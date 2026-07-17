Ortaya çıktı: Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde patlayıcı İngiltere ikilisiyle karşılaşmayı planladıktan sonra Thomas Tuchel’in oyuncu değişiklikleri karşısında ‘şok oldu’

Mağlubiyetin ardından konuşan Tuchel, maçtaki ani momentum değişimine değindi. "Verileri henüz görmedim ama sanırım golün hemen ardından momentum, top hakimiyeti ve gol fırsatları açısından tamamen tersine döndü ve performansımız dramatik bir şekilde düştü," dedi. "Takım yapımız içinde fazla pasif kaldık. Ben yardımcı olmaya çalıştım; beşli savunma ile daha pasif hale gelmemek, daha aktif olmak, kanat oyuncularına daha hızlı çıkmak ve dörtlü savunma arasındaki boşlukları açmamak için.

"Herkesi öne çıkmaya, sistem içinde daha aktif olmaya teşvik ettik, ancak zorlandık. Artık ikili mücadelelerde üstünlük sağlayamadık, bu yüzden giderek daha geriye çekildik; bu asla planımız değildi ama oldu.”

Topu kontrol etmenin “belki de İspanyolların, Arjantinlilerin ya da Brezilyalıların DNA’sında olduğu gibi bizim DNA’mızda yok” diye ekledi.