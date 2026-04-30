Ortaya çıktı: Antoine Griezmann, Arsenal ile oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir “yapacağım” sözü verirken Şampiyonlar Ligi marşına neden sırtını döndü?
Metropolitano'ya duygusal bir veda
Metropolitano'nun ışıkları altında geçirdiği son Avrupa gecesinde Griezmann, bu gecenin unutulmaz bir gösteriye dönüşmesini sağladı. Maçın başlangıcında o ikonik müzik çalmaya başladığında, Fransız oyuncunun kamerayı görmezden gelip taraftarlara doğru döndüğü görüldü; daha sonra bu hareketini, turnuvadaki son iç saha maçının atmosferini doya doya yaşamak istediği için yaptığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı formayla yaşayan bir efsaneye dönüşen oyuncu için bu, saf duyguların hakim olduğu bir geceydi.
Gecenin görüntü ve seslerini düşünürken Griezmann, maç öncesi törenindeki belirli bir anın sonsuza kadar hafızasında kalacağını itiraf etti. "Her şeyden önce, sahaya girişimizi hatırlıyorum, inanılmazdı. Ve bu sadece bizim taraftarlarımız olduğu için değil, sahaya yağan kağıt ruloları inanılmazdı. Bu görüntü zihnime... kalbime kazındı," dedi forvet, Atleti'nin resmi medyasına.
Griezmann, rövanş maçı için gol sözü verdi
Maçın en iyi oyuncusu seçilmesine rağmen Griezmann, bir kez direğe çarpan ve diğer şutları bloke edilen gol vuruşlarındaki etkisizliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, serinin belirleyici ikinci ayağı için Emirates Stadyumu'na taşınırken hiç de cesareti kırılmış değil. Diego Simeone'nin takımının lehine en uygun anda gol şansının döneceğine dair kendine güvenini koruyor.
Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından konuşan Fransız oyuncu, Arsenal'e bir uyarıda bulundu. "Üç fırsatım vardı ama golü bulamadım. İkinci maçta gol atacağıma eminim" dedi. "Hepimiz harika bir iş çıkardık ve oraya ulaşmak için ikinci maçı kazanmak çok önemli."
Taktiksel değişiklikler Atlético'nun kaderini değiştirdi
Maç iki farklı yarıdan oluştu; Atlético ilk yarıda zorlanırken, devre arasından sonra ritmini buldu. Griezmann, teknik ekibin yaptığı taktiksel değişikliklerin, Mikel Arteta’nın Premier Lig şampiyonluğu için mücadele eden takımına karşı gidişatı tersine çevirmede hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Yıldız oyuncu, ikinci yarıdaki yoğunluğun, İspanyol devinin Londra’daki rövanş maçına nasıl yaklaşması gerektiğini tam olarak gösterdiğini düşündü.
Oyuncu şunları ekledi: "Bence ikinci yarıda yoğunluk açısından çok daha iyiydik, presimiz daha iyi konumlanmıştı ve orada oyunda kalmanın yolu da budur. Evde ve stadyumda izleyenler için zorlu geçecek harika bir maç olacak, ama futbolun güzelliği de budur."
Dikkatler, Kuzey Londra'daki zorlu maça yöneliyor
1-1'lik hassas bir beraberlikle devam eden seride Griezmann, hazırlıklarında hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Kulüpten ayrılmadan önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma hayali, onun en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Geçmişte bu hedefe çok yaklaşmış olan Fransız milli oyuncu, Madrid'deki efsanevi kariyeri boyunca elinden kaçan bu tek büyük kupayı kazanmaya can atıyor.
Griezmann, takımını zafere taşımak için kişisel hazırlıklarının yoğun geçtiğini açıkça belirtti. "En büyük hayalim finale ulaşmak. Bu maç ve rövanş için çok hazırlandım ve umarım bunu başarabiliriz," diye konuştu. Atleti taraftarları İngiliz başkentine yapacakları seyahate hazırlanırken, umutlarını takımın sembolü olan 7 numaralı oyuncunun sözünü tutmasına ve Emirates'teki seyirciyi susturmasına bağlayacaklar.