarını korumak için buna itiraz etti.
İspanya'nın 19 Temmuz'da Dünya Kupası finalinde Arjantin'i yenmesi, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Real Madrid'den Marc Cucurella gibi yıldızların toparlanması için ek süreye ihtiyaç duyduğu anlamına geliyordu. Aylar süren tartışmaların ardından La Liga kulüpleri, 9 Haziran'da oy birliğiyle açılış haftasını bölme kararı aldı. İspanya Futbol Federasyonu takvimi 30 Haziran'da onayladı, ancak Real Madrid her iki toplantıya da temsilci göndermedi.
Dünya Kupası yıldızlarına uzatılmış toparlanma süresi verildi
Birçok önemli yıldız, yaz dönemindeki milli takım görevlerinin ardından sezon öncesi antrenmanlara ancak yeni döndü. Barcelona'nın Yamal, Pedri, Dani Olmo ve Pau Cubarsi'den oluşan dörtlüsü antrenmanlara ancak çarşamba günü yeniden başladı.
Madrid'de de durum aynı. Cucurella, çarşamba gecesi Real Madrid'in Deportivo karşısında hazırlık maçında aldığı 1-0'lık galibiyeti Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni ile birlikte kaçırdı.
Bu ekstra dinlenme süresi, Barcelona'ya 23 Ağustos Pazar günü Elche deplasmanında başlayacağı şampiyonluk savunması öncesinde daha fazla hazırlık zamanı veriyor. Jose Mourinho ise Madrid teknik direktörü olarak ikinci dönemindeki ilk maçına 22 Ağustos Cumartesi günü Espanyol deplasmanında çıkacak.
- AFP
Yoğun bir ağustos takvimi kapıda
Her iki devin ertelenen maçları ağustos sonuna yeniden planlandı. Barcelona, 27 Ağustos Perşembe günü Camp Nou'da Athletic Club'ı ağırlayacak, Madrid ise 26 Ağustos Çarşamba günü Bernabeu'da Real Sociedad'ı konuk edecek. Kademeli başlangıç sayesinde Liga maçları 15 ile 31 Ağustos arasında neredeyse her gün oynanacak.
Maçların ağustos sonuna yayılması, yerel iklim takvimine de yardımcı oluyor. İspanya'daki birçok şehirde yüksek sıcaklıklar, oyuncuların sağlığı ve güvenliği için akşam saatlerindeki başlama vuruşlarını zorunlu kılıyor.
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