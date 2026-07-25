"Ortadan kayboldu" - Harry Kane'e Ballon d'Or'u kazanma şansı olmadığı söylendi; Premier Lig efsanesi, İngiltere ve Bayern yıldızını hedef aldı

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan dramatik bir şekilde elenmesinin yarattığı büyük yankı, Kane’in bireysel futbol ödülleri yarışındaki konumuna ciddi zarar verdi. Bay Gamble ile yaptığı söyleşide, eski Dünya Kupası şampiyonu Petit, Bayern Münih’in forvetinin sezon boyunca gösterdiği performansa sert bir değerlendirme getirerek, Kane’in ligdeki gol başarılarının, en kritik anlarda etkisinin belirgin bir şekilde yetersiz kalması nedeniyle pek bir anlam ifade etmediğini savundu.

"Harry Kane'in Ballon d'Or şansı bitti. Eğer bunu sadece Alman ligine dayandırırsanız, tamam, hiç sorun yok," dedi Petit. "Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımda, kazanmak gerçekten zorlaşmaya başladığında, bence ortadan kayboldu. Elinden gelen her şeyi denedi ve birçok gol attığı için onu suçlayamam, ancak Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi büyük maçlarda etkili olamadı. Bu yüzden bence onun önünde birkaç isim var.”