Geri dönüşle gelen galibiyeti daha da etkileyici kılan şey, sahanın etrafındaki ürkütücü atmosferdi. Merino, İspanya kadrosunun hem erken gelen geri düşüşü hem de Split'teki taraflı taraftarı aşmak için gereken zihinsel dayanıklılığı vurguladı.

"İnanılmaz bir atmosfere sahip, çok zor bir statta çok zorlu bir maçtı," diye devam etti. "Buraya gelmenin zor olacağını biliyorduk ve tabii ki onların ilk golü atması ve taraftarların gerçekten onları coşkuyla desteklemesiyle işimiz zorlaştı. Ama bu takım asla pes etmiyor, sonuna kadar savaşıyor ve neyse ki galibiyeti aldık."

Kolektif zaferin ötesinde, bu performans orta saha oyuncusunun perde arkasındaki süregelen adanmışlığını da doğruladı. Verdiği emeğin sonunda gollere dönüşmesinin kendisi için büyük bir rahatlama olduğunu kabul etti.

"Önemli goller atmak benim için çok şey ifade ediyor. Bu, büyük emeğin karşılığı," diye ekledi İspanyol oyuncu. "Bazen çok çalıştığınız anlar bir ödülle sonuçlanmaz, ama benim için şu anda bu ödül goller şeklinde geliyor. Sadece goller için değil, takıma sağladığım katkı için de gerçekten çok mutluyum."



