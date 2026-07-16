Bir yanda, pek çokları için tarihin en büyük futbolcusu, dünya futbolunun en çok arzu edilen kupasını üst üste ikinci kez gökyüzüne kaldırmaya hazırlanıyor. Diğer yanda ise, 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki zaferin ardından kısa süre içinde milli takımla ikinci büyük şampiyonluğunu kazanabilecek, kaygısız bir şekilde oynayan genç yetenek.

Bu düello bu kadar büyüleyici olmasının nedeni, nihai sonucundan tamamen bağımsız olarak, bir dönemin kesin sonunun yaklaştığı izlenimini uyandırmasıdır. Milli takım düzeyinde muhtemelen son maçı, ancak Dünya Kupası’ndaki son maçı olduğu neredeyse kesin olan bu karşılaşmada, Kral Messi, tahtını belirlenen halefine devredebilir.

Yamal’ın bu kadere sahip olmasının nedeni, sadece benzer oyun tarzları ve her iki oyuncunun da FC Barcelona’ya olan sevgisi değil. İkisini birbirine bağlayan, neredeyse 20 yıllık bir fotoğraf da var.