AFP
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"Orta sahayı geçemiyorlar" - Rodri, İspanya'nın hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası açılış maçının ardından Yeşil Burun Adaları'nın taktiklerini eleştirdi
Rodri, defansif oyun anlayışına öfkeleniyor
İspanya kaptanı Rodri, takımının H Grubu'ndaki açılış maçında hayal kırıklığına uğramasının ardından Yeşil Burun Adaları'nın performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Manchester City'nin orta saha oyuncusu, rakibin gerçek anlamda futbol oynamaya yönelik çok az istek gösterdiğini, bunun yerine maç boyunca kendi savunma sahasında kalmayı tercih ettiğini belirtti.
Maçın ardından La 1'e konuşan Rodri, Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibin taktiksel düzeninden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Olması gereken olmadı. Şikayet edecek pek bir şey yok," dedi. "Sabır gerektiren bir maç olduğunu biliyorduk. Geriye çekildiler ve çok hızlı bir şekilde savunmaya geçtiler. Golü bulamadık. Fırsatlar yarattık ama bitiremedik. Olumlu olan şey, onların bize karşı neredeyse hiçbir şey yaratamamış olması. Bitiriciliğimizi geliştirmeliyiz.
Zayıf rakibin oyun tarzı hakkında özellikle sorulduğunda Rodri şunları ekledi: "Onlar böyle oynuyor. Orta sahayı geçemiyorlar. Mesele, bitiriciliğimizi geliştirmemiz."
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Atlanta'da La Roja için hayal kırıklığı
Luis de la Fuente’nin takımı Mercedes-Benz Stadyumu’nda top hakimiyetini elinde tutsa da, skoru açmak için gereken golcü vuruş gücünden yoksundu. Ferran Torres, topu üst direğe çarptırarak golü en çok yaklaştıran isim olurken, dünya sıralamasında 65. sırada yer alan rakibe karşı alışılmadık bir şekilde etkisiz kalan İspanyol forvet hattı, diğer birçok fırsatı da kaçırdı.
Maçın bitimine 20 dakika kala Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın oyuna girmesi bile İspanya'nın çaresizce aradığı golü getiremedi. Bu beraberlik, Euro 2024 şampiyonu İspanya'nın, genişletilmiş turnuvanın eleme turlarına avantajlı bir şekilde ilerleyebilmesi için kalan grup maçlarında çok çalışması gerektiğini ortaya koydu.
Mavi Köpekbalıkları'nın kahramanı Vozinha
Rodri hayal kırıklığına uğramışken, Yeşil Burun Adaları kampındaki hava tam bir coşku havasındaydı. Nüfusu sadece 525.000 olan bir ülkeyi temsil eden bu ilk kez turnuvaya katılan takım, bu sonucu sanki bir zafermiş gibi kutladı. Kahramanca direnişlerinin merkezinde, İspanyol devlerini uzak tutmak için birçok hayati kurtarış yapan 40 yaşındaki kaleci Vozinha vardı.
Bu maçta 90. kez milli formayı giyen Vozinha, sonuçtan sonra gözle görülür bir şekilde duygusal anlar yaşadı. Maçın en iyi oyuncusu ödülünü alan tecrübeli kaleci, "Harika bir maçtı. Bu an ve bu rüya için inanılmaz derecede çok çalıştık. Çok gururluyuz. Kolay olmayacağını biliyorduk." dedi.
- Getty Images Sport
Yeşil Burun Adaları kendilerini kanıtladı
Bu sonuç, Afrika futbolu ve özellikle de birçok kişinin H Grubu’nun ezik takımı olacağını beklediği Yeşil Burun Adaları için büyük bir mesaj niteliğinde. Ancak, disiplinli savunma performansları, İspanyol tarafının yönelttiği eleştirilere rağmen dünya sahnesinde yerlerini hak ettiklerini kanıtladı.
Vozinha, takımının sadece sayıyı tamamlamak için ABD'ye gelmediğini açıkça belirtti. "Dünya Kupası'na rekabet etmek için geldik," diye ekledi. "Bizi küçük ve zayıf bir takım olarak görenler olduğunu biliyorum, ancak biz buraya rekabet etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için geldik."