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Ortaya çıktı: Anthony Gordon, 70 milyon sterlinlik Newcastle transferinin ardından Barcelona soyunma odasını nasıl kazandı
Katalonya'da anında etki
Gordon, yaz transfer döneminin başında Barcelona'ya ses getiren bir transferle katıldı; anlaşmanın yaklaşık 69,3 milyon sterlin değerinde olduğu bildirildi. Vitrin transferi olmanın getirdiği büyük baskıya rağmen 25 yaşındaki oyuncu bir süperstar gibi davranmaktan kaçındı ve bunun yerine Hansi Flick'in kadrosuna sorunsuz şekilde uyum sağladı. SPORT'a göre yeni takım arkadaşları, onun alçakgönüllülüğü ve profesyonelliği karşısında büyük hayranlık duydu.
İngiltere milli oyuncusu, bu olumlu tavrını sahadaki mükemmel performanslarıyla da destekledi. Gordon, Elche'ye karşı ilk maçında oyuna sonradan girip 25 dakikalık bölümde iki asist yaparak hızlı bir başlangıç yaptı. Ardından Rayo Vallecano karşısında alınan net 5-2'lik galibiyette şık bir topuk pasıyla bir golün daha hazırlayıcısı oldu.
Saha dışında da Gordon, yerel kültüre uyum sağlama konusunda önemli adımlar atıyor. Kanat oyuncusu, mayıstaki resmi tanıtımında İspanyolca konuştuktan sonra şu anda yoğun dil dersleri alıyor. Ayrıca kulüp yönetimi ve taraftarların gözünde kendisini daha da sevdirmek için Katalanca öğrenmeye de istekli.
- AFP
Gordon, İspanyolcaya geçişi anlattı
Premier League'den La Liga'ya geçiş bir uyum süreci gerektirdi, ancak Gordon farklı taleplere iyi adapte olduğunu düşünüyor. Ona göre İngiltere'nin en üst düzey ligi kaos üzerinden işliyor, yeni ortamı ise çok daha fazla hassasiyet gerektiriyor.
Gordon, "Premier League'in inanılmaz derecede yoğun olduğunu inkâr etmeyeceğim" dedi. "Tempo acımasız, her yerde fiziksel mücadele var, uzun top vuruşları, köşe vuruşları ve çok fazla temas söz konusu. Bu yüzden birçok İngiliz oyuncu onun dünyanın en iyi ligi olduğuna inanıyor."
Bununla birlikte hücum oyuncusu, İspanyol futbolunun katı taktik gerekliliklerini vurgulamakta gecikmedi. Gordon, teknik hataların La Liga'da ülkesine kıyasla çok daha nadiren affedildiğini belirtti.
Şöyle ekledi: "İngiltere'de bazen yoğunluk hataları örtebilir. Burada kötü bir ilk kontrol ya da pozisyon alışında konsantrasyon eksikliği sizi anında cezalandırabilir. Alanlar daha dar, kararların daha hızlı verilmesi gerekiyor ve her şeyin daha temiz olması şart."
St James' Park'ı geride bırakmak
Uyum sürecini değerlendiren Gordon, takım arkadaşlarını taktiksel sabırları nedeniyle övdü. Pedri ve Lamine Yamal'ın isabetli paslarıyla Barcelona'nın Rayo Vallecano'nun savunma bloğunu sistemli şekilde nasıl parçaladığını anlattı ve bunu İngiltere'de sıkça görülen doğrudan futbolla karşılaştırdı.
İspanya'daki başarılı uyumu, Newcastle'da verimli geçen üç buçuk yıllık dönemin ardından keskin bir dönüm noktasına işaret ediyor. Gordon, Newcastle United formasıyla 152 maçta 39 gol ve 28 asist kaydettikten sonra St James' Park'tan ayrıldı.
- Getty Images Sport
Newcastle'ın Jaissle yönetimindeki yeni dönemi
Gordon, Flick'in zorlu sisteminde yükselişini sürdürürken, eski kulübü de kendi yeni başlangıcını yaşıyor. Newcastle United, kanat oyuncusunun yerini 20 yaşındaki Bazoumana Toure ile doldurdu, ancak yeni transfer şu anda Harvey Barnes ve Anthony Elanga'nın arkasında düzenli Premier League başlangıçları için bekliyor.
Yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde Newcastle United, ligdeki ilk maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Liverpool ile 2-2 berabere kaldıktan ve Tottenham'ı net bir şekilde 2-0 mağlup ettikten sonra, bu hafta sonu Bournemouth Tyneside'a geldiğinde güçlü formunu sürdürmeye çalışacak.
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