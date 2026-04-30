Ortaya çıktı: Antoine Griezmann, Arsenal ile oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir “yapacağım” sözü verirken Şampiyonlar Ligi marşına neden sırtını döndü?

Metropolitano'nun ışıkları altında geçirdiği son Avrupa gecesinde Griezmann, bu gecenin unutulmaz bir gösteriye dönüşmesini sağladı. Maçın başlangıcında o ikonik müzik çalmaya başladığında, Fransız oyuncunun kamerayı görmezden gelip taraftarlara doğru döndüğü görüldü; daha sonra bu hareketini, turnuvadaki son iç saha maçının atmosferini doya doya yaşamak istediği için yaptığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı formayla yaşayan bir efsaneye dönüşen oyuncu için bu, saf duyguların hakim olduğu bir geceydi.

"Her şeyden önce, sahaya girişimizi hatırlıyorum, inanılmazdı. Ve bu sadece bizim taraftarlarımız olduğu için değil, sahaya yağan kağıt ruloları inanılmazdı. Bu görüntü zihnime... kalbime kazındı," dedi forvet, Atleti'nin resmi medyasına.
















