Ortaya çıktı: Anthony Gordon, 70 milyon sterlinlik Newcastle transferinin ardından Barcelona soyunma odasını nasıl kazandı

Gordon, yaz transfer döneminin başında Barcelona'ya ses getiren bir transferle katıldı; anlaşmanın yaklaşık 69,3 milyon sterlin değerinde olduğu bildirildi. Vitrin transferi olmanın getirdiği büyük baskıya rağmen 25 yaşındaki oyuncu bir süperstar gibi davranmaktan kaçındı ve bunun yerine Hansi Flick'in kadrosuna sorunsuz şekilde uyum sağladı. SPORT'a göre yeni takım arkadaşları, onun alçakgönüllülüğü ve profesyonelliği karşısında büyük hayranlık duydu.

İngiltere milli oyuncusu, bu olumlu tavrını sahadaki mükemmel performanslarıyla da destekledi. Gordon, Elche'ye karşı ilk maçında oyuna sonradan girip 25 dakikalık bölümde iki asist yaparak hızlı bir başlangıç yaptı. Ardından Rayo Vallecano karşısında alınan net 5-2'lik galibiyette şık bir topuk pasıyla bir golün daha hazırlayıcısı oldu.

Saha dışında da Gordon, yerel kültüre uyum sağlama konusunda önemli adımlar atıyor. Kanat oyuncusu, mayıstaki resmi tanıtımında İspanyolca konuştuktan sonra şu anda yoğun dil dersleri alıyor. Ayrıca kulüp yönetimi ve taraftarların gözünde kendisini daha da sevdirmek için Katalanca öğrenmeye de istekli.



