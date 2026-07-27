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Ortaya çıktı: Arjantinli “Tüm Zamanların En İyisi” (GOAT), Hollywood süperstarlarıyla birlikte rol almak için dar bir zaman aralığı belirlerken, Steve Carell ve ekibi reklam çekimlerinde Lionel Messi ile ne kadar zaman geçirebiliyor?
Messi’nin dakika sayısı ortaya çıktı
Hollywood yıldızı Will Ferrell, büyük reklam kampanyaları için Lionel Messi’yi kamera karşısına çıkarmak üzere gerekli olan benzersiz çalışma koşullarını açıkladı. Messi, tartışmasız sahaları süsleyen en büyük futbolcu olarak kabul edilse de, saha dışındaki zamanı, özellikle diğer küresel süperstarlarla birlikte gerçekleştirilen yüksek profilli reklam çekimleri söz konusu olduğunda, askeri bir titizlikle yönetiliyor.
Dan Patrick Show’da konuşan Ferrell, Inter Miami’nin forvet oyuncusunun saha dışı taahhütlerine yaklaşımına dair ilginç bir anekdot paylaştı. LAFC’nin ortak sahibi olan aktör, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi ile şahsen tanışmamış olsa da, bir patates cipsi markası için birlikte çalıştıkları sırada komedi dünyasının bir diğer ağır topu Carell’den Arjantinli yıldızın katı kuralları hakkında ayrıntılı bilgi aldığını açıkladı.
- Getty/GOAL
Otuz dakika ya da “vamos”
Ferrell’e göre, 2022 Dünya Kupası şampiyonunun performansını kaydetmek için tanınan süre inanılmaz derecede kısıtlı; bu da Hollywood çekimlerinde alışılagelmiş gecikmelere veya tekrar çekimlere hiç yer bırakmıyor. Efsanevi 10 numara sahneye çıktığında, teknik ekibin anında sonuç vermesi yönündeki baskının muazzam olduğu söyleniyor.
"Messi ile tanışmış olan Steve Carell ile konuştum," dedi Ferrell. "Ben Lay’s patates cipslerinin yurt içi kampanyasında yer alıyordum; Steve ise yurt dışı kampanyasındaydı. Anlaşılan Messi de kampanyada yer alıyordu ve Messi’nin bir kuralı var: Setine geldiğinde, Messi ile 30 dakikanız var, hepsi bu.
"Bu yüzden Messi ile tüm çekimleri bir an önce bitirmek için çılgınca bir telaş vardı; aksi takdirde o çekimden ayrılır. O ‘vamos’ der.”
Markalar neden Messi’nin programına uyum sağlamak zorunda?
Messi'nin ticari anlaşmaları, dünyanın en büyük spor yıldızlarından biri olduğu gerçeğini yansıtıyor. Inter Miami'ye katıldığından bu yana küresel çekiciliği giderek artmaya devam etti ve bu da onu uluslararası pazarlama kampanyaları için cazip bir isim haline getirdi. Basında yer alan 30 dakika kuralı, markaların ve prodüksiyon ekiplerinin, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncuyla geçirebilecekleri sınırlı süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için her çekimi titizlikle planlamaları gerektiğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Uluslararası geleceği belirsizliğini koruyor
Messi büyük ticari anlaşmalar yapmaya devam ederken, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya yenilmesinin ardından, onun milli takımdaki uzun vadeli geleceği yeniden spekülasyonların konusu haline geldi. Leandro Paredes geçtiğimiz günlerde Messi’nin Arjantin milli takımındaki kariyerine son vermeye hazır göründüğünü açıklayarak şöyle dedi: “Bence milli takımdaki son maçı olduğuna dair bir karar vermişti. Umarım oynamaya devam edebilir. Bu karar ona kalmış." Messi kamuoyuna bir açıklama yapana kadar, milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
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