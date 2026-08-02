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Ortaya çıktı: 85 milyon sterlinlik Tottenham yıldızı Mateus Fernandes, Roberto De Zerbi'nin aileye verdiği benzersiz bir sözle transferi nasıl bitirdiğini anlatırken neden Manchester United'ı reddetti?
De Zerbi'nin kişisel dokunuşu işi bitirdi
Fernandes, Roberto De Zerbi'nin bitmek bilmeyen ısrarının kendisini Manchester United'a olası bir transfer yerine Tottenham'ı seçmeye nasıl ikna ettiğini anlattı. £85 milyon gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, teknik direktörün ailesine gösterdiği ilginin kararında belirleyici bir etken olduğunu açıkladı. Portekizli orta saha, bu görüşmeler sırasında kurulan duygusal bağın masadaki diğer tekliflerden daha ağır bastığını vurguladı.
"Onun [De Zerbi'nin] benimle ve ailemle konuşma şekli benim için çok önemliydi" diyen Fernandes, The Athletic'e verdiği röportajda şöyle devam etti: "Beni her gün arıyordu, bu yüzden onunla çalışacağım için çok mutluyum ve umarım birlikte harika şeyler yapabiliriz.
"Bu daha çok [bir] bağ kurmakla ilgiliydi, çünkü babam ve annem İngilizceyi çok iyi konuşmuyor. Bu daha çok hislerle ilgiliydi. Bana benimle ilgileneceğini, İngiltere'de ikinci babam olacağını söyledi. Onunla çalışacağım için çok mutluyum."
- Getty Images Sport
Porro'nun gece yarısı transfer hamlesi
Menajer duygusal güveni sağlarken, Dünya Kupası şampiyonu Pedro Porro da gayriresmî baş scout gibi hareket etti. Porro ile Fernandes daha önce Sporting CP'de birlikte oynamıştı ve savunmacı arkadaşıyla yeniden bir araya gelmekte kararlıydı. Fernandes, uykuda olduğu için İspanyol milli oyuncudan gelen bir aramayı kaçırdığı, sonunda uyandığında ise kendisini bekleyen ısrarlı bir mesaj bulduğu esprili bir diyaloğu anlattı.
Fernandes, o mesajın içeriğini şöyle açıkladı: "Bir gün beni aradı, uyuyordum diye açmadım. Portekizce olarak, 'Hadi Mateus, bizimle oynaman gerekiyor, seni istiyoruz. Seni getirmesini menajere söyleyen bendim' dedi. Sonra her şey tamamlanınca onunla kulüp hakkında, takımdaki mentalite hakkında, takım arkadaşları hakkında da biraz konuştum. O önemli bir oyuncu. Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri. Çok iyi bir insan."
Anında etki ve sezon öncesi kahramanlıklar
Fernandes, MK Dons karşısında rüya gibi bir ilk maç çıkardığı için bu yatırım şimdiden yerinde harcanmış para gibi görünüyor. Orta saha oyuncusu, ilk maçında müthiş bir vole gole imza attı; daha sonra bunu kariyerinin en iyi golü olarak tanımladı. "Harikaydı, değil mi? Açık ara kariyerimdeki en sevdiğim goldü" dedi. "İkinci sırada olan geçen sezondu. Bunu daha fazla yapmam, ceza sahası dışından şut atmam gerekiyor. Bunu yapabileceğimi biliyorum."
Fernandes'in erken kahramanlığına rağmen De Zerbi, sezon öncesi turun geri kalanında yeni yıldızının kondisyonu konusunda temkinli davrandı. Chelsea karşısındaki galibiyeti kaçırmasının ardından teknik direktör, herhangi bir sakatlık endişesini hızla küçümsedi. "Mateus Fernandes şu anda oynayabilecek durumda olabilir ama onunla ilgili herhangi bir risk almak istemiyoruz" diye doğruladı De Zerbi.
- Getty Images Sport
Real Madrid'in elinden kaçan isim
Tottenham'ın bu başarılı hamlesi, transfer döneminin başlarında oyuncuyu kadrosuna katmak için yaşanan rekabetin seviyesi düşünüldüğünde daha da etkileyici. Ortaya çıkan bilgilere göre Real Madrid, Jorge Mendes'in başlangıçta İspanyol devleriyle anlaşmaya varmasının ardından Fernandes'ten vazgeçti.
Bu da Spurs'ün hamle yapmasının önünü açtı; kulüp, hayal kırıklığı yaratan bir iç saha sezonunun ardından yeniden yapılanmaya hevesliydi. Tottenham geçen sezonu 17. sırada tamamladı ve De Zerbi, son maç gününde Fernandes'in eski kulübü West Ham'ın doğrudan zararına ligde kalmayı başardı. Hammers ve Southampton ile üst üste iki küme düşme yaşayan orta saha oyuncusu, şimdi yeni teknik direktörünün takımını üst sıralara taşımasına yardımcı olmak ve sonunda kuzey Londra'da bir istikrar yakalamak için çaresiz olacaktır.
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