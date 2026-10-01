Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Barcelona, Manchester City yıldızı Josko Gvardiol için yaptığı sürpriz girişimde nasıl başarısız oldu, Serie A'dan alternatif isim belirlendi
Barcelona'nın savunma arayışı sonuçsuz kaldı
2025'in sonlarına doğru Barcelona'nın sportif departmanı, Mundo Deportivo'ya göre 24 yaşındaki Hırvat oyuncu için resmî olarak bir hamleyi değerlendirdi. Flick, çok yönlü takviyeler için aktif şekilde arayış içindeydi ve Gvardiol taktik profile tamamen uyuyordu. Katalan devi, onun fiziksel üstünlüğünü, geniş alan savunmasındaki becerisini ve geriden oyun kurarken sergilediği üst düzey soğukkanlılığı beğeniyordu. En önemlisi ise, stoper ile sol bek arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesi, Barcelona sistemine büyük esneklik kazandıracaktı.
Ancak ilk girişimleri hemen sert bir duvarla karşılaştı. Gvardiol'un Premier League'den ayrılma konusunda hiçbir isteği yoktu. Öte yandan Manchester City, oyuncuyu projesinin temel parçalarından biri olarak gördüğü için hiçbir koşulda transfere kolaylık sağlamayacağını açıkça belirtti.
- Getty Images Sport
Manchester City, Barcelona'nın hamlelerini durdurdu
Manchester City'nin perde arkasındaki tavrı netti. Etihad ekibi, savunmacının yıldız performansını ödüllendirmek için zaten önemli ölçüde iyileştirilmiş bir sözleşme hazırlıyordu. Bu mali güç, City'nin değerli oyuncusunun elden çıkmasına hiçbir niyeti olmaması ve görüşmeleri kolaylaştırmayı düşünmemesi nedeniyle, Barcelona'yı gerçekçi bir teklif yarışına girmekten hemen caydırdı.
Gvardiol'un sportif durumu da hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Pep Guardiola döneminde vazgeçilmez bir as oyuncuya dönüşen Gvardiol, Enzo Maresca'nın teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından da tartışmasız ilk 11'deki yerini korudu. Garanti süre, şampiyonluk hedefleri ve kazançlı bir yeni sözleşme teklifinin birleşimi, Barcelona'nın girişimini daha başlamadan bitirdi.
Yaklaşan mali soruşturma ayrılığı zorunlu kılamadı
Barcelona'nın nabız yoklama girişimi, Manchester City'nin Premier League'de yürütülen dev bir soruşturmanın ağır gölgesi altında olduğu dönemde gerçekleşti. Katalan kulübünün ilgisinin olduğu sırada City, gelirleri yapay olarak şişirmek için tasarlandığı iddia edilen gizlenmiş bir fonlama planına ilişkin 115 mali suçlamayla karşı karşıyaydı.
Devam eden davanın ağır sonuçlarına rağmen, ki bu süreç kısa süre önce kulüp aleyhine eşi benzeri görülmemiş bir suçlu kararıyla sonuçlandı, saha dışındaki çalkantı kadroyu sarsmadı. City süreç boyunca suçlamaları sert şekilde reddetti ve kurumsal düzeyde süren belirsizlik, Barcelona devreye girdiğinde Gvardiol'u ayrılığa yöneltmeye hiçbir zaman yetmedi.
- AFP
Yeni sözleşmeler ve yeni hedefler
Hikâye, temmuzun sonunda Gvardiol'ün yüksek ücretli bir yeni sözleşmeye imza atmasıyla kesin olarak sonuca ulaştı. Yeni anlaşma, onu 2031 yazına kadar Manchester'da tutarken, önemli bir maaş artışını da beraberinde getirdi ve Barcelona'nın gelecekte yapabileceği bir hamleye dair umutlarını tamamen bitirdi.
Bunun sonucunda İspanyol devi odağını tamamen Serie A'ya çevirdi. Inter'in stoperi Alessandro Bastoni, artık Flick'in birincil alternatifi olarak öne çıktı. Barcelona'nın, kadrosunun umutsuzca ihtiyaç duyduğu üst düzey savunma takviyesini sonunda gerçekleştirebilmesi için İtalya pazarında kararlı adımlar atması gerekecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun