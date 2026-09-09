Portekizli süperstar Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 980 gole hızla yaklaşırken, tarih kitapları da zaten düzenli olarak yeniden yazıldı. 41 yaşında 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden Ronaldo, milli takım formasıyla 146 gole ulaştı.

Orta Doğu'da da olağanüstü bireysel standartlarını korudu; bu süreçte Gol Krallıkları ve yerel şampiyonluklar kazandı. Ayrıca muhteşem kariyerinin uzatılabileceği yönünde konuşmalar da var; mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Messi de hâlâ güçlü şekilde yoluna devam ediyor. 39 yaşındaki yıldız, kısa süre önce üçüncü Dünya Kupası finalinde boy gösterdi ve sekiz Altın Top'un sahibi olarak bir kez daha Ballon d'Or adaylığı elde etti. ABD'de MLS Cup zaferi ve üst üste kazanılan MVP ödüllerinin keyfini çıkardı.

Gizemli Arjantinli, 207 milli maç ve 125 golle uluslararası kariyerine nokta koydu, ancak 2028'e kadar Güney Florida'da sözleşmesi bulunuyor. Toplamda 930 gole yaklaşıyor.