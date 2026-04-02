Ortaya çıktı: Ayrılma söylentileri yoğunlaşırken Pep Guardiola, Manchester City'deki geleceği hakkında ne zaman karar verecek?

Teknik direktörlük koltuğundaki belirsizlik, şimdiden City’nin transfer departmanında dalgalanmalara yol açmaya başladı. Kulübün transfer stratejisini spor direktörü Hugo Viana yönetiyor, ancak potansiyel transferler için teknik direktörlük durumunun hâlâ en önemli endişe kaynağı olduğunu fark etti. Haberlere göre, Manchester’da 16 kupa kazanan ismin gelecek sezon da takımın başında olup olmayacağını bilmeden, kulübün ana hedefleri sözleşme imzalamakta tereddüt ediyor olabilir.

Bu durumdan sadece yeni transferler etkilenmiyor; mevcut kadronun geleceği de belirsiz. Kaptan Bernardo Silva'nın bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağı yaygın olarak bekleniyor ve daha geniş çaplı bir yeniden yapılanma gündeme gelebilir. Guardiola'dan kesin bir cevap gelmeden, kulüp, yaklaşan Dünya Kupası'nı ve yeni bir teknik direktör atanması durumunda taktik felsefesindeki olası değişikliği de hesaba katması gereken karmaşık bir yaz planlaması ile karşı karşıya.