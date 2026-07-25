AFP
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"Ortadan kayboldu" - Harry Kane'e Ballon d'Or'u kazanma şansı olmadığı söylendi; Premier Lig efsanesi, İngiltere ve Bayern yıldızını hedef aldı
Kane'in önemli maçlardaki performansındaki düşüş sorgulanıyor
İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan dramatik bir şekilde elenmesinin yarattığı büyük yankı, Kane’in bireysel futbol ödülleri yarışındaki konumuna ciddi zarar verdi. Bay Gamble ile yaptığı söyleşide, eski Dünya Kupası şampiyonu Petit, Bayern Münih’in forvetinin sezon boyunca gösterdiği performansa sert bir değerlendirme getirerek, Kane’in ligdeki gol başarılarının, en kritik anlarda etkisinin belirgin bir şekilde yetersiz kalması nedeniyle pek bir anlam ifade etmediğini savundu.
"Harry Kane'in Ballon d'Or şansı bitti. Eğer bunu sadece Alman ligine dayandırırsanız, tamam, hiç sorun yok," dedi Petit. "Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımda, kazanmak gerçekten zorlaşmaya başladığında, bence ortadan kayboldu. Elinden gelen her şeyi denedi ve birçok gol attığı için onu suçlayamam, ancak Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi büyük maçlarda etkili olamadı. Bu yüzden bence onun önünde birkaç isim var.”
- Getty Images Sport
Petit, önde gelen adayları değerlendiriyor
Ödülü kimin almasının daha uygun olacağı sorulduğunda Petit, turnuvanın öne çıkan isimlerinden birkaçını saydı, ancak kesin bir favori belirtmekten kaçındı. “Yamal mı? Harika bir Dünya Kupası geçirdi. Biliyorsunuz, Ballon d’Or kuralları da tıpkı sahadaki kurallar gibi çok değişti. Rodri bu turnuva boyunca yine en iyi oyuncuydu. Messi de harika bir turnuva geçirdi, ama o Miami’de oynuyor.”
Petit, Dünya Kupası’nın tartışmaları şekillendirmedeki önemini kabul ederken, dış faktörlerin sonucu etkilemesine karşı uyarıda bulundu. “Dünya Kupası’nın, kulüpte kazanmak isteyeceğiniz herhangi bir şampiyonluğun üzerinde olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda, o şampiyonluğu da kazanmak zorundasınız. Ödülü bir İspanyol oyuncu mu alacak? Hiçbir fikrim yok. Ama zor bir karar olacak. Ve sonuçta, umarım bu ticari bir karar olmaz.”
Kane için hem tatlı hem de acı bir sezon
Kane, kariyerinin tartışmasız en iyi sezonunu geçirdi. Tüm turnuvalarda forvet, 51 maçta 61 gol attı; bunların 36’sı sadece Bundesliga’da olmak üzere ligin en golcü oyuncusu oldu; ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde 14, DFB-Pokal’da 10 ve Franz Beckenbauer Süper Kupası’nda bir gol daha kaydederek Bayern’in Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Süper Kupa’dan oluşan üçlü zaferine katkıda bulundu. Başarıları, Avrupa Altın Ayakkabı ödülüyle kıtasal düzeyde de takdir gördü.
Bununla birlikte, bu verimli sezon, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında yaşanan sürekli hayal kırıklığının gölgesinde kaldı; Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain’e elendi ve Fransız ekibi, finalde Arsenal’i yenerek şampiyonluğunu korudu. İngiltere milli takımıyla geçirdiği yaz da benzer şekilde hem tatlı hem de acı bir seyir izledi; kaptan, Dünya Kupası’nda yedi maçta altı gol attı, ancak Arjantin’e karşı 2-1’lik yarı final yenilgisini önleyemedi ve İngiltere, Fransa’yı yendikten sonra üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Bayern, Kane’in uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için harekete geçti
Bayern, Kane ile sözleşme uzatması konusunda resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor; İngiltere milli takım kaptanı, Allianz Arena’daki mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor. BBC Sport’a göre, 32 yaşındaki oyuncu, Alman şampiyonunun kendisiyle uzun vadeli bir anlaşma yapma niyetinden haberdar; ayrıntılı görüşmelerin önümüzdeki haftalarda ilerlemesi bekleniyor.
Barcelona ve Suudi kulübü Al-Hilal gibi takımların ilgisine rağmen Kane, Bavyera'da tamamen yerleşmiş durumda. 2023 yılında Tottenham'dan transfer olduğundan bu yana 147 maçta 146 gol ve 33 asist kaydeden Kane, bu süre zarfında kulübün iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal zaferi kazanmasına katkıda bulundu.
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