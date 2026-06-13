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Ortaya çıktı: Ballon d’Or ödülünün sahibi Kaká’nın “Real Madrid’in en kötü transferi” olarak anılmasına Cristiano Ronaldo ve José Mourinho’nun katkısı
Dünya rekoru beklentilerini karşılama mücadelesi
Kaka, 2007 yılında Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi kahramanı olarak Ballon d'Or ödülünü kazandıktan sonra 2009'da Real Madrid'e katıldı; ancak İspanya'daki dönemi, kazandığı kupalardan çok hayal kırıklıklarıyla şekillendi. Rio Ferdinand'ın podcast'ine konuk olan Brezilyalı oyun kurucu, Madrid'deki mirasına yönelik sert eleştirileri, diğer yüksek bedelli transferlerle karşılaştırarak değerlendirdi.
"Real Madrid'deki zamanım çok eksiksizdi. Kişisel ve profesyonel yönleri vardı. Milan'dan en iyi oyuncu olarak geldim ve şimdi Real Madrid'in en kötü transferlerine bakarsanız, Hazard ile birlikte ilk sıradayım. Görebilirsiniz, Kaka ve [Eden] Hazard," dedi 44 yaşındaki oyuncu.
- Getty Images Sport
Jose Mourinho yönetimindeki taktiksel zorluklar
2010 yılında Jose Mourinho'nun göreve gelmesi, Kaka'nın formunu bulma çabasını daha da zorlaştırdı; zira Portekizli teknik direktör, daha fiziksel ve direkt bir oyun tarzını tercih ediyordu. Kaka, yükselen yıldızlar ve kendini kanıtlamış dünya çapındaki yeteneklerin yer aldığı bir hiyerarşinin en altında kaldığını açıkladı.
"Madrid'deki sorunlarım, birincisi sakatlıklar, ikincisi ise teknik direktörün kararlarıydı," diye ekledi. "Mourinho diğer oyuncuları tercih ediyordu: Özil, Di María, Benzema, Cristiano... Orada ben de vardım. Hepimiz ilk on birdeki iki yer için mücadele ediyorduk. O ise diğer oyuncuları tercih etti. O dönem benim için gerçekten önemliydi çünkü ona kendimi göstermeye çalıştım, elimden gelen her şeyi yaptım, daha fazla oynayabileceğimi ve daha istikrarlı olabileceğimi kanıtlamaya çalıştım. Aynı zamanda, kişisel bir kimlik sorunum da vardı."
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Cristiano etkisi
Kadroya girmek için rekabet çok şiddetli olsa da, Kaká kulübün simgesi Cristiano Ronaldo ile güçlü bir ilişki sürdürdü. Ronaldo, Kaká’nın paylaşması beklenen ilgiyi fiilen üzerine çekmiş olsa da, Brezilyalı oyuncu Portekizli süperstarın yılmaz çalışma ahlakına ve sahadaki etkisine sadece övgüler yağdırdı.
Kaka şunları ekledi: "Cristiano Ronaldo ile dört yıl boyunca birlikte oynadım. Harika bir adam, harika bir takım arkadaşı. Portekizce konuşuyorduk ve ben de Marcelo, Pepe, Carvalho, Cristiano gibi Portekizli oyuncularla birlikteydim... Harika bir gruptu. Kendi düşünce tarzı, rekor kırma ve daha fazla gol atma şekli var. İnanılmaz bir şey. Bunu anlıyorum. Bunun için çalışıyor. Bu farklı bir şey. Benim için ise işler kendiliğinden oluyor. Gelişmek, daha iyi olmak istiyorum ama kontrol edemediğim birçok şey var. O bir ilham kaynağıydı. Böyle oyunculara sahip olmak harika. Bizim için birçok sorunu çözdü. Böyle oyunculara sahip olmak inanılmaz. Onunla oynamak inanılmazdı."
- Getty Images Sport
Dürüstlük ve inanç mirası
"En kötü transfer" olarak nitelendirilmesine rağmen, Kaká sahne arkasında sergilediği tavırdan gurur duymaya devam ediyor. Kendisinin hâlâ dünyanın en iyisi mi yoksa tam bir başarısızlık mı olduğunu sorguladığı bir kimlik krizi döneminde bile, bir profesyonel olarak duruşunu pekiştiren Florentino Pérez ile yaptığı dokunaklı son konuşmayı anlattı.
"Real Madrid'den ayrıldığım gün, Florentino beni ofisine çağırdı ve şöyle dedi: 'Bak, işler hepimizin istediği gibi gitmedi, ama bizim için oynadığın için çok mutluyum. Her zaman profesyonel ve dürüst oldun. Hiçbir zaman teknik direktör, kulüp veya buradaki kimse hakkında kötü bir şey söylemedin." Kaka sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir zaman bir şey söylemedim ve beni kulüp veya teknik direktör hakkında kötü bir şey söylerken asla göremezsiniz. Bunu yaşamam gerekiyordu. Bugün olduğum kişiden çok memnunum ve bu kısmen o döneme borçluyum," diye bitirdi Kaka.
2009 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de geçirdiği dört yıl boyunca Kaká, tüm turnuvalarda 120 maça çıktı, 29 gol attı ve 39 asist yaptı. İspanya'nın başkentinde geçirdiği süre boyunca, kulübün hem La Liga şampiyonluğunu hem de Copa del Rey'i kazanmasına yardımcı oldu.