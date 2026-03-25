Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: Atlético Madrid yaz transfer döneminde yeni bir teklif yapmayı düşünürken, Cristian Romero’nun Tottenham’dan ayrılıp iki belirli kulübe transfer olmasını sağlayabilecek serbest kalma bedeli
La Liga devlerini kayıran gizli madde
Geçen yaz Atlético Madrid’in yoğun ilgisine rağmen Romero, Ağustos ayında nihayetinde Tottenham ile yeni bir sözleşme imzalamayı tercih etti. Bu karar, Atlético’nun spor yönetiminin, Spurs’un o dönemde pazarlık etmeye hazır olduğu 46 milyon sterlinlik (55 milyon avro) talep bedelini karşılamayı reddetmesinin ardından geldi. Değerli oyuncusunu elinde tutmak isteyen Londra kulübü, kaptanına 2029 yılına kadar geçerli olacak cazip bir yeni sözleşme sunarak onu Şampiyonlar Ligi projesinin temel taşı haline getirdi.
Romero sözleşmesini uzatmış olsa da, Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya transfer olma konusunda seçeneklerini açık tuttu. Orta saha oyuncusunun yeni sözleşmesine, sadece üç kulüp için geçerli olan özel bir serbest kalma maddesi eklediği bildirildi: Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona.
MARCAve TyCSports'un haberlerine göre, Spurs tarafından genel değeri yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin edilen oyuncunun bu özel "tercihli" maddesi, İspanyol üçlüsünün onu 60 milyon euro sabit bir ücret karşılığında kadrosuna katmasına olanak tanıyor. Bu, oyuncunun La Liga'daki taliplerine, özellikle de Atleti'ye açık bir işaret niteliğinde.
- AFP
Atlético, Romero'nun peşini bırakmıyor
Mateu Alemany'ye taşınan Colchoneros'un spor departmanı, 27 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini hiçbir zaman tam olarak azaltmadı. Diego Simeone, vatandaşı Romero'nun açık sözlü bir hayranı olmaya devam ediyor; özellikle Londra'da oynanan son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Romero'nun liderlik vasıflarını ve teknik gelişimini övmesiyle dikkat çekmişti.
Romero da bu söylentileri yalanlamak için pek bir şey yapmadı ve şu anda Atletico kadrosunda bulunan çok sayıda Arjantinli oyuncuyla yakın ilişkisini sürdürdü. Son Avrupa maçlarında, milli takım arkadaşlarıyla vakit geçirdiği görüldü ve medya tarafından Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki uzun vadeli geleceği hakkında sorulduğunda kesin bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Spurs'un zor durumu ve United'ın ilgisi
Romero’nun geleceği, Tottenham’ın ligdeki performansına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan takımın, Championship’e düşmesi durumunda kulübün yıldız oyuncularının toplu olarak ayrılması kaçınılmaz olacak ve bu ayrılıkların başında Romero yer alacaktır.
Ancak, Atletico bu eski Atalanta oyuncusunu kolayca transfer edemeyecek. Manchester United de durumu yakından takip ediyor ve oyuncunun mevcut yüksek maaşlı sözleşmesindeki mali talepleri karşılamaya karar verirse, zorlu bir rekabet ortamı yaratabilir. Temmuz ayında yaklaşan Dünya Kupası da ilgilenen alıcılar için bir risk oluşturuyor, zira bir başka başarılı turnuva, oyuncunun piyasa değerinin mevcut sözleşme şartlarının ötesine çıkmasına neden olabilir.
- Getty Images Sport
Mateu Alemany yönetiminde stratejik planlama
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, bu karmaşık anlaşmayı yürütme görevi Alemany’ye düşüyor. Yetkili, özellikle Tottenham’ın sportif durumu kötüye gitmeye devam ederse, 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini hemen devreye sokup sokmayacağını ya da daha düşük bir ücret için pazarlık yapmaya çalışıp çalışmayacağını değerlendirmeli.
Finansal yükümlülük önemli ve Romero'nun Spurs'taki mevcut maaşı oldukça yüksek olarak tanımlanıyor; bu da Atletico'nun Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için maaş bütçesini dengelemesi gerektiği anlamına geliyor. Yine de, savunma oyuncusunun La Liga'ya özel maddesi, Simeone'nin hayalindeki savunma takviyesini nihayet kadrosuna katması için en uygun yol olmaya devam ediyor.