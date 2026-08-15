AFP
Çeviri:
Ortaya çıktı: Barcelona, Ferran Torres'in PSG'ye transferinde Manchester City'yi 18 milyon eurodan nasıl 'kandırıyor'?
Barcelona, Torres'un 50 milyon euroluk satışı konusunda anlaşmaya vardı
Barcelona, Torres'in transferi için PSG ile anlaşmaya vardı. PSG, bonuslar hariç yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transferle birlikte 2026 Dünya Kupası kazananı, Parc des Princes'te eski milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden bir araya gelecek. Geçen sezon Barcelona'nın şampiyonlukla sonuçlanan kampanyasında önemli bir rol oynamasına rağmen, İspanyol devi gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
- Getty Images
Akıllı anlaşma yapısı 18 milyon euro tasarruf sağladı
Anlaşmanın stratejik yapısı, The Athletic'e göre Barcelona'nın Torres'in eski kulübü City'ye 18 milyon euroya kadar ödeme yapmaktan kaçınmasını sağlıyor. Barcelona, Ocak 2022'de İspanyol oyuncuyu Manchester City'den 55 milyon euro artı 10 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığında, anlaşmaya belirli şartlar dahil edilmişti.
Barcelona sözleşmesini yenilemiş olsaydı, City'ye fazladan 8 milyon euro ödemesi gerekecekti. Sözleşmesinin uzatılmadan son yılına girmesine izin verilmesiyle birlikte bu mali yükümlülük tamamen ortadan kalktı.
City'nin sonraki satış payı maddesinden kaçınmak
Barça ayrıca City'nin 2022'deki ilk transfer sırasında anlaşmaya koydurduğu önemli bir sonraki satış payı maddesini de başarıyla devre dışı bıraktı. City, hücum oyuncusunun €55m veya daha yüksek bir bedelle satılması halinde €10m'luk bir sonraki satış bonusuna hak kazanacaktı. PSG'nin transfer ücretini €50m'de tutarak Katalan ekibi bu tutarın tamamını Katalonya'da tutuyor. Bu mali manevra, Torres için dikkat çekici bir dönemi taçlandırdı. Torres, 2026 Dünya Kupası finalinde uzatmalarda attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek İspanya'da bu yaz ulusal kahraman haline geldi.
- AFP
Enrique ile PSG'de yeniden bir araya geliyor
Forvet oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta attığı 21 golle lig şampiyonluğunun kazanılmasına yardımcı olduğu etkileyici sezonun ardından Barcelona'dan ayrıldı. Torres, artık resmen PSG'nin yeni oyuncusu oldu ve yeni sezon öncesinde Enrique'nin kadrosuna uyum sağlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun