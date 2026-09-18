Yaz transfer dönemi açılmadan önce Espi, Levante formasıyla sergilediği performansla scoutları fazlasıyla etkilemişti. Tüm kulvarlarda 13 kez fileleri havalandırarak kendisini ülkenin en parlak yerli yeteneklerinden biri olarak kabul ettirdi.

Ancak Barcelona, Levante'nin genç forvet için biçtiği 25 milyon €'luk bonservis bedeline kesin şekilde yanaşmadı. Raphinha'nın ilk 11'de giderek daha etkili bir rol üstlenmesiyle kulüp yönetimi, Espi'ye ihtiyaç duyduğu düzenli süreyi garanti edemeyeceklerini düşündü.

Bunun sonucunda yönetim kurulu, yalnızca kadro rotasyonunda değerlendirilen bir oyuncu için önemli bir mali taahhütte bulunmama kararı aldı. Bu tereddüt, Madrid'in devreye girip çok istenen imzasını almasının önünü hemen açtı.