Ferrell’e göre, 2022 Dünya Kupası şampiyonunun performansını kaydetmek için tanınan süre inanılmaz derecede kısıtlı; bu da Hollywood çekimlerinde alışılagelmiş gecikmelere veya tekrar çekimlere hiç yer bırakmıyor. Efsanevi 10 numara sahneye çıktığında, teknik ekibin anında sonuç vermesi yönündeki baskının muazzam olduğu söyleniyor.

"Messi ile tanışmış olan Steve Carell ile konuştum," dedi Ferrell. "Ben Lay’s patates cipslerinin yurt içi kampanyasında yer alıyordum; Steve ise yurt dışı kampanyasındaydı. Anlaşılan Messi de kampanyada yer alıyordu ve Messi’nin bir kuralı var: Setine geldiğinde, Messi ile 30 dakikanız var, hepsi bu.

"Bu yüzden Messi ile tüm çekimleri bir an önce bitirmek için çılgınca bir telaş vardı; aksi takdirde o çekimden ayrılır. O ‘vamos’ der.”



