Barcelona, geçen ay New Jersey'de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına katkı sağlayan kadrosundaki sekiz ismi onurlandırmayı planlıyordu. Kutlamanın, perşembe günü Camp Nou'da Athletic Club ile oynanacak La Liga maçı öncesinde yapılması öngörülüyordu. İspanya genelinde diğer üst düzey lig takımları da son iç saha açılış maçlarında zafere ulaşan milli yıldızlarını zaten onurlandırdı.

Ancak Katalan devi, artan huzursuzluk nedeniyle planlarını aniden iptal etti. Krizin kaynağı, pazar günü Elche karşısında alınan 5-0'lık galibiyette deplasman taraftarlarının iddiaya göre dövülmesi ve bağımsızlık yanlısı Estelada bayraklarına yetkililer tarafından el konulması. Bu sert müdahale, kulüp yönetimini devreye girmeye ve maç günü programını değiştirmeye zorladı.



