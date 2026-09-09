Getty/GOAL
Çeviri:
‘Ortak miras’ - Eski MLS yıldızının bir başka GOAT savaşını öngörmesiyle Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'nun 1.000 gole tek başına ulaşmasına izin vermesine imkân yok
Ronaldo ve Messi toplam kaç gol attı?
Portekizli süperstar Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 980 gole hızla yaklaşırken, tarih kitapları da zaten düzenli olarak yeniden yazıldı. 41 yaşında 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden Ronaldo, milli takım formasıyla 146 gole ulaştı.
Orta Doğu'da da olağanüstü bireysel standartlarını korudu; bu süreçte Gol Krallıkları ve yerel şampiyonluklar kazandı. Ayrıca muhteşem kariyerinin uzatılabileceği yönünde konuşmalar da var; mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.
Messi de hâlâ güçlü şekilde yoluna devam ediyor. 39 yaşındaki yıldız, kısa süre önce üçüncü Dünya Kupası finalinde boy gösterdi ve sekiz Altın Top'un sahibi olarak bir kez daha Ballon d'Or adaylığı elde etti. ABD'de MLS Cup zaferi ve üst üste kazanılan MVP ödüllerinin keyfini çıkardı.
Gizemli Arjantinli, 207 milli maç ve 125 golle uluslararası kariyerine nokta koydu, ancak 2028'e kadar Güney Florida'da sözleşmesi bulunuyor. Toplamda 930 gole yaklaşıyor.
- Getty
Messi, 1.000 gole ulaşarak Ronaldo'yu yakalamak ister mi?
Hislop'a, Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo'nun kendisi olmadan dört haneli sayıya ulaşmasına asla izin vermeyeceği söylendiğinde, eski MLS kalecisi King Casino'nun katkılarıyla GOAL'e özel konuşarak şöyle dedi: “Bence futbolun neredeyse görmek istediği şey de bu. Bence, diğer tüm nesillerden farklı şekilde bir nesle damga vuran ve kendilerinden öncekilerden çok azının yapabildiği gibi bu oyunu tanımlayan iki oyuncuyu izleme ayrıcalığına sahip olduk.
“Ronaldo'nun ortaya koyduğu rakamlar, Lionel Messi'nin ortaya koymaya devam ettiği rakamlar gerçekten olağanüstü. Ve Messi yavaşladığına dair hiçbir işaret vermiyor. Eğer 1.000 golün üzerinde iki oyuncuyla karşı karşıya kalırsak, bu muhtemelen onların bu oyundaki ortak mirasına yakışır.”
GOAT rakipleri aynı gol kilometre taşının peşinde
Messi ile Ronaldo'nun ulaştıkları seviyeler göz önüne alındığında, başarmaları gereken pek bir şey kalmadı. Eski MLS yıldızlarından biri ve Ronaldo'nun Manchester United'dan eski takım arkadaşı olan Giuseppe Rossi'ye, ilkinin ikincisinin ne yaptığı konusunda fazlasıyla endişe duyup duymadığı sorulduğunda Rossi daha önce GOAL'e şöyle demişti: “Emin değilim. Bilmiyorum. Sence bundan haberi var mı? Sence bunu umursuyor mu?
“Belki içten içe umursuyordur ama bence oyuna yaklaşımları iki farklı şekilde. Ama eminim Messi önümüzdeki üç yıl içinde 1.000'e ulaşacaktır. Bence bulunduğu noktada, 2028'e kadar Miami'de, eminim bunu başaracaktır.”
CR7'nin Santiago Bernabeu'ya gittiği 2009 yazında Real Madrid'den ayrılan Hollanda efsanesi Wesley Sneijder, aynı hedefin peşinden koşan iki ikon hakkında şunları söyledi: “Bence bu, ikisi için de bir sonraki hedef, yüzde 100. Cristiano bin gole ulaşmadan durmayacak. Messi de iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. O da kesinlikle bin gole ulaşacak.
“Birinin MLS'te, diğerinin Suudi Arabistan'da olmasına rağmen bu rekabet hakkında hâlâ konuşuyor olmamız güzel. Onlar iki büyük yıldız ve şimdi 1.000 gole ulaşmak gibi farklı bir hedefin peşindeler. İnanılmaz. Belki kimin önce 2.000'e ulaşabileceğini görmek için asistlerini saymayı da düşünebiliriz.”
- Getty/GOAL
Messi ile Ronaldo'nun bir süre daha oynamayı sürdürmesi bekleniyor
Ronaldo, 2026-27 sezonunun başında Al-Nassr formasıyla yeniden gollerine devam ederken, Messi de Arjantin ile Dünya Kupası’ndaki başarılarının ardından Inter Miami’de sahalara döndü.
Yıllar boyunca vücutlarının maruz kaldığı yük göz önüne alındığında, ikisinin daha ne kadar devam edebileceği sorusu sorulmaya devam ediyor, ancak ikisi de görünüşe göre mümkün olduğunca uzun süre oynamak istiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun