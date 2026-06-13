Ortaya çıktı: Ballon d’Or ödülünün sahibi Kaká’nın “Real Madrid’in en kötü transferi” olarak anılmasına Cristiano Ronaldo ve José Mourinho’nun katkısı

2010 yılında Jose Mourinho'nun göreve gelmesi, Kaka'nın formunu bulma çabasını daha da zorlaştırdı; zira Portekizli teknik direktör, daha fiziksel ve direkt bir oyun tarzını tercih ediyordu. Kaka, yükselen yıldızlar ve kendini kanıtlamış dünya çapındaki yeteneklerin yer aldığı bir hiyerarşinin en altında kaldığını açıkladı.

"Madrid'deki sorunlarım, birincisi sakatlıklar, ikincisi ise teknik direktörün kararlarıydı," diye ekledi. "Mourinho diğer oyuncuları tercih ediyordu: Özil, Di María, Benzema, Cristiano... Orada ben de vardım. Hepimiz ilk on birdeki iki yer için mücadele ediyorduk. O ise diğer oyuncuları tercih etti. O dönem benim için gerçekten önemliydi çünkü ona kendimi göstermeye çalıştım, elimden gelen her şeyi yaptım, daha fazla oynayabileceğimi ve daha istikrarlı olabileceğimi kanıtlamaya çalıştım. Aynı zamanda, kişisel bir kimlik sorunum da vardı."