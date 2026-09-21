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Ortaya çıktı: 15 yaşındaki sansasyon JJ Gabriel neden Manchester United'dan ayrılmak istiyor? Ailesinden kulübün düşüşüne ağır eleştiri
Old Trafford’dan kaçış arayışı
Genç yıldız adayı, kısa süre önce resmî olarak kaydının silinmesini talep ederek United yetkililerini şaşkına çevirdi. 11 yaşından bu yana kulübün bünyesinde bulunan Gabriel, mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesini beklemeden feshedilmesini istiyor. Ancak Manchester United, sezon öncesinde A takımla gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncuyu takımda tutmayı umarak bu talebi net şekilde reddetti.
Haberlere göre gerilim, Gabriel'in son dönemde A takım maç kadrolarına alınmamasının ardından tırmandı. Genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında alınan 4-0'lık net galibiyetin maç kadrosunda yer almadığı gibi, Brighton'a 3-2 kaybedilerek Carabao Cup'a veda edilen karşılaşmada da kadroya dahil edilmedi. 16. yaş günü 6 Ekim'de yaklaşırken, burs anlaşması imzalama ihtimali artık giderek daha düşük görünüyor.
- Getty Images Sport
JJ Gabriel neden Manchester United'dan ayrılmak istiyor?
Gabriel'in takımdan ayrılma isteği, çevresinin United'ın günümüzdeki konumuna ilişkin değerlendirmesine güçlü biçimde dayanıyor. Daily Mail'e göre ailesi, Manchester ekibinin Arsenal, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerin çok gerisine düştüğünü düşünüyor. Ailesi, forvetin eğitimini oyunun mutlak en iyileriyle birlikte sürdürmesini istiyor.
Bu hedef, kıtanın en büyük kulüplerinden bazılarının dikkatini hızla çekti. Haberlere göre Barcelona ve Real Madrid ile şimdiden ön görüşmeler yapıldı; Gabriel'in İrlanda AB pasaportu da İspanya'ya olası bir geçişin önünü açıyor. Menajerler, gözde genç oyuncunun temsil haklarını güvence altına almak için çabalarken Bayern Münih de durumu yakından takip ediyor.
Genç oyuncunun İngiltere'de kalmayı tercih etmesi halinde, yurt içindeki yarışta şu anda Chelsea önde. Stamford Bridge'e yapılacak bir transfer, Chelsea'nin akademi oyuncularını kaydetmeye yönelik devam eden dokuz aylık yasağı nedeniyle karmaşık hale gelebilir; bu da Gabriel'in resmen imza atmak için ocak ayına kadar beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Geçiş sürecindeki bir kulüp
Ailenin United'ın düşüşüne ilişkin acımasız hükmü, sahada A takımın karşı karşıya olduğu sert gerçekleri yansıtıyor. Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılığından bu yana Premier League şampiyonluğu kazanamadı. Takımın mevcut lig sezonu da iç karartıcı bir başlangıç yaptı ve bu durum, istikrarlı bir ortam arayan yükselen yeteneklerin hayal kırıklığını daha da artırıyor.
Manchester United, Fulham ile yakın zamanda 1-1 berabere kaldıktan sonra 12. sırada bulunuyor ve ligin ilk beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Buna Carabao Cup'tan erken elenmesi de eklenince, Old Trafford çevresindeki genel atmosfer Gabriel'in cephesinin beklediği elit standarttan çok uzak kalıyor.
- Getty Images Sport
Carrick sabrı öğütlüyor
Manchester United şimdi en parlak yeteneklerinden biriyle hassas bir çıkmazı yönetmek zorunda ve gelecek ay sert bir anlaşmazlığın kolayca ortaya çıkabileceğini biliyor. Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, akademiden yetişen yıldıza kamuoyu önünde sabırlı olması çağrısında bulundu ve genç oyuncuyu dışarıdan gelen büyük baskıdan koruma gereğini vurguladı.
"Bence o genç bir çocuk, JJ, ve bence burada herhangi bir şeyi ortaya koymamamız kesinlikle önemli" diye yakın zamanda açıkladı Carrick. "Bence görünürlük, inceleme ve beraberinde gelen her şey konusunda dikkatli olmak, sağduyulu davranmak ve her şeyden çok onu düşünmek gerekiyor."
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