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Ortaya çıktı: Barcelona, Manchester City yıldızı Rodri yarışını kazanmadan önce Real Madrid, Rodri için 'gülünç derecede düşük' bir teklif yaptı
Madrid'in Ballon d'Or kazananı için düşük teklifi
Dünyanın önde gelen defansif orta sahasının geleceğinin damga vurduğu bir yazda, Real Madrid'in Barcelona'nın girişimini bozmak için Manchester City'nin beklentilerinin belirgin şekilde altında kalan bir açılış hamlesi yaptığı ortaya çıktı.
El Chiringuito TV'ye göre, Real Madrid'in sunduğu teklif neredeyse alay konusu olarak tanımlandı ve bazı rakamlar ilk teklifin 40 milyon euronun altında olduğunu gösterdi. Florentino Perez, 30 yaşındaki oyuncuyu İspanya'nın başkentine geri getirmeye istekli olsa da, önerilen mali taahhüt Rodri'nin 2024 Ballon d'Or kazananı statüsünü ya da İspanya'nın son dönemdeki uluslararası başarısındaki kilit rolünü yansıtmıyordu.
İki İspanyol devi arasındaki fark dikkat çekiciydi; Madrid sonunda yaklaşık 45 milyon euro seviyesine kadar çıktı. Rodri'nin 13 büyük kupa kazandığı Manchester City'de bu miktar, yaşı ya da ön çapraz bağ sakatlığından yeni dönmüş olması fark etmeksizin, onun kalibresindeki bir oyuncu için yetersiz görüldü.
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Barcelona'nın kararlılığı anlaşmayı sağladı
Real Madrid tereddüt ederken, Barcelona Hansi Flick'in Spotify Camp Nou'daki yeni dönem için birincil hedefini almasını sağlamak adına kararlılıkla hareket etti. Blaugrana yönetimi, özellikle Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından orta sahada tecrübeli bir varlığa duyulan acil ihtiyacı fark etti. Rekabette öne geçmek için Barcelona, garanti ödemelerde 60 milyon € değerinde bir paket üzerinde anlaşmaya vardı; buna ek olarak performansa bağlı çeşitli bonuslar üzerinden yapılandırılmış 11 milyon € daha bulunuyor.
Bu transfer, Rodri'yi kulübün yükselen genç yeteneklerinin yanında liderlik ve istikrar sağlayacak temel parça olarak gören Flick için önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor. Barcelona, İspanya milli takım oyuncusunu 2030'a kadar sözleşmeyle kadrosuna katarak, geçmişin efsane isimlerinin bıraktığı boşluğu İspanyol oyununun inceliklerini anlayan bir oyuncuyla fiilen doldurdu.
Rodri, neden Barcelona'yı seçtiğini açıkladı
Resmi tanıtımında konuşan Rodri, başka yerlerden aldığı ilgi konusunda dikkat çekici derecede açık sözlü davrandı ve Barcelona'ya imza atmadan önce Santiago Bernabeu'nun gerçekten de olası bir adres olduğunu doğruladı.
Rodri, "Burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Bu özel bir gün, kariyerimde önemli bir yeni bölüm. Zor bir karardı" dedi. "Öncelikle City'den ayrılmak nedeniyle, bana her şeyi verdiler ve orada son derece mutluydum, onlara her zaman minnettar kalacağım. Ayrılığıma kolaylık sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum."
Orta sahanın sözleri, Real Madrid'in onu transfer etmek için ciddi bir girişimde bulunduğunu, ancak belirleyici olanın Barcelona'daki sportif proje olduğunu ortaya koyuyor. Rodri, Manchester'dan ayrılacağının netleşmesinin ardından Spotify Camp Nou'ya taşınmanın her zaman birinci önceliği olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Katalonya'da yeni bir döneme doğru
Transferin resmiyet kazanmasının ardından Rodri'nin kısa sürede A takım düzenine uyum sağlaması bekleniyor. Fiziksel durumuna ilişkin endişelere de şimdiden açıklık getiren oyuncu, yakın zamanda geçirdiği sırt ameliyatının yalnızca ayakta yapılan bir işlem olduğunu ve göreve hemen başlamaya tamamen hazır olduğunu belirtti.
Yeni transfer için sıradaki adım, iç saha taraftarlarının önündeki ilk maçı olacak ve bu da geleneksel Joan Gamper Kupası karşılaşmasına denk geliyor. Barcelona, Mısır ekibi Al Ahly ile karşı karşıya gelecek; bu da La Liga sezonu başlamadan önce Rodri'nin Camp Nou taraftarına resmen tanıtılması için kusursuz bir zemin sunacak.
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