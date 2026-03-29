Ortaya çıktı: 15 yaşındaki genç yetenek JJ Gabriel’in A Takım’a yükselişi yaklaşırken Manchester United’ın sezon öncesi planı
Gabriel'in Premier Lig'deki ilk maçına çıkmasının neden engellendiği
İngiltere'de bu sezonun en üst düzey ligi başladığında henüz 14 yaşında olan Gabriel, bu turnuvada ilk kez sahneye çıkma fırsatını kaçırdı. FA Cup'ta forma giyebilirdi, ancak United bu turnuvada üçüncü turda Brighton'a yenildi.
"Çocuk Messi" olarak anılan Gabriel, genç takımlarda Red Devils'ın yıldızı olmaya devam etti. Wayne Rooney'nin en büyük oğlu Kai ile birlikte oynadığı U18 takımında 23 maçta 21 gol attı ve henüz ortaya çıkmamış büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.
Manchester United, Gabriel'i sezon öncesi tur kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor
Bu yeteneklerin A takım sahnesine çıkması çok uzun sürmeyecek. Manchester Evening News’e göre, “Gabriel’in yeteneğinin takdir edilmesi” kapsamında, oyuncunun 2026 sezon arası dönemde “United’ın tur kadrosunda yer alması bekleniyor”. Bunun nedeni kısmen, birçok oyuncunun Dünya Kupası’nda görev yapmış olacağı gerçeğidir.
Kırmızı Şeytanlar, yaz boyunca Avrupa'nın dört bir yanındaki maçlara katılmayı planlıyor ve kıtanın "İskandinavya ve diğer bölgelerine ziyaretleri içeren bir programı kesinleştirmek için görüşmeler sürüyor".
United, oyuncularını genellikle Temmuz ayının ilk haftasında geri çağırır, ancak 2026 Dünya Kupası o ayın 19'una kadar sürecek. Gabriel, daha deneyimli takım arkadaşlarının yokluğunu doldurmak için çağrılanlar arasında yer alması muhtemel.
Fletcher ve Carrick, Gabriel'in potansiyelinden etkilendi
Henüz Ekim 2025’te 15 yaşına basmış olmasına rağmen, kulübün A takımıyla antrenmanlara davet edildi ve bu seçkin kadroda sergilediği performansla pek çok kişiyi etkiledi. Old Trafford’da U18 takımının teknik direktörlüğünü yürüten ve bu sezon kısa bir süre A takımın geçici teknik direktörlüğünü de üstlenen Darren Fletcher, Kırmızı Şeytanlar’ın son zamanlarda keşfettiği en umut vaat eden genç oyuncu hakkında şunları söyledi: “O, etrafında büyük bir heyecan yaratan genç bir delikanlı. Etrafında çok fazla gürültü var ve bunu hak ediyor çünkü gerçekten yetenekli bir çocuk. Çok çalışıyor. İlk olarak şunu söylemeliyim ki, o futbolu seviyor. Antrenman yapmayı, oynamayı, topu elinde tutmayı ve kendini ifade etmeyi seviyor. Harika kararlar veriyor. Oyuna karşı inanılmaz bir coşkusu var.
“15 yaşında, önünde parlak bir gelecek var. Yeteneği beni çok heyecanlandırıyor, ama en önemlisi gelişmeye devam etmesi. Şu anda U18 takımında ve harika bir performans sergiliyor, ancak öğrenmesi gereken çok şey var. Dünya onun ayaklarının altında ve sadece yolculuğuna devam etmesi gerekiyor, zamanı geldiğinde fırsatı yakalayacaktır. Ancak şu an için biraz erken olduğunu düşünüyorum ve bence birçok kişi benimle aynı fikirde olacaktır.”
Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, genç oyuncuyu resmi bir maçta sahaya çıkaramamış olsa da Gabriel hakkında şunları söyledi: “JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde çok iyi genç oyuncularımız var ve elimizden geldiğince genç oyuncuları [A takıma] çıkarmaya çalışıyoruz. Her zaman oyuncuların gelip antrenman yapmalarını ve atmosferi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
“JJ büyük bir yetenek, bunu bilmek oldukça açık ve U18 takımında gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Elbette ona çok değer veriyoruz, ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek ve diğer tüm genç oyuncularla yaptığımız gibi onun gelişiminde çalışmak ve bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek konusunda sabırlı olmak önemli. Antrenmanlarda gösterdiği performans, beklendiği gibi iyiydi ve genç oyuncuların bize katılması çok iyi bir şey.”
Manchester United, Gabriel'i Old Trafford'da tutmak için yoğun çaba sarf ediyor
Beklendiği üzere, Gabriel’in bariz yeteneği Manchester dışından da hayran bakışları üzerine çekiyor. Manchester United, gelecekteki gelişmelerden kendi yararına sonuçlar elde etmek için yoğun çaba sarf ediyor; bu süreçte, profesyonel sözleşmenin imzalanacağı gün geldiğinde ön sözleşme şartları hazırlanırken, Gabriel’in ailesi de Old Trafford’da çeşitli ayrıcalıklardan yararlanıyor.