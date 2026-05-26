Getty Images Sport
Çeviri:
Ortaya çıktı: 16 yaşındaki Brezilyalı genç yetenek Camp Nou’nun transfer radarına girerken, ‘yeni Neymar’ın Barcelona’ya maliyeti ne olacak?
Barça, Gabriel Veneno'yu takip ediyor
Barcelona’nın Güney Amerika’daki gözlemci ağı, kulübün spor yönetiminin değerlendirmesine sunulacak yeni bir isim belirledi.
Şu anda Atletico Mineiro'nun genç takımlarında yetişen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Gabriel Veneno, Blaugrana'nın transfer radarına giren en son Brezilyalı "inci" olarak ortaya çıktı. Genç oyuncu, teknik profili ve yeteneği nedeniyle şimdiden "yeni Neymar" olarak anılmaya başladı.
Veneno, öncelikle Atlético Mineiro'nun U-17 kadrosunda yer alsa da, şimdiden büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Bu yılın başlarında, sağ kanat oyuncusu prestijli Copinha turnuvasında dört maça çıktı ve performansıyla kıtanın birçok üst düzey takımını temsil eden scoutlar üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.
- Getty Images Sport
20 milyon avroluk fiyat etiketi
Veneno'yu kadroya katmak, Deco ve Barcelona yönetimi için ne kolay ne de ucuz bir iş olacak.
AS'ye göre, Atletico Mineiro, değerli oyuncusu için yaklaşık 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) artı performansa bağlı ek primler talep edecek. Bu değerleme, henüz kulübünün A takımında forma giymemiş bir oyuncu için önemli bir yatırım anlamına geliyor.
Kulübün devam eden ekonomik kısıtlamaları göz önüne alındığında, mali açıdan bu durum Camp Nou'da tartışma konusu oluyor. Ayrıca, taktiksel bir husus da söz konusu; Veneno, Lamine Yamal ile aynı pozisyonda oynuyor.
Mevcut genç süperstarlarına rakip olacak veya yedeklik yapacak bir oyuncuya bu kadar büyük bir meblağ yatırmak, Barcelona yönetiminin dikkatli bir hesaplama yapmasını gerektiren bir hamle.
Kayıt engelleri ve yaş sınırları
Yakın gelecekte bir anlaşma sağlanmış olsa bile, Barcelona taraftarları bu genç oyuncuyu sahada izlemek için beklemek zorunda kalacak. FIFA’nın reşit olmayan oyuncuların uluslararası transferine ilişkin kuralları nedeniyle, Veneno 18. yaş gününü kutlayana kadar resmi olarak Avrupa’ya transfer olamaz. Bu lojistik engel, herhangi bir acil anlaşmanın, Real Madrid’in yakın zamanda Vinicius Junior ve Endrick için uyguladığına benzer bir “satın al ve bekle” düzenlemesi olacağı anlamına geliyor.
Uygun yaşa geldiğinde, plan muhtemelen Veneno'nun Avrupa futboluna uyum sürecini başlatmak için Barca Atletic'e kayıt edilmesini içerecektir.
- Getty Images Sport
Brezilya pazarında rekabet
Barcelona'nın Veneno'ya gösterdiği ilgi, bölgedeki bir dizi diğer gözlem gezisinin ardından geldi. Kulüp, Brezilya pazarındaki rakiplerinin giderek artan hakimiyetine karşı koymak amacıyla daha önce Eduardo Conceicao ve Riquelme Felipe ile de anılmıştı. Camp Nou'da, Veneno'nun Güney Amerika futbolunda en parlak geleceğe sahip oyunculardan biri olduğuna inanıldığından, kararlı bir şekilde harekete geçme konusunda bir aciliyet hissediliyor.
Kulüp yönetimi, mali durumlarına rağmen elit genç yetenekler yarışında rekabet gücünü korumaya kararlı.