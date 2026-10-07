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Ortaya çıktı: Arsenal yıldızı Mikel Merino, İspanya adına maçı kazandıran kahramanlığına rağmen neden 'hayal kırıklığı yaşıyor'; Luis de la Fuente ile Mikel Arteta'ya net mesaj gönderdi
Yedekten gelip maça damga vuran etki
İspanya, Split'te Ivan Perisic'in ev sahibi ekip adına perdeyi açmasıyla erken geriye düştü. 32 bin ateşli taraftarın desteklediği dirençli bir Hırvatistan takımının savunmasını aşmakta zorlanan ekibinde teknik direktör Luis de la Fuente, devre arasında kulübesine başvurdu ve Alex Baena'yı oyundan alıp yerine Merino'yu sürdü.
Bu değişiklik tam isabet çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada attığı galibiyet golü de dahil olmak üzere iki kez ağları havalandırarak maçın seyrini tamamen değiştirdi ve üç puanı takımına kazandırdı.
Bu son hamle, onun oyuna sonradan giren bir oyuncu olarak dikkat çekici serisini sürdürdü. Daha önce milli takım görevlerinde Portekiz, Belçika ve Çekya karşısında da kulübeden gelip kritik goller atan oyuncu, maçın kaderini değiştiren isim olarak statüsünü pekiştirdi.
- AFP
Merino başlangıçtaki hayal kırıklıklarını dile getirdi
Sürekli forma şansı bulduğunda katkı vermesine rağmen, Arsenal'ın orta saha oyuncusu mevcut kadro statüsünün zorluğunu açıkça kabul etti. Son düdüğün ardından TVE'ye konuşan oyuncu, belirleyici dublesini kutlarken durumuna dair samimi bir değerlendirmede bulundu.
"Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, yine yedekten gelip gol atma sırası bendeydi," diye açıkladı Merino. "Daha fazla oynayamamanın verdiği hayal kırıklığına rağmen sahaya elimden gelen en iyi tavırla çıkacağım... ama bu takım bir aile ve bu her zaman görülüyor."
Buna karşılık milli takım teknik direktörü de maçın kazandıran ismine övgüler yağdırmakta gecikmedi. De la Fuente, çok yönlü orta saha oyuncusunun istikrarlı kahramanlıkları nedeniyle çok daha geniş çapta takdir görmeyi hak ettiğinde ısrar etti.
"Böyle bir oyuncuyu çalıştırmak bir onur," dedi İspanya Teknik Direktörü. "Onu neden Dünya Kupası'na kollarımda taşıyacağımı sonuna kadar netleştirdi. Başka bir ülkede olsaydı daha çok değer görürdü, umarım bu değişir."
Düşmanca bir ortam ve kişisel ödüller
Geri dönüşle gelen galibiyeti daha da etkileyici kılan şey, sahanın etrafındaki ürkütücü atmosferdi. Merino, İspanya kadrosunun hem erken gelen geri düşüşü hem de Split'teki taraflı taraftarı aşmak için gereken zihinsel dayanıklılığı vurguladı.
"İnanılmaz bir atmosfere sahip, çok zor bir statta çok zorlu bir maçtı," diye devam etti. "Buraya gelmenin zor olacağını biliyorduk ve tabii ki onların ilk golü atması ve taraftarların gerçekten onları coşkuyla desteklemesiyle işimiz zorlaştı. Ama bu takım asla pes etmiyor, sonuna kadar savaşıyor ve neyse ki galibiyeti aldık."
Kolektif zaferin ötesinde, bu performans orta saha oyuncusunun perde arkasındaki süregelen adanmışlığını da doğruladı. Verdiği emeğin sonunda gollere dönüşmesinin kendisi için büyük bir rahatlama olduğunu kabul etti.
"Önemli goller atmak benim için çok şey ifade ediyor. Bu, büyük emeğin karşılığı," diye ekledi İspanyol oyuncu. "Bazen çok çalıştığınız anlar bir ödülle sonuçlanmaz, ama benim için şu anda bu ödül goller şeklinde geliyor. Sadece goller için değil, takıma sağladığım katkı için de gerçekten çok mutluyum."
- Every Second Media
Düzenli forma şansı mücadelesi sürüyor
Kuzey Londra'ya dönüşünde düzenli bir ilk 11 yeri için mücadele etmek, Merino'nun önündeki başlıca zorluk olmaya devam ediyor. Bu sezon Arsenal'ın Premier League'deki beş maçının tamamında forma giymiş olsa da, ligdeki tüm maçlarında yalnızca oyuna sonradan dahil oldu.
Mikel Arteta ona kupa organizasyonlarında ilk 11'de başlama şansı verdi; bunun sonucunda Carabao Cup'ta Ipswich'e karşı gol attı ve Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Ancak Merino'nun milli takımda son dönemdeki kahramanlıkları, kulüpteki teknik direktörü üzerinde ona ilk 11'de kalıcı bir yer verme konusunda şüphesiz baskıyı artıracaktır.
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