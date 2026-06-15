"Orta sahayı geçemiyorlar" - Rodri, İspanya'nın hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası açılış maçının ardından Yeşil Burun Adaları'nın taktiklerini eleştirdi

İspanya kaptanı Rodri, takımının H Grubu'ndaki açılış maçında hayal kırıklığına uğramasının ardından Yeşil Burun Adaları'nın performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Manchester City'nin orta saha oyuncusu, rakibin gerçek anlamda futbol oynamaya yönelik çok az istek gösterdiğini, bunun yerine maç boyunca kendi savunma sahasında kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Maçın ardından La 1'e konuşan Rodri, Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibin taktiksel düzeninden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Olması gereken olmadı. Şikayet edecek pek bir şey yok," dedi. "Sabır gerektiren bir maç olduğunu biliyorduk. Geriye çekildiler ve çok hızlı bir şekilde savunmaya geçtiler. Golü bulamadık. Fırsatlar yarattık ama bitiremedik. Olumlu olan şey, onların bize karşı neredeyse hiçbir şey yaratamamış olması. Bitiriciliğimizi geliştirmeliyiz.

Zayıf rakibin oyun tarzı hakkında özellikle sorulduğunda Rodri şunları ekledi: "Onlar böyle oynuyor. Orta sahayı geçemiyorlar. Mesele, bitiriciliğimizi geliştirmemiz."