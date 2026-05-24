(C)Getty Images
Çeviri:
Ortaya çıktı: Ballon d’Or ödüllü Luka Modric’in 40 yaşında sözleşme uzatımını kabul etmesi için AC Milan’ın yerine getirmesi gereken iki şart
Modrić, San Siro'da kalmayı düşünüyor
Calciomercato.it'e göre Modric, mevcut sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesinin ardından İtalya macerasını uzatmaya hazır. Geçen yıl 14 Temmuz'da kulübe katılan 40 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini 2027'ye kadar uzatma opsiyonuna sahip. Deneyimli orta saha oyuncusu, olağanüstü bir sezon geçirdi ve olağanüstü profesyonelliğiyle herkesi etkiledi. Real Madrid'deki parlak kariyeri boyunca geleneksel olarak oynadığı rolden daha defansif bir role başarıyla uyum sağladı. Ancak AC Milan, 2018 Ballon d'Or kazananını ünlü kırmızı-siyah formayla bir yıl daha oynamaya ikna etmek için iki özel şartı yerine getirmek zorunda.
- Getty Images
Etkileyici ilk sezon istatistikleri
Hırvat oyuncunun kalması için en önemli şart, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılmasıdır. Bu efsanevi oyun kurucu, gelecek sezon Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında yer almayı çok istemektedir. Bu fırsatı kaçırması, muhtemelen seçeneklerini yeniden gözden geçirmesine neden olacaktır. Yaşına rağmen Modrić, bu sezon toplam 36 maçta forma giyerek sahada 2.836 dakika geçirmiş ve kalıcı kalitesini kanıtlamıştır. Etkisi özellikle Serie A'da hissedildi; burada 33 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Ayrıca İtalya Kupası ve Supercoppa Italiana'da da kısa süreli görevler aldı. Bu nedenle Pazar günü Cagliari ile oynanacak son maç büyük önem taşıyor, zira ligi ilk dörtte bitirmek, onun Avrupa'nın en üst düzey futboluna olan arzusunu anında tatmin edecektir.
Allegri faktörü
İkinci önemli koşul ise Allegri’nin teknik direktörlük görevine devam etmesidir. Teknik direktör ile Modrić arasındaki ilişki, sezon boyunca karşılıklı güçlü bir saygıya dönüşmüştür ve oyuncunun kalma isteği, aynı teknik direktörün altında çalışmaya doğrudan bağlıdır. Teknik direktör, Modrić’in şikayet etmeden yeni taktiksel sorumlulukları üstlenmeye olan istekliliğini büyük ölçüde takdir etmiştir. Hatta aralarındaki bağ o kadar derin ki, orta saha oyuncusunun futbolu bıraktığında teknik kadroda yer alabileceği bile konuşuluyor. Sonuçta bu iki koşul birbiriyle yakından bağlantılı, çünkü Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek teknik direktörün görevde kalmasını garantileyecektir.
- Getty Images
Orta saha oyuncusunun geleceği ne olacak?
AC Milan'ın kaderi Pazar günü kendi elinde. Kulüpteki geleceği netleştiğinde Modric, dikkatini Hırvatistan milli takımıyla oynayacağı Dünya Kupası'na verecek. 2 Haziran'da Belçika ve 7 Haziran'da Slovenya ile oynanacak hazırlık maçlarının ardından, 17 Haziran'da İngiltere, 23 Haziran'da Panama ve 27 Haziran'da Gana ile L Grubu'nda mücadele edecek olan milli takımına kaptanlık yapacak.