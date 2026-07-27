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Ortaya çıktı: Arsenal, Vinicius Junior’un Real Madrid’den transferi gerçekleşirse onu kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu yapmaya hazır
Arsenal, rekor kıran bir maaş paketi hazırlıyor
Arsenal’in Vinicius’u transfer etme çabaları hız kazanacak; kulüp, Brezilyalı oyuncuya tarihindeki en yüksek maaşlı sözleşmeyi sunmaya hazır. The Telegraph’a göre, forvet oyuncusunu Kuzey Londra’ya gelmeye ikna etmek için Gunners, oyuncunun Bernabéu’daki haftalık 400.000 sterlinlik mevcut maaşını önemli ölçüde artırmaya hazır.
Kuzey Londra’daki kulüp yönetimi, 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine nihayet son vererek elde ettikleri son başarıyı daha da ileriye taşımak istiyor. Bukayo Saka gibi kilit isimlere haftalık yaklaşık 365.000 sterlin değerinde sözleşmeler sunmak yeni bir çıtayı belirlemiş olsa da, Vinicius’u kadroya katma çabası, kulübün harcama düzeyini yepyeni bir seviyeye taşıyacak.
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Real Madrid, devasa bir transfer bedeli belirledi
Arsenal, Vinicius’a tarihi bir kişisel ücret paketi sunmaya hazır olsa da, transfer ücreti hâlâ bir engel teşkil ediyor. Real Madrid başkanı Florentino Perez, bu yaz Brezilyalı forvetin olası bir satışı için kesin bir mali eşik belirledi. Los Blancos’un, yıldız kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünmek için bile, sabit ücretler ve performansa bağlı değişkenler dahil olmak üzere toplam 160 milyon avroluk bir paket talep ettiği anlaşılıyor.
Perez, vazgeçilmez oyuncuların kariyerlerinin zirvesindeyken takımdan ayrılmasına nadiren izin verir, ancak Vinicius’un mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması durumu karmaşıklaştırıyor. İspanya’nın başkentinde sözleşme uzatma görüşmelerinde bir çıkmaza girildiği bildiriliyor ve oyuncunun Kylian Mbappé ile aynı maaşı talep ettiği öne sürülüyor.
Mourinho ve Diomande faktörleri
Bu hikâyeye bir kat daha gizem katan unsur ise, Real Madrid’e ikinci kez teknik direktör olarak dönen José Mourinho’nun varlığıdır. Söylentilere göre Mourinho, kulübün 16. Avrupa Kupası’nı kazanma yolunda ilerlerken kadrosundaki en büyük isimlerden hiçbirini kaybetmek istemediği konusunda kararlıdır.
Portekizli teknik direktör, geçmişteki sürtüşmelere rağmen hücum hattının çekirdeğini bozmamak için Vinicius’u kadroda tutma konusunda kararlı. Ancak Real Madrid’in perde arkasındaki hamleleri farklı bir tablo çiziyor. İspanyol devi, RB Leipzig’den Yan Diomande için 100 milyon avroyu aşan bir anlaşmaya çok yaklaştığı bildiriliyor; bu hamle, Brezilyalı forvetin ayrılması durumunda kulübün riskini azaltıp doğrudan bir yedek seçenek elde etmesini sağlıyor.
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Arteta, oyunun gidişatını değiştirecek bir kanat oyuncusu transferini hedefliyor
Mikel Arteta için, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bu oyuncuyu kadroya katmak, niyetinin en net göstergesi olacaktır. Arsenal teknik direktörü, sürdürülebilir ve motivasyonu yüksek bir kadro oluşturmak amacıyla yıllardır Mesut Özil ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi yüksek maaşlı oyuncuları kadrodan uzaklaştırdı. Artık, takımın potansiyelini daha da yukarı taşıyabilecek küresel bir süperstarı kadroya dahil etmek için gerekli temelin hazır olduğuna inanıyor.
Arsenal şu anda Girona, Real Betis ve Borussia Dortmund ile oynayacağı maçların yer aldığı yoğun bir sezon öncesi programına hazırlanıyor. 16 Ağustos’ta Manchester City ile oynanacak Community Shield maçına odaklanan kulüp için, Vinicius gibi dünya çapında bir yeteneği kadroya katmak, şampiyonluk savunmasına büyük bir ivme kazandıracak ve 2026-27 sezonu için Avrupa’daki hedeflerini sağlamlaştıracaktır.
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