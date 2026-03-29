Ortaya çıktı: 15 yaşındaki genç yetenek JJ Gabriel’in A Takım’a yükselişi yaklaşırken Manchester United’ın sezon öncesi planı

Henüz Ekim 2025’te 15 yaşına basmış olmasına rağmen, kulübün A takımıyla antrenmanlara davet edildi ve bu seçkin kadroda sergilediği performansla pek çok kişiyi etkiledi. Old Trafford’da U18 takımının teknik direktörlüğünü yürüten ve bu sezon kısa bir süre A takımın geçici teknik direktörlüğünü de üstlenen Darren Fletcher, Kırmızı Şeytanlar’ın son zamanlarda keşfettiği en umut vaat eden genç oyuncu hakkında şunları söyledi: “O, etrafında büyük bir heyecan yaratan genç bir delikanlı. Etrafında çok fazla gürültü var ve bunu hak ediyor çünkü gerçekten yetenekli bir çocuk. Çok çalışıyor. İlk olarak şunu söylemeliyim ki, o futbolu seviyor. Antrenman yapmayı, oynamayı, topu elinde tutmayı ve kendini ifade etmeyi seviyor. Harika kararlar veriyor. Oyuna karşı inanılmaz bir coşkusu var.

“15 yaşında, önünde parlak bir gelecek var. Yeteneği beni çok heyecanlandırıyor, ama en önemlisi gelişmeye devam etmesi. Şu anda U18 takımında ve harika bir performans sergiliyor, ancak öğrenmesi gereken çok şey var. Dünya onun ayaklarının altında ve sadece yolculuğuna devam etmesi gerekiyor, zamanı geldiğinde fırsatı yakalayacaktır. Ancak şu an için biraz erken olduğunu düşünüyorum ve bence birçok kişi benimle aynı fikirde olacaktır.”

Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, genç oyuncuyu resmi bir maçta sahaya çıkaramamış olsa da Gabriel hakkında şunları söyledi: “JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde çok iyi genç oyuncularımız var ve elimizden geldiğince genç oyuncuları [A takıma] çıkarmaya çalışıyoruz. Her zaman oyuncuların gelip antrenman yapmalarını ve atmosferi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

“JJ büyük bir yetenek, bunu bilmek oldukça açık ve U18 takımında gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Elbette ona çok değer veriyoruz, ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek ve diğer tüm genç oyuncularla yaptığımız gibi onun gelişiminde çalışmak ve bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek konusunda sabırlı olmak önemli. Antrenmanlarda gösterdiği performans, beklendiği gibi iyiydi ve genç oyuncuların bize katılması çok iyi bir şey.”