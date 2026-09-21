Gabriel'in takımdan ayrılma isteği, çevresinin United'ın günümüzdeki konumuna ilişkin değerlendirmesine güçlü biçimde dayanıyor. Daily Mail'e göre ailesi, Manchester ekibinin Arsenal, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerin çok gerisine düştüğünü düşünüyor. Ailesi, forvetin eğitimini oyunun mutlak en iyileriyle birlikte sürdürmesini istiyor.

Bu hedef, kıtanın en büyük kulüplerinden bazılarının dikkatini hızla çekti. Haberlere göre Barcelona ve Real Madrid ile şimdiden ön görüşmeler yapıldı; Gabriel'in İrlanda AB pasaportu da İspanya'ya olası bir geçişin önünü açıyor. Menajerler, gözde genç oyuncunun temsil haklarını güvence altına almak için çabalarken Bayern Münih de durumu yakından takip ediyor.

Genç oyuncunun İngiltere'de kalmayı tercih etmesi halinde, yurt içindeki yarışta şu anda Chelsea önde. Stamford Bridge'e yapılacak bir transfer, Chelsea'nin akademi oyuncularını kaydetmeye yönelik devam eden dokuz aylık yasağı nedeniyle karmaşık hale gelebilir; bu da Gabriel'in resmen imza atmak için ocak ayına kadar beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.



