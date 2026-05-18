Ortaya çıktı: Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, hamstring sakatlığından kurtulmaya çalışırken İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda kaç maç kaçıracak?
Barcelona'nın genç yıldızı için olumlu sağlık raporları
Barcelona'nın sakatlığı ilk kez doğrulamasının ardından yapılan ilk tahminler, altı ila sekiz haftalık bir iyileşme süresi öngörüyordu; bu da Yamal'ın Dünya Kupası için zamana karşı bir yarışa girmesi anlamına geliyordu. Ancak 18 yaşındaki oyuncu, bu sürelerin çok ötesine geçecek gibi görünüyor. Yine de bu iyimser tabloya rağmen, La Roja, en değerli oyuncusunun uzun vadeli sağlığı konusunda riske girmemeye kararlı. İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin grup aşamasında Yamal'ın sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönetmesi bekleniyor.
İlk iki maçı kaçırması muhtemel
Kanat oyuncusu, bu yazki turnuva başlamadan önce Irak ve Peru ile oynanacak dostluk maçlarında dinlendirilecek. The Athletic, Yamal’ın Haziran ayında Yeşil Burun Adaları ile oynanacak İspanya’nın grup aşaması açılış maçında forma giyemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca 21 Haziran’da Suudi Arabistan ile oynanacak maçta da forma giymesi ciddi bir soru işareti olarak görülüyor. İspanya, 26 Haziran'da grup aşamasının son maçında Uruguay ile karşılaşacak ve Yamal'ın sahalara dönmesi bu maça yetiştirilebilir. Barça yetkilileri, Cuma günü RFEF ile bir araya gelerek Yamal'ın dönüşü için bir rehabilitasyon programı üzerinde görüştü. İspanya'nın 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosu 25 Mayıs'ta açıklanacak.
Yamal'ın nasıl yönetileceği konusunda anlaşmazlık yaşandı
Barcelona ve İspanya milli takımı, Yamal'ın durumunun yönetimi konusunda daha önce de anlaşmazlıklar yaşamıştı. Bu gerginlik, Yamal'ın milli maç arası sonrasında kasık sakatlığıyla Barcelona'ya dönmesinin ardından Eylül ayında daha da şiddetlendi. Oyuncunun milli takımda bulunduğu süre boyunca ağrı kesici kullanmak zorunda kaldığı bildirilen bu sakatlık, kulüp takımında dört maç kaçırmasına neden oldu. Barça teknik direktörü Hansi Flick, hayal kırıklığını gizlemedi ve milli takımın bakım görevini yerine getirmediğini ima etti. Flick, "Belki de genç oyuncuların bakımından bahsederken kastettiğimiz şey budur. Bu durum beni çok üzdü" dedi.
İspanyol sistemine taktiksel önemi
Yamal’ın dönüşü, zaman zaman derin savunma hatlarını aşmakta zorlanan İspanya milli takımı için hayati önem taşıyor. Bire bir durumlarda savunmacıları geçme ve sağ kanatta sayı üstünlüğü yaratma konusundaki eşsiz yeteneği, De la Fuente’nin taktiksel düzeninin merkezinde yer alıyor.
Bireysel yeteneğinin ötesinde, Yamal'ın sahadaki varlığı doğal olarak birçok savunmacıyı üzerine çekerek, İspanya'nın orta saha oyuncuları ve forvetleri için yararlanabilecekleri önemli boşluklar yaratıyor. İspanya taraftarları, ikinci dünya şampiyonluğunu kovalayan takımlarının Dünya Kupası'nın son aşamalarına yetişmesi için genç oyuncunun tam olarak iyileşmesini umut ediyor.