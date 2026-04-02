Ortaya çıktı: Ayrılma söylentileri yoğunlaşırken Pep Guardiola, Manchester City'deki geleceği hakkında ne zaman karar verecek?
Karar alınması yönündeki baskı artıyor
2027 Haziranına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, 55 yaşındaki teknik direktör, sözleşmesinin kalan süresini tamamlayıp tamamlamayacağını ya da bu yaz ayrılıp ayrılmayacağını henüz teyit etmedi. İlk haberlerde Mart ayındaki milli maç arası dönemini düşünmek için kullanabileceği öne sürülse de, The Telegraph’ın edindiği bilgilere göre Guardiola, bir sezon daha devam etmeden önce takımın durumunu ve kişisel hislerini değerlendirmek için Mayıs ayında sezonun sonuna kadar beklemek istiyor. Bazı haberlerde City'nin yaklaşan transfer dönemi öncesinde Guardiola'ya planlarını resmi olarak sorduğu belirtilse de, kulübün ona baskı yapma niyetinde olmadığı da anlaşılıyor. Kulüp, Katalan teknik direktörle mutlak güvene dayalı bir ilişki sürdürüyor, yani ondan bir cevap için baskı yapmayacaklar, ancak sessizlik kulakları sağır ediyor.
Transfer hedefleri haber bekliyor
Teknik direktörlük koltuğundaki belirsizlik, şimdiden City’nin transfer departmanında dalgalanmalara yol açmaya başladı. Kulübün transfer stratejisini spor direktörü Hugo Viana yönetiyor, ancak potansiyel transferler için teknik direktörlük durumunun hâlâ en önemli endişe kaynağı olduğunu fark etti. Haberlere göre, Manchester’da 16 kupa kazanan ismin gelecek sezon da takımın başında olup olmayacağını bilmeden, kulübün ana hedefleri sözleşme imzalamakta tereddüt ediyor olabilir.
Bu durumdan sadece yeni transferler etkilenmiyor; mevcut kadronun geleceği de belirsiz. Kaptan Bernardo Silva'nın bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağı yaygın olarak bekleniyor ve daha geniş çaplı bir yeniden yapılanma gündeme gelebilir. Guardiola'dan kesin bir cevap gelmeden, kulüp, yaklaşan Dünya Kupası'nı ve yeni bir teknik direktör atanması durumunda taktik felsefesindeki olası değişikliği de hesaba katması gereken karmaşık bir yaz planlaması ile karşı karşıya.
Nostalji, ayrılacağına dair spekülasyonları körüklüyor
Etihad Stadyumu'nda geçirdiği yaklaşık on yılın zihinsel ve fiziksel yükü, eski Barcelona teknik direktörünün omuzlarında açıkça ağır bir yük oluşturuyor. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar, yakında ayrılacağına dair söylentileri daha da güçlendirdi; Guardiola, geride bırakmakta zorlanacağı işin bazı yönlerini ele alırken dikkat çekici bir şekilde düşünceli bir üslup benimsedi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile oynanacak maç öncesinde TNT Sports'a konuşan Katalan teknik adam, özleyeceği muhteşem Avrupa gecelerini samimi bir şekilde anlatırken, adeta vedaya hazırlanan bir teknik direktör gibi konuşuyordu: "O maçları elbette özleyeceğim, buraya karşı inanılmaz bir sevgim var. Madrid'deki insanlar bunu beklemiyor, ama ben bu kuruma büyük saygı duyuyorum." Guardiola sözlerine şöyle devam etti: "Camp Nou'ya gitmemek özleyeceğim, Bayern Münih'i özleyeceğim... Bu geceleri özleyeceğim çünkü çok özel." Bu nostalji, lig maçlarına da uzanıyordu. "Selhurst Park'ı da özleyeceğim, orayı seviyorum," diye açıkladı. "Premier Lig, bu stadyumlar... Goodison Park - bu stadyumlar İngiltere'yi sevmemin nedenlerinden biri. FA Kupası! League One [takımlarına] karşı... Çok seviyorum! Ama bir gün her şey bitecek, değil mi?"
Potansiyel haleflerin aranması
City, teknik direktörünün uzun vadede takımda kalmasını umut etse de, acil durum planları şimdiden hazır. Kulübün, teknik direktörlük pozisyonunda bir boşluk oluşması ihtimaline karşı birkaç tanınmış ismi takip ettiği iddia ediliyor. Eski yardımcı teknik direktör Enzo Maresca, eski City kaptanı Vincent Kompany ve Guardiola’nın Bayern Münih’te görev yaptığı dönemde onun altında forma giyen Xabi Alonso ile birlikte aday listesinin en üst sıralarında yer alıyor.
Şu an için City, lig şampiyonluğu için mücadele ederken odak noktası sahada. Şampiyonluk yarışında Arsenal'in 9 puan gerisindeler ancak finalde Mikel Arteta'nın takımını yenerek Carabao Kupası'nı şimdiden garantilediler. Liverpool ile oynanacak FA Cup çeyrek finali yaklaşırken, Guardiola oyuncularının önlerindeki göreve odaklanmalarını sağlamaya kararlı. Ancak, Mayıs ayında son düdük çalınana kadar, gelecek sezon Man City'yi kimin yöneteceği sorusu Etihad'ın üzerinde asılı kalmaya devam edecek.