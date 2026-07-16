Bu, bir senaryoda bile daha iyi yazılması zor bir hikaye. Pazar akşamı New York’ta İspanya ile Arjantin, 2026 Dünya Kupası finali için karşı karşıya geldiğinde, bu aynı zamanda Messi ile Yamal arasındaki bir düello olacak.
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Ortak bir geçmiş – ve şimdi 2026 Dünya Kupası finalinde rakip: Lionel Messi neden bir zamanlar Lamine Yamal’ı alt etmişti?
Bir yanda, pek çokları için tarihin en büyük futbolcusu, dünya futbolunun en çok arzu edilen kupasını üst üste ikinci kez gökyüzüne kaldırmaya hazırlanıyor. Diğer yanda ise, 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki zaferin ardından kısa süre içinde milli takımla ikinci büyük şampiyonluğunu kazanabilecek, kaygısız bir şekilde oynayan genç yetenek.
Bu düello bu kadar büyüleyici olmasının nedeni, nihai sonucundan tamamen bağımsız olarak, bir dönemin kesin sonunun yaklaştığı izlenimini uyandırmasıdır. Milli takım düzeyinde muhtemelen son maçı, ancak Dünya Kupası’ndaki son maçı olduğu neredeyse kesin olan bu karşılaşmada, Kral Messi, tahtını belirlenen halefine devredebilir.
Yamal’ın bu kadere sahip olmasının nedeni, sadece benzer oyun tarzları ve her iki oyuncunun da FC Barcelona’ya olan sevgisi değil. İkisini birbirine bağlayan, neredeyse 20 yıllık bir fotoğraf da var.
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Lionel Messi, Lamine Yamal'ı övüyor: "Onun bir yıldız olacağını biliyordum"
2024 yılında yayınlanan fotoğraflarda, Arjantinli Dünya Futbolcusu'nun İspanyol çocuğu banyo ettirdiği görülüyor. Yamal o sırada henüz birkaç aylıkken, Messi'nin futbol kariyeri de henüz başlangıç aşamasındaydı.
Fotoğraf, 2007 yılında İspanyol Sport gazetesi ile çocuk yardım kuruluşu UNICEF’in ortaklaşa hazırladığı bir yardım takvimi için çekilmişti. O dönemde FC Barcelona’nın oyuncuları bu takvime katkıda bulunmuştu – ve görünüşe göre, ileride kulübün oyuncusu olacak olanlar da (tabii ki o zamanlar bunu bilmek mümkün değildi). Messi’nin durumunda olduğu gibi, Barça Yamal’ın da ilk kulübü olacaktı.
Fotoğrafların ancak Yamal’ın çıkışından sonra yayınlanması, babası Mounir Nasraoui’ye borçluyuz. O, oğlunu gereksiz baskıya maruz bırakmak istemiyordu ve o dönemki Avrupa Şampiyonası sırasında ortaya çıkan Messi ile karşılaştırmaları olabildiğince ertelemek istiyordu.
"Belki de Leo’ya bereket kılan Lamine’ydi!" dedi 2024 yılında İspanyol Mundo Deportivo gazetesine verdiği bir röportajda. Fotoğrafın “hayattaki bir tesadüf” olduğunu, çünkü bunun bir gün neye dönüşeceğini kimsenin öngöremeyeceğini belirtti. Ancak şunu vurguladı: “Onun bir yıldız olacağını biliyordum. Her baba bunu bilir ve her baba oğlunun en iyi olmasını ister. Ona hayatta ve gelecekte en iyisini diliyorum."
Yamal da daha sonra şöyle dedi: "Tabii ki fotoğraflar çekildiğinde, yaşımdan dolayı neler olacağını tam olarak kavrayamamıştım. Babam fotoğrafları sakladı ve hiç göstermedi, çünkü Messi ile karşılaştırılmak istemiyorduk. Kimse tüm zamanların en iyi oyuncusuyla karşılaştırılmaktan rahatsız olmaz, ama bu aleyhine de dönebilir, çünkü sonuçta onun gibi olamazsın."
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Lamine Yamal ilk kez dünya şampiyonu olabilir
Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Yamal, turnuva tarihinin en genç oyuncusu oldu ve Fransa’ya karşı oynanan yarı final maçında attığı golle en genç golcü unvanını da kazandı. Furia Roja, finalde İngiltere’yi 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti; turnuva sonrasında Yamal, en iyi genç oyuncu seçildi ve turnuvanın en iyi kadrosuna da dahil edildi.
Bugün, yaklaşık iki yıl sonra, 19 yaşındaki oyuncuyu henüz başlangıç aşamasında olan kariyerinin bir sonraki dönüm noktası bekliyor. Büyük idolü Messi’ye karşı oynanacak maçta Yamal, dünya şampiyonu unvanını kazanabilir ve 19 yıl önce şimdiden efsanevi hale gelmiş bir fotoğrafla başlayan hikayeyi sonuna kadar yazabilir.
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