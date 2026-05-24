Ortaya çıktı: Ballon d’Or ödüllü Luka Modric’in 40 yaşında sözleşme uzatımını kabul etmesi için AC Milan’ın yerine getirmesi gereken iki şart

Hırvat oyuncunun kalması için en önemli şart, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılmasıdır. Bu efsanevi oyun kurucu, gelecek sezon Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında yer almayı çok istemektedir. Bu fırsatı kaçırması, muhtemelen seçeneklerini yeniden gözden geçirmesine neden olacaktır. Yaşına rağmen Modrić, bu sezon toplam 36 maçta forma giyerek sahada 2.836 dakika geçirmiş ve kalıcı kalitesini kanıtlamıştır. Etkisi özellikle Serie A'da hissedildi; burada 33 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Ayrıca İtalya Kupası ve Supercoppa Italiana'da da kısa süreli görevler aldı. Bu nedenle Pazar günü Cagliari ile oynanacak son maç büyük önem taşıyor, zira ligi ilk dörtte bitirmek, onun Avrupa'nın en üst düzey futboluna olan arzusunu anında tatmin edecektir.