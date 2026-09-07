Getty Images Sport
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Orta sahada iki sağ bek mi?! Xabi Alonso'nun Chelsea deneyi neden Arsenal karşısındaki en büyük sınavda başarısız oldu
Alonso, şampiyonlara karşı ilk yenilgisini aldı
Chelsea, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'a 2-1 mağlup oldu ve bu sonuç Alonso'nun Chelsea teknik direktörü olarak ilk yenilgisi oldu. Yaz transfer döneminde 349 milyon £ harcamasına rağmen Chelsea, maçı orta sahada görev yapan iki asıl sağ bekle tamamladı.
Reece James, ev sahibi takım adına galibiyet golünü atan kaptan Martin Odegaard'ı takip edemedi. Orta saha oyuncusu Romeo Lavia, ikinci yarıda bir diğer asıl sağ bek olan Malo Gusto için oyundan alındı ve böylece merkezde geçici bir ikili oluştu. Gevşek markaj, Odegaard'ın belirleyici golüne doğrudan katkı sağlarken, kulübede yaratıcı seçeneklerin eksikliği Chelsea'nin karşılık vermekte zorlanmasına yol açtı. Buna karşılık Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, hamleleriyle ev sahibi ekibi galibiyete taşıdı.
- Getty Images Sport
Chelsea'nin orta saha derinliğiyle ilgili endişeler arttı
Alışılmadık orta saha kurgusu, Chelsea'nin yaz dönemindeki dev harcamalarının ardından kadro yapısına ilişkin soru işaretlerini hemen beraberinde getirdi. Maç öncesinde Alonso, geçen sezonun neredeyse yarısını bu pozisyonda geçiren James'in dünyanın en iyi orta sahalarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu savundu.
Eski Premier League savunmacısı Ashley Young da, maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport'a konuşurken bu mevki kaynaklı endişelere dikkat çekti. Young, bu kadar büyük yatırım yapılan bir kadronun, şampiyona karşı oynanan kritik bir maçı sahanın merkezinde iki sağ bekle bitirmesini sorguladı.
"Chelsea bu sezon Avrupa'da oynamıyor, bu yüzden daha az maça çıkıyor ve Premier League'e odaklanabiliyor" diye konuşan Young, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama endişe verici olan şu; şampiyona karşı bir maçı bitiriyorsunuz ve orta sahada iki sağ bekiniz var.
"Geçen sezon çok sık sakatlanan Lavia'ya bakıyorsunuz. Hücum hattı lig genelinde korku salacak ama onun arkasına baktığınızda orta sahayı görüyorsunuz ve orada sağ bekler oynuyor."
Taktik yaklaşım savunmadaki kırılganlığı ortaya çıkarıyor
Chelsea'nin taktik düzeni de mercek altına alındı; takım kontrolü Arsenal'a bırakırken ağırlıklı olarak kontra atak fırsatlarına bel bağladı. Hücum tehditleri maç boyunca sınırlı kaldı ve geçişte bunu yalnızca bir kez değerlendirebildiler; o pozisyonda Pedro Neto sağ kanattan etkili oldu. Young, Alonso'nun takımının geride bekleyip baskıyı emmeye çalıştığında rakiplerin yapısal boşlukları hızla fark edeceğini söyledi.
Young, "Takımlar bugün bu maçı izleyecek, Chelsea'nin geriye yaslanıp topun arkasına adam geçirdiğini görecek ama hatlar arasında hâlâ boşluklar var ve Arsenal bunu fark etti" diye ekledi.
"Chelsea topa sahip olma oranının büyük bölümünü rakibe bırakıyor ve kontra atak futbolu oynuyor. Bugün muhtemelen sadece bir kez, sağ tarafta [Pedro] Neto ile kontra ataktan faydalandılar."
- Getty Images Sport
Alonso, kupa maçında anında tepki istiyor
Kuzey Londra'daki aksiliğin ardından Chelsea, yurt içi kupa organizasyonunda hemen bir reaksiyon vermeye odaklanacak. Chelsea, yeniden ivme kazanmak isterken Lig Kupası üçüncü turunda Leeds United deplasmanına gidecek.
Hafta ortasındaki kupa görevinin ardından Alonso'nun ekibi, Stamford Bridge'de yeniden Premier League mesaisine dönecek. Hafta sonunda Hull City'yi konuk edecek olan ekip, kendi taraftarı önünde toparlanmayı ve sıralamada yükselmeyi hedefliyor.
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