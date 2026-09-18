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Yosua Arya
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Ortaya çıktı: Barcelona'nın, forvetin Real Madrid'e çıkış yaptıran transferi öncesinde Carlos Espi'yi neden geri çevirdiği

Transfers
C. Espi
Barcelona
Real Madrid
La Liga

Barcelona, yaz transfer döneminde Carlos Espi'yi kadrosuna katma fırsatını geri çevirdikten sonra şimdiden olası bir pişmanlıkla karşı karşıya. Katalan devi, 21 yaşındaki santrfor için istenen 25 milyon €'luk bonservisi fazla bularak transferden vazgeçti; oyuncunun ezeli rakibi Real Madrid'e gidip kritik goller atışını izlemekle yetindi.

  • Barça'nın transfer kaçırdığı isim

    Barcelona, kaotik bir yaz transfer döneminin ardından şimdiden önemli bir yaz transfer kararından pişmanlık duyuyor olabilir. Katalan kulübünün, piyasaya çıkarıldığında gelecek vadeden İspanyol golcü Espi'yi transfer etme fırsatını geri çevirdiği bildirildi.

    21 yaşındaki hücum oyuncusu, Camp Nou'ya transfer olmak yerine sonunda ezeli tarihi rakip Madrid'e imza attı. Espi, şimdi Santiago Bernabeu'nun parlak ışıkları altında hayatına oldukça umut verici bir başlangıç yapıyor.

    İspanyol yayın kuruluşu Cadena SER'in haberine göre, yetenekli forvet Madrid'e transferinden önce açık şekilde Barcelona'ya önerildi. Ancak Barca, kadrosunu güçlendirirken hücum takviyesi için sonunda başka seçeneklere yönelmeyi tercih etti.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bonservis bedeli ve oyun süresi

    Yaz transfer dönemi açılmadan önce Espi, Levante formasıyla sergilediği performansla scoutları fazlasıyla etkilemişti. Tüm kulvarlarda 13 kez fileleri havalandırarak kendisini ülkenin en parlak yerli yeteneklerinden biri olarak kabul ettirdi.

    Ancak Barcelona, Levante'nin genç forvet için biçtiği 25 milyon €'luk bonservis bedeline kesin şekilde yanaşmadı. Raphinha'nın ilk 11'de giderek daha etkili bir rol üstlenmesiyle kulüp yönetimi, Espi'ye ihtiyaç duyduğu düzenli süreyi garanti edemeyeceklerini düşündü.

    Bunun sonucunda yönetim kurulu, yalnızca kadro rotasyonunda değerlendirilen bir oyuncu için önemli bir mali taahhütte bulunmama kararı aldı. Bu tereddüt, Madrid'in devreye girip çok istenen imzasını almasının önünü hemen açtı.

  • Robert Lewandowski sonrası hayat

    Barcelona, Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire'a ayrılmasının ardından yeni bir 9 numara için piyasayı çaresizce tarıyordu. En büyük önceliği Julian Alvarez'di, ancak Atletico Madrid, 100 milyon avroyu aşan teklife rağmen oyuncuyu satmayı kesin bir dille reddetti.

    Zorlu bir piyasada alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalan Barcelona, ikinci plandaki hedeflerden oluşan kısa bir liste hazırladı. Haberlere göre bu yedek listede Eli Junior Kroupi, Espi ve Arsenal'de gözden düşen forvet Gabriel Jesus da yer alıyordu.

    Sonunda Katalan ekibi, kendisi için mevcut en bütçe dostu seçeneğe yönelmeye karar verdi. Jesus için 10 milyon avroluk transferi tamamladı ve böylece 21 yaşındaki Levante çıkışlı oyuncuya olan kısa süreli ilgisini kesin olarak sona erdirdi.

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    Anında etki yaratmak

    Barça sonunda Jesus'ta karar kılmış olsa da, Espi İspanya'nın başkentinde değerini kanıtlamak için hiç vakit kaybetmedi. Henüz Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmasa da, genç futbolcu sahada aldığı sınırlı süreyi en iyi şekilde değerlendirdi.

    Ünlü yeni formasıyla şimdiden iki kritik gole imza attı. En dikkat çekici katkısı ise geçen salı geldi; Elche karşısında 3-2'lik galibiyeti getiren son dakika golünü atarak nefes kesen bir zafere imza attı.

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