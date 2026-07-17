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Ortaya çıktı: Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde patlayıcı İngiltere ikilisiyle karşılaşmayı planladıktan sonra Thomas Tuchel’in oyuncu değişiklikleri karşısında ‘şok oldu’
Gordon’un golünün ardından Tuchel’in savunmada yaptığı değişiklikler
Gordon’un kusursuz vuruşu, gergin geçen Dünya Kupası yarı final maçının ikinci yarısının ortasında İngiltere’yi öne geçirdi. The Independent’ın haberine göre Arjantin, en büyük zayıflıklarının saf hıza karşı geçiş anlarında yattığına inanarak, özellikle Bukayo Saka veya Noni Madueke’nin oyuna girmesine karşı hazırlık yapmıştı. Bunun yerine Tuchel, savunma hattını güçlendirerek karşılık verdi.
72. dakikada Ezri Konsa, Gordon’un yerine girerek İngiltere’nin beşli savunma düzenine geçmesini sağladı. On dakika sonra Dan Burn ve Nico O’Reilly, Reece James ve Declan Rice’ın yerine oyuna girdi. Ancak Fernandez’in uzak mesafeden attığı beraberlik golünün ardından Marcus Rashford ve Ivan Toney nihayet sahneye çıktı. Gordon’un açılış golü ile Martinez’in galibiyet golü arasında İngiltere, topun sadece yüzde 12’sine sahip olabildi.
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Tuchel, pasif bir oyun tarzının hiçbir zaman planın bir parçası olmadığını vurguluyor
Mağlubiyetin ardından konuşan Tuchel, maçtaki ani momentum değişimine değindi. "Verileri henüz görmedim ama sanırım golün hemen ardından momentum, top hakimiyeti ve gol fırsatları açısından tamamen tersine döndü ve performansımız dramatik bir şekilde düştü," dedi. "Takım yapımız içinde fazla pasif kaldık. Ben yardımcı olmaya çalıştım; beşli savunma ile daha pasif hale gelmemek, daha aktif olmak, kanat oyuncularına daha hızlı çıkmak ve dörtlü savunma arasındaki boşlukları açmamak için.
"Herkesi öne çıkmaya, sistem içinde daha aktif olmaya teşvik ettik, ancak zorlandık. Artık ikili mücadelelerde üstünlük sağlayamadık, bu yüzden giderek daha geriye çekildik; bu asla planımız değildi ama oldu.”
Topu kontrol etmenin “belki de İspanyolların, Arjantinlilerin ya da Brezilyalıların DNA’sında olduğu gibi bizim DNA’mızda yok” diye ekledi.
Arjantin bu fırsatı kutlarken, İngiltere oyuncuları geri çekilme kararını sorguluyor
Bu taktiksel geri çekilme, İngiltere kampında da gözden kaçmadı. Kaptan Harry Kane, 1-0’lık üstünlüğü “korumaya” çalışmanın “bu seviyede yeterli olmadığını” belirtti.
Stoper Marc Guehi de bu hayal kırıklığını dile getirdi: “Baskı yapmaya devam etmeliydik. Sanki golü attıktan sonra zihniyetimiz ‘geri çekilip savunmaya geçelim’ şeklinde oldu.”
Diğer tarafta ise aynı haberlere göre, Arjantinli oyuncular kutlamaları sırasında İngiltere’nin taktiksel yaklaşımını uzun uzun tartıştılar. Devre arasında Saka ve Madueke’nin oluşturduğu tehdit konusunda uyarılmışlardı ve bu iki oyuncudan birinin ya da her ikisinin de sahneye çıkmasını bekliyorlardı. İkisi de sahneye çıkmayınca Scaloni, defansif temkinli oyun anlayışını bir kenara bırakma özgürlüğünü hissetti; 81. dakikada sol bek Nicolas Tagliafico’yu oyundan alarak yerine Martinez’i sürdü ve daha önce oyuna girmiş olan Nico Gonzalez’i bu pozisyona kaydırdı.
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FA, son yarı final elenmesine rağmen Tuchel’in yanında duruyor
Eleme sürecinin nasıl gerçekleştiğine rağmen, Futbol Federasyonu (FA), sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar süren Tuchel’e olan desteğini sürdürüyor. Genel müdür Mark Bullingham, Alman teknik direktörün genel performansından memnuniyetini özel olarak dile getirmiş ve Tuchel’in hâlâ takım içindeki daha derin kültürel sorunları ele aldığına dair bir inanç var. İngiltere, artık her iki tarafın da pek istemediği Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı için yeniden toparlanmalı ve ardından tüm dikkatini Avrupa Şampiyonası’na yöneltmelidir.
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