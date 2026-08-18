Dünyanın önde gelen defansif orta sahasının geleceğinin damga vurduğu bir yazda, Real Madrid'in Barcelona'nın girişimini bozmak için Manchester City'nin beklentilerinin belirgin şekilde altında kalan bir açılış hamlesi yaptığı ortaya çıktı.

El Chiringuito TV'ye göre, Real Madrid'in sunduğu teklif neredeyse alay konusu olarak tanımlandı ve bazı rakamlar ilk teklifin 40 milyon euronun altında olduğunu gösterdi. Florentino Perez, 30 yaşındaki oyuncuyu İspanya'nın başkentine geri getirmeye istekli olsa da, önerilen mali taahhüt Rodri'nin 2024 Ballon d'Or kazananı statüsünü ya da İspanya'nın son dönemdeki uluslararası başarısındaki kilit rolünü yansıtmıyordu.

İki İspanyol devi arasındaki fark dikkat çekiciydi; Madrid sonunda yaklaşık 45 milyon euro seviyesine kadar çıktı. Rodri'nin 13 büyük kupa kazandığı Manchester City'de bu miktar, yaşı ya da ön çapraz bağ sakatlığından yeni dönmüş olması fark etmeksizin, onun kalibresindeki bir oyuncu için yetersiz görüldü.