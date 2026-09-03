Mundo Deportivo'ya göre Woltemade, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un ilgisi sürerken Tyneside'daki geleceği giderek daha belirsiz hale gelince Barcelona'ya önerildi.

Ancak Katalan ekip, Barcelona'nın sportif departmanının Jesus'u İspanya'ya getirme konusunda zaten karar vermiş olması nedeniyle bu teklifi hızla geri çevirdi; bu da Alman hücum oyuncusunun geç ortaya çıkan durumunun anında göz ardı edilmesi anlamına geliyordu.

Brezilyalı forvet, Arsenal'den Camp Nou'ya ilk etapta 10 milyon avro (£8,4 milyon) bonservis bedeliyle geldi; performansa bağlı bonuslarla bu rakama 4 milyon avro (£3,4 milyon) daha eklenebilir.



