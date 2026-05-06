Ortaya çıktı: Arsenal’in 2026 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan serüveni kulübe ne kadar ödül parası kazandırdı – ve tarihe geçecek ilk Avrupa Kupası zaferinden ne kadar kazanabilirler?

Arsenal, 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline resmen katılmaya hak kazandı; ancak Emirates Stadyumu’nda Atlético Madrid’e karşı elde edilen zafer, sadece bir kupa kazanma şansından çok daha fazlasını getirdi. Yarı finalin ikinci ayağında 1-0 galip gelerek toplamda 2-1’lik bir zafer elde eden Kuzey Londra kulübü, Avrupa’nın en üst düzey turnuvasında yerini garantiledi ve transfer bütçesine önemli bir katkı sağladı.

Bu başarı, Arteta'nın takımının bu sezon boyunca 142 milyon avrodan (122 milyon sterlin/167 milyon dolar) fazla ödül parası kazandığını gösteriyor. Bu rekor rakam, kulübün yeni lig aşaması ve yüksek baskı altındaki eleme turlarında gösterdiği istikrarı kanıtlıyor ve Arsenal'i bu yıl dünya futbolunun en karlı takımlarından biri haline getiriyor.