Ortaya çıktı: Arsenal, Vinicius Junior’un Real Madrid’den transferi gerçekleşirse onu kulüp tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu yapmaya hazır

Arsenal, Vinicius’a tarihi bir kişisel ücret paketi sunmaya hazır olsa da, transfer ücreti hâlâ bir engel teşkil ediyor. Real Madrid başkanı Florentino Perez, bu yaz Brezilyalı forvetin olası bir satışı için kesin bir mali eşik belirledi. Los Blancos’un, yıldız kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünmek için bile, sabit ücretler ve performansa bağlı değişkenler dahil olmak üzere toplam 160 milyon avroluk bir paket talep ettiği anlaşılıyor.

Perez, vazgeçilmez oyuncuların kariyerlerinin zirvesindeyken takımdan ayrılmasına nadiren izin verir, ancak Vinicius’un mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması durumu karmaşıklaştırıyor. İspanya’nın başkentinde sözleşme uzatma görüşmelerinde bir çıkmaza girildiği bildiriliyor ve oyuncunun Kylian Mbappé ile aynı maaşı talep ettiği öne sürülüyor.



