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Ortaya çıktı: Barcelona, Arsenal forveti Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için transferin son gününde sürpriz 70 milyon sterlinlik Premier League golcüsünü reddetti
Geç gelen Woltemade teklifine rağmen tercih Jesus'tan yana kullanıldı
Mundo Deportivo'ya göre Woltemade, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un ilgisi sürerken Tyneside'daki geleceği giderek daha belirsiz hale gelince Barcelona'ya önerildi.
Ancak Katalan ekip, Barcelona'nın sportif departmanının Jesus'u İspanya'ya getirme konusunda zaten karar vermiş olması nedeniyle bu teklifi hızla geri çevirdi; bu da Alman hücum oyuncusunun geç ortaya çıkan durumunun anında göz ardı edilmesi anlamına geliyordu.
Brezilyalı forvet, Arsenal'den Camp Nou'ya ilk etapta 10 milyon avro (£8,4 milyon) bonservis bedeliyle geldi; performansa bağlı bonuslarla bu rakama 4 milyon avro (£3,4 milyon) daha eklenebilir.
- AFP
Arsenal baskını etrafındaki gizlilik
Woltemade'nin temsilcileri son gün çıkış yolu bulmak için umutsuzca uğraşırken, Barcelona'nın odağı tamamen kendi hedefine kilitlenmişti. Arsenal ile yürüttükleri işlerin hızlı ilerlemesi birçok kişiyi şaşırttı, ancak bunun zemini zaten hazırlanmıştı.
Habere göre Jesus, Barcelona'nın ciddi ilgisinden tam bir haftadır haberdar olduğunu açıkladı. Eski Manchester City yıldızı, iki kulüp arasındaki görüşmelerin kapalı kapılar ardında hızla ivme kazandığını ve böylece transferin tam bir gizlilik içinde tamamlandığını doğruladı.
Woltemade, geçen haftanın sonlarında Barcelona için transfer piyasasında bir seçenek olarak ortaya çıktığında, Jesus esasen Camp Nou'nun kapısından içeri girmiş durumdaydı. Newcastle oyuncusu, İspanyol devinin öncelikli hedefi olarak hiçbir zaman değerlendirilmedi.
Tyneside'da hızlı bir çöküş
Woltemade'nin yaz ayrılığı için çılgınca bastırması, Premier League'deki felaket bir dönemin ardından geldi. Uzun boylu santrfor, geçen yıl Stuttgart ile Bundesliga'da geçirdiği müthiş sezonun ardından St James' Park'a geldi ve Newcastle ona 70 milyon sterlin ödedi. İlk üç ayında dokuz gol atmasına rağmen, formu ve özgüveni 2026'da dramatik şekilde çöktü.
Werder Bremen altyapısından yetişen oyuncu, eski teknik direktör Eddie Howe'un 4-3-3 sistemine uyum sağlamakta zorlandı ve ne tek santrfor ne de geçici bir 10 numara olarak etkileyici olabildi. Sonraki teknik direktör değişikliği de İngiltere'deki gidişatını tersine çeviremedi.
Yeni başantrenör Matthias Jaissle yönetiminde Woltemade, hücum rotasyonunda hızla gerilere düştü. Yeni dönemin ilk ayında etki yaratmayı başaramayan 24 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de bir yer için Yoane Wissa, Joe Willock ve Will Osula'nın gerisinde kaldı.
- Every Second Media
Serie A'da yeni bir başlangıç
Newcastle kariyeri duraklama noktasına gelen Woltemade, İngiltere'yi İtalya ile değiştirdi ve Juventus'la Haziran 2027'ye kadar satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralık anlaşmasına vardı. Şimdi, Premier League'deki yüksek bonservis bedelinin karşılığını verememesinin ardından sarsılan özgüvenini Serie A'da yeniden inşa etmeyi hedefleyecek.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Alman oyuncunun etkileyici fizik gücünü ve top saklama becerisini hücumunun merkezinde kullanmayı planlıyor. Barcelona ise Woltemade yerine Jesus'un kendini kanıtlamış tecrübesine öncelik verme kararının hemen karşılık vermesini umacak.
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