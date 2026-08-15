Barça ayrıca City'nin 2022'deki ilk transfer sırasında anlaşmaya koydurduğu önemli bir sonraki satış payı maddesini de başarıyla devre dışı bıraktı. City, hücum oyuncusunun €55m veya daha yüksek bir bedelle satılması halinde €10m'luk bir sonraki satış bonusuna hak kazanacaktı. PSG'nin transfer ücretini €50m'de tutarak Katalan ekibi bu tutarın tamamını Katalonya'da tutuyor. Bu mali manevra, Torres için dikkat çekici bir dönemi taçlandırdı. Torres, 2026 Dünya Kupası finalinde uzatmalarda attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek İspanya'da bu yaz ulusal kahraman haline geldi.