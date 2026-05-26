Ortaya çıktı: 16 yaşındaki Brezilyalı genç yetenek Camp Nou’nun transfer radarına girerken, ‘yeni Neymar’ın Barcelona’ya maliyeti ne olacak?

Veneno'yu kadroya katmak, Deco ve Barcelona yönetimi için ne kolay ne de ucuz bir iş olacak.

AS'ye göre, Atletico Mineiro, değerli oyuncusu için yaklaşık 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) artı performansa bağlı ek primler talep edecek. Bu değerleme, henüz kulübünün A takımında forma giymemiş bir oyuncu için önemli bir yatırım anlamına geliyor.

Kulübün devam eden ekonomik kısıtlamaları göz önüne alındığında, mali açıdan bu durum Camp Nou'da tartışma konusu oluyor. Ayrıca, taktiksel bir husus da söz konusu; Veneno, Lamine Yamal ile aynı pozisyonda oynuyor.

Mevcut genç süperstarlarına rakip olacak veya yedeklik yapacak bir oyuncuya bu kadar büyük bir meblağ yatırmak, Barcelona yönetiminin dikkatli bir hesaplama yapmasını gerektiren bir hamle.