Ortaya çıktı: Atlético Madrid yaz transfer döneminde yeni bir teklif yapmayı düşünürken, Cristian Romero’nun Tottenham’dan ayrılıp iki belirli kulübe transfer olmasını sağlayabilecek serbest kalma bedeli

Geçen yaz Atlético Madrid’in yoğun ilgisine rağmen Romero, Ağustos ayında nihayetinde Tottenham ile yeni bir sözleşme imzalamayı tercih etti. Bu karar, Atlético’nun spor yönetiminin, Spurs’un o dönemde pazarlık etmeye hazır olduğu 46 milyon sterlinlik (55 milyon avro) talep bedelini karşılamayı reddetmesinin ardından geldi. Değerli oyuncusunu elinde tutmak isteyen Londra kulübü, kaptanına 2029 yılına kadar geçerli olacak cazip bir yeni sözleşme sunarak onu Şampiyonlar Ligi projesinin temel taşı haline getirdi.

Romero sözleşmesini uzatmış olsa da, Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya transfer olma konusunda seçeneklerini açık tuttu. Orta saha oyuncusunun yeni sözleşmesine, sadece üç kulüp için geçerli olan özel bir serbest kalma maddesi eklediği bildirildi: Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona.

MARCAve TyCSports'un haberlerine göre, Spurs tarafından genel değeri yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin edilen oyuncunun bu özel "tercihli" maddesi, İspanyol üçlüsünün onu 60 milyon euro sabit bir ücret karşılığında kadrosuna katmasına olanak tanıyor. Bu, oyuncunun La Liga'daki taliplerine, özellikle de Atleti'ye açık bir işaret niteliğinde.