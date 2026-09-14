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Ortaya çıktı: Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Lamine Yamal, İspanya ile dünya şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Dünya Kupası'nda neden 'mutlu değildi'
Küresel zafere rağmen süren hayal kırıklığı
Yamal, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde muhteşem bir sezon geçirerek dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olduğunu iyice pekiştirdi. 19 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Barcelona formasıyla 24 gol ve 18 asist kaydederken bu süreçte La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı da kazandı.
Onun taçlanan başarısı uluslararası sahnede geldi; İspanya Dünya Kupası'nı kaldırdı. Ancak genç yıldız, turnuva boyunca çıktığı sekiz maçta yalnızca bir gol attı ve hiç asist yapmadı. Ülkesi adına en büyük ödülü kazanmasına rağmen, hücumdaki bu sönük bireysel istatistikler onu hiç memnun etmedi.
- Getty Images Sport
Yamal, bireysel sıkıntılarını değerlendirdi
Turnuvadaki dönemini değerlendiren Yamal, yaşadığı hayal kırıklığının temel nedeninin devam eden bir sakatlık olduğu fikrini reddetti. Bunun yerine forvet, kendi son derece yüksek standartlarına işaret etti.
"Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra mutlu değildim. Sakatlık konusu doğru ama bununla ilgisi yok," dedi Universo Valdano'ya verdiği röportajda. “Biliyorum ki Dünya Kupası yeniden oynansa, sakatlığım olmasaydı yine aynı derecede iyi oynardım."
İspanya milli takım oyuncusu, takım arkadaşları için sık sık alan açtığını belirterek taktik önemine de dikkat çekti. "İnsanların görmediği çok şey yaptım. Mesela, bence üç savunmacıyı üzerine çekebilen bir oyuncuya sahip olmak bir teknik direktör için inanılmaz bir şey," diye ekledi.
Şampiyonluk yolculuğuna genel katkısını kabul etmesine rağmen Yamal, sonuç olarak potansiyelinin altında kaldığını düşündü. "Kendi performansımdan memnun değildim çünkü benim seviyemde oynayan başka bir oyuncu harika bir Dünya Kupası geçirmiş olurdu, bunu biliyorum," dedi. "Ama ben daha fazlasını yapabilirdim. Takıma yardımcı oldum ama şimdiden bir sonrakini gerçekten dört gözle bekliyorum."
Futbol tarihine duyulan bitmek bilmeyen açlık
Henüz 19 yaşında olan Yamal, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, üç La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası ve bir Copa del Rey'nin yer aldığı etkileyici bir kupa koleksiyonuna sahip. Ancak kariyerinin başındaki bu dikkat çekici başarı, onda kalıcı bir miras bırakma arzusunu daha da artırdı.
Yükselişini sporun en büyük ikonlarıyla kıyaslayan Barcelona yıldızı, rehavete yer olmadığını açıkça ortaya koydu. Yamal, "Futbolda Leo [Messi], Cristiano [Ronaldo] ya da izleme fırsatı bulamadığım Diego [Maradona] gibi büyük yıldızlar oldu ama bu kadar erken yaşta hiç kimse bu kadar çok şey kazanmadı" dedi. "Mesela Pele'yi ele alalım; o da genç yaşta çok şey kazandı ama bu kadar yakın dönemde değil."
Motivasyonunun süreceğinden şüphe duyan eleştirmenlere de net bir uyarı gönderdi. Sözlerini, "Bazı insanlar, bir noktada bir şeyler kazandım diye ayağımı gazdan çekeceğimi düşünüyor ama futbol tarihine geçmek için yapmam gereken binlerce şey olduğunu biliyorum" diyerek tamamladı.
- Nicolo Campo
Kulübü ve ülkesi adına mirasını perçinliyor
Yamal şimdi bu hayal kırıklığını Barcelona ve İspanya milli takımıyla oynayacağı yaklaşan maçlara taşıyacak. Dünya futbolunun elitleri arasındaki yeri şimdiden sağlamlaşmışken, önündeki meydan okuma yurt içindeki amansız üretkenliğini sürdürmek ve bunu büyük uluslararası eleme maçlarına yansıtmak olacak.
Rakipler giderek onu durdurmaya yönelik savunma düzenleri kurarken, genç oyuncu oyununun gelişimini sürdürmek zorunda. Nihai hedefi ise net: kulüpteki baskın formunu korurken bir sonraki Dünya Kupası'nda kariyerini tanımlayacak, tavizsiz bir performans ortaya koymaya hazırlanmak.
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