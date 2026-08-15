La Liga, açılış haftasında yalnızca altı karşılaşmanın yer aldığı sıra dışı bir formatla bu hafta sonu geri dönüyor. En önemlisi, İspanya'nın devleri Barcelona ve Madrid sahada olmayacak. Deportivo Alaves, cumartesi akşamı oynanacak açılış maçında Getafe'yi konuk edecek, ardından Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna ve Atletico Madrid de kademeli açılış programı kapsamında sahaya çıkacak.

Alışılmadık açılış haftası, La Liga ile İspanya futbolcular sendikası AFE arasındaki anlaşmanın sonucu. Bu anlaşma, milli takımları Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan oyuncular için zorunlu bir ara verilmesini öngörüyor.