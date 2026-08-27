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Ortaya çıktı: Barcelona'nın İspanya yıldızları için Dünya Kupası anmasını neden iptal ettiği
Camp Nou'da tansiyon yükseliyor
Barcelona, geçen ay New Jersey'de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına katkı sağlayan kadrosundaki sekiz ismi onurlandırmayı planlıyordu. Kutlamanın, perşembe günü Camp Nou'da Athletic Club ile oynanacak La Liga maçı öncesinde yapılması öngörülüyordu. İspanya genelinde diğer üst düzey lig takımları da son iç saha açılış maçlarında zafere ulaşan milli yıldızlarını zaten onurlandırdı.
Ancak Katalan devi, artan huzursuzluk nedeniyle planlarını aniden iptal etti. Krizin kaynağı, pazar günü Elche karşısında alınan 5-0'lık galibiyette deplasman taraftarlarının iddiaya göre dövülmesi ve bağımsızlık yanlısı Estelada bayraklarına yetkililer tarafından el konulması. Bu sert müdahale, kulüp yönetimini devreye girmeye ve maç günü programını değiştirmeye zorladı.
- AFP
Laporta o telefon görüşmesini açıkladı
Çarşamba günü planlarda yapılan ani değişikliğe değinen kulüp başkanı Joan Laporta, maç öncesi kutlamaların artık gerçekleştirilmeyeceğini doğruladı. Mevcut ortamın kutlama niteliğinde bir etkinliği haklı çıkarmayı imkânsız hale getirdiğini vurguladı.
Laporta, "Dünya şampiyonlarını onurlandırmak için düzenlenecek tören yapılmayacak" dedi. "En uygun bağlamda gerçekleştirilmediği için yapılmayacak. [İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu] bu kararı anlıyor."
Barcelona Başkanı ayrıca taraftarların, Katalan bağımsızlığının öne çıkan sembollerinden biri olan Estelada'yı sergileme hakkını da savundu. "Futbol, belli çatışmalar yaratmak için değil, birleştirmek için kullanılmalı" diye ekledi. "Estelada, birçok Barca taraftarı ile Katalan'ın düşünce yapısını temsil ediyor. Bu, ifade özgürlüğünün bir parçası."
Polisin taraftarlara yönelik eylemini kınayarak
Daha geniş sorun, bölgesel semboller taşıyan taraftarlara yönelik muamelede yatıyor; bu konu İspanya'da son derece hassas olmayı sürdürüyor. Laporta, hafta sonu tanık olunan şiddete karşı sert bir duruş sergileyerek yetkililere yönelik eleştirilerinde geri adım atmadı.
Laporta, "Elche maçı öncesinde Estelada taşıdıkları için Barca taraftarlarına saldıran ulusal polis memurlarının orantısız müdahalesini kınıyor ve reddediyoruz" dedi. "Gerçekler doğrulandıktan sonra bu eylemin uygun ceza ve yaptırımlarla karşılık bulmasını talep ediyoruz."
Sözlerini, gelecekte taraftar güvenliği için güçlü bir çağrıyla tamamladı: "Uygun cezanın, Katalanların ve Barca taraftarlarının bayrağı fiziksel zarar görme ya da devletin güvenlik güçleri tarafından damgalanma korkusu olmadan taşıyabilmesini sağlamaya yardımcı olmasını umuyoruz."
- Getty Images Sport
Odak yeniden iç saha görevlerine dönüyor
Saha dışındaki tartışmalar hazırlık sürecine gölge düşürse de Barcelona artık dikkatini sahadaki meselelere çeviriyor. Katalan kulübü, perşembe akşamı Athletic Club'ı başlangıçta planlanan maç öncesi sunum olmadan ağırlayacak.
Elche karşısında aldıkları dominant galibiyetin üzerine koymayı ve La Liga kampanyalarında ivmeyi korumayı hedefliyorlar; saha dışındaki siyasi meseleler manşetleri domine etmeyi sürdürse bile.
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