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Muhammad Zaki

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Ortaya çıktı: Arsenal, Vinicius Junior’un Real Madrid’den transferi gerçekleşirse onu kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu yapmaya hazır

Transfers
Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
La Liga
Premier Lig

Haberlere göre Arsenal, Avrupa’da hakimiyet kurma niyetini ortaya koyacak cesur bir hamleyle Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior’u kadrosuna katmak için maaş yapısını alt üst etmeye hazır. Premier Lig şampiyonu, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için ona kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olacak rekor kıran bir sözleşme teklif etmeye hazır.

  • Arsenal, rekor kıran bir maaş paketi hazırlıyor

    Arsenal’in Vinicius’u transfer etme çabaları hız kazanacak; kulüp, Brezilyalı oyuncuya tarihindeki en yüksek maaşlı sözleşmeyi sunmaya hazır. The Telegraph’a göre, forvet oyuncusunu Kuzey Londra’ya gelmeye ikna etmek için Gunners, oyuncunun Bernabéu’daki haftalık 400.000 sterlinlik mevcut maaşını önemli ölçüde artırmaya hazır.

    Kuzey Londra’daki kulüp yönetimi, 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine nihayet son vererek elde ettikleri son başarıyı daha da ileriye taşımak istiyor. Bukayo Saka gibi kilit isimlere haftalık yaklaşık 365.000 sterlin değerinde sözleşmeler sunmak yeni bir çıtayı belirlemiş olsa da, Vinicius’u kadroya katma çabası, kulübün harcama düzeyini yepyeni bir seviyeye taşıyacak.


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  • viniciusGetty Images

    Real Madrid, devasa bir transfer bedeli belirledi

    Arsenal, Vinicius’a tarihi bir kişisel ücret paketi sunmaya hazır olsa da, transfer ücreti hâlâ bir engel teşkil ediyor. Real Madrid başkanı Florentino Perez, bu yaz Brezilyalı forvetin olası bir satışı için kesin bir mali eşik belirledi. Los Blancos’un, yıldız kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünmek için bile, sabit ücretler ve performansa bağlı değişkenler dahil olmak üzere toplam 160 milyon avroluk bir paket talep ettiği anlaşılıyor.

    Perez, vazgeçilmez oyuncuların kariyerlerinin zirvesindeyken takımdan ayrılmasına nadiren izin verir, ancak Vinicius’un mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması durumu karmaşıklaştırıyor. İspanya’nın başkentinde sözleşme uzatma görüşmelerinde bir çıkmaza girildiği bildiriliyor ve oyuncunun Kylian Mbappé ile aynı maaşı talep ettiği öne sürülüyor.


  • Mourinho ve Diomande faktörleri

    Bu hikâyeye bir kat daha gizem katan unsur ise, Real Madrid’e ikinci kez teknik direktör olarak dönen José Mourinho’nun varlığıdır. Söylentilere göre Mourinho, kulübün 16. Avrupa Kupası’nı kazanma yolunda ilerlerken kadrosundaki en büyük isimlerden hiçbirini kaybetmek istemediği konusunda kararlıdır.

    Portekizli teknik direktör, geçmişteki sürtüşmelere rağmen hücum hattının çekirdeğini bozmamak için Vinicius’u kadroda tutma konusunda kararlı. Ancak Real Madrid’in perde arkasındaki hamleleri farklı bir tablo çiziyor. İspanyol devi, RB Leipzig’den Yan Diomande için 100 milyon avroyu aşan bir anlaşmaya çok yaklaştığı bildiriliyor; bu hamle, Brezilyalı forvetin ayrılması durumunda kulübün riskini azaltıp doğrudan bir yedek seçenek elde etmesini sağlıyor.

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  • Mikel Arteta Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty

    Arteta, oyunun gidişatını değiştirecek bir kanat oyuncusu transferini hedefliyor

    Mikel Arteta için, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bu oyuncuyu kadroya katmak, niyetinin en net göstergesi olacaktır. Arsenal teknik direktörü, sürdürülebilir ve motivasyonu yüksek bir kadro oluşturmak amacıyla yıllardır Mesut Özil ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi yüksek maaşlı oyuncuları kadrodan uzaklaştırdı. Artık, takımın potansiyelini daha da yukarı taşıyabilecek küresel bir süperstarı kadroya dahil etmek için gerekli temelin hazır olduğuna inanıyor.

    Arsenal şu anda Girona, Real Betis ve Borussia Dortmund ile oynayacağı maçların yer aldığı yoğun bir sezon öncesi programına hazırlanıyor. 16 Ağustos’ta Manchester City ile oynanacak Community Shield maçına odaklanan kulüp için, Vinicius gibi dünya çapında bir yeteneği kadroya katmak, şampiyonluk savunmasına büyük bir ivme kazandıracak ve 2026-27 sezonu için Avrupa’daki hedeflerini sağlamlaştıracaktır.

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