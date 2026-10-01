2025'in sonlarına doğru Barcelona'nın sportif departmanı, Mundo Deportivo'ya göre 24 yaşındaki Hırvat oyuncu için resmî olarak bir hamleyi değerlendirdi. Flick, çok yönlü takviyeler için aktif şekilde arayış içindeydi ve Gvardiol taktik profile tamamen uyuyordu. Katalan devi, onun fiziksel üstünlüğünü, geniş alan savunmasındaki becerisini ve geriden oyun kurarken sergilediği üst düzey soğukkanlılığı beğeniyordu. En önemlisi ise, stoper ile sol bek arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesi, Barcelona sistemine büyük esneklik kazandıracaktı.

Ancak ilk girişimleri hemen sert bir duvarla karşılaştı. Gvardiol'un Premier League'den ayrılma konusunda hiçbir isteği yoktu. Öte yandan Manchester City, oyuncuyu projesinin temel parçalarından biri olarak gördüğü için hiçbir koşulda transfere kolaylık sağlamayacağını açıkça belirtti.



