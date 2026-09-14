Turnuvadaki dönemini değerlendiren Yamal, yaşadığı hayal kırıklığının temel nedeninin devam eden bir sakatlık olduğu fikrini reddetti. Bunun yerine forvet, kendi son derece yüksek standartlarına işaret etti.

"Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra mutlu değildim. Sakatlık konusu doğru ama bununla ilgisi yok," dedi Universo Valdano'ya verdiği röportajda. “Biliyorum ki Dünya Kupası yeniden oynansa, sakatlığım olmasaydı yine aynı derecede iyi oynardım."

İspanya milli takım oyuncusu, takım arkadaşları için sık sık alan açtığını belirterek taktik önemine de dikkat çekti. "İnsanların görmediği çok şey yaptım. Mesela, bence üç savunmacıyı üzerine çekebilen bir oyuncuya sahip olmak bir teknik direktör için inanılmaz bir şey," diye ekledi.

Şampiyonluk yolculuğuna genel katkısını kabul etmesine rağmen Yamal, sonuç olarak potansiyelinin altında kaldığını düşündü. "Kendi performansımdan memnun değildim çünkü benim seviyemde oynayan başka bir oyuncu harika bir Dünya Kupası geçirmiş olurdu, bunu biliyorum," dedi. "Ama ben daha fazlasını yapabilirdim. Takıma yardımcı oldum ama şimdiden bir sonrakini gerçekten dört gözle bekliyorum."



