Fernandes, Roberto De Zerbi'nin bitmek bilmeyen ısrarının kendisini Manchester United'a olası bir transfer yerine Tottenham'ı seçmeye nasıl ikna ettiğini anlattı. £85 milyon gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, teknik direktörün ailesine gösterdiği ilginin kararında belirleyici bir etken olduğunu açıkladı. Portekizli orta saha, bu görüşmeler sırasında kurulan duygusal bağın masadaki diğer tekliflerden daha ağır bastığını vurguladı.

"Onun [De Zerbi'nin] benimle ve ailemle konuşma şekli benim için çok önemliydi" diyen Fernandes, The Athletic'e verdiği röportajda şöyle devam etti: "Beni her gün arıyordu, bu yüzden onunla çalışacağım için çok mutluyum ve umarım birlikte harika şeyler yapabiliriz.

"Bu daha çok [bir] bağ kurmakla ilgiliydi, çünkü babam ve annem İngilizceyi çok iyi konuşmuyor. Bu daha çok hislerle ilgiliydi. Bana benimle ilgileneceğini, İngiltere'de ikinci babam olacağını söyledi. Onunla çalışacağım için çok mutluyum."







