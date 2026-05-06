Ortaya çıktı: Arsenal’in 2026 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan serüveni kulübe ne kadar ödül parası kazandırdı – ve tarihe geçecek ilk Avrupa Kupası zaferinden ne kadar kazanabilirler?
Budapeşte finaline giden yol
Arsenal, 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline resmen katılmaya hak kazandı; ancak Emirates Stadyumu’nda Atlético Madrid’e karşı elde edilen zafer, sadece bir kupa kazanma şansından çok daha fazlasını getirdi. Yarı finalin ikinci ayağında 1-0 galip gelerek toplamda 2-1’lik bir zafer elde eden Kuzey Londra kulübü, Avrupa’nın en üst düzey turnuvasında yerini garantiledi ve transfer bütçesine önemli bir katkı sağladı.
Bu başarı, Arteta'nın takımının bu sezon boyunca 142 milyon avrodan (122 milyon sterlin/167 milyon dolar) fazla ödül parası kazandığını gösteriyor. Bu rekor rakam, kulübün yeni lig aşaması ve yüksek baskı altındaki eleme turlarında gösterdiği istikrarı kanıtlıyor ve Arsenal'i bu yıl dünya futbolunun en karlı takımlarından biri haline getiriyor.
122 milyon sterlinlik beklenmedik gelirin dağılımı
Bu finansal serüven, sadece grup aşamasına katılma karşılığında alınan 18,62 milyon avroluk (16 milyon sterlin/22 milyon dolar) başlangıç ücretiyle başladı. Arsenal'in ilk aşamalardaki başarılı performansı ve ardından son 16'ya yükselmesi, kulübe 40,6 milyon euro (35 milyon sterlin/48 milyon dolar) tutarında performans ücreti kazandırdı. Bu toplam tutara, turnuvanın ilk aşamasını başarıyla geçmesi karşılığında ödenen 9,5 milyon sterlin (13 milyon dolar) tutarındaki özel ödeme de dahildir.
Saygın finans blogu Swiss Ramble'ın tahminlerine göre, Gunners ayrıca UEFA'nın "değer sütunu" ödemelerinden 37 milyon euro (32 milyon sterlin/43 milyon dolar) elde etti. Bu rakamlar, kulübün kendi ülkesindeki medya piyasa değeri ve son beş ve on yıldaki bireysel Avrupa performansına göre hesaplanıyor ve Arsenal'e katsayı sıralamasındaki yükselişinden dolayı ödül niteliğinde.
Eleme turu bonusları birikiyor
Turnuva ilerledikçe, Premier Lig devleri için maddi getiriler daha da cazip hale geldi. Arsenal, çeyrek finale yükselmesi karşılığında 12,5 milyon avro (11 milyon sterlin/15 milyon dolar) aldı; ardından yarı finale kalması nedeniyle 15 milyon avro (13 milyon sterlin/18 milyon dolar) daha ödül kazandı. Finale kalması ise kasaya 18,5 milyon euro (16 milyon sterlin/22 milyon dolar) daha ekledi.
UEFA'nın bu kademeli yapısı, turnuvada en ileri aşamalara ulaşan takımların gelirlerinde büyük artışlar olmasını sağlıyor. Arteta için bu, yaz transfer dönemi öncesinde büyük bir destek sağlıyor ve kulübün elit oyuncular için rekabet etmesine ve hem ulusal hem de Avrupa'da gerçek bir şampiyonluk adayı olarak konumunu korumasına olanak tanıyor.
İlk Avrupa Kupası'nın değeri nedir
Arsenal, finalde Bayern Münih ya da PSG’yi yenmesi halinde 10,5 milyon avro (9 milyon sterlin/12 milyon dolar) daha kazanmayı garantilemiş olacak. Bu final ödülünün içinde 6,5 milyon avroluk galibiyet primi ve 2026 UEFA Süper Kupası’na katılma hakkı karşılığında otomatik olarak ödenecek 4 milyon avro yer alıyor. Bu önemli etkinliğin galibi, gösterdiği performans karşılığında 1 milyon euro (863.000 sterlin) daha kazanacak.