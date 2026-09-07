Alışılmadık orta saha kurgusu, Chelsea'nin yaz dönemindeki dev harcamalarının ardından kadro yapısına ilişkin soru işaretlerini hemen beraberinde getirdi. Maç öncesinde Alonso, geçen sezonun neredeyse yarısını bu pozisyonda geçiren James'in dünyanın en iyi orta sahalarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu savundu.

Eski Premier League savunmacısı Ashley Young da, maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport'a konuşurken bu mevki kaynaklı endişelere dikkat çekti. Young, bu kadar büyük yatırım yapılan bir kadronun, şampiyona karşı oynanan kritik bir maçı sahanın merkezinde iki sağ bekle bitirmesini sorguladı.

"Chelsea bu sezon Avrupa'da oynamıyor, bu yüzden daha az maça çıkıyor ve Premier League'e odaklanabiliyor" diye konuşan Young, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama endişe verici olan şu; şampiyona karşı bir maçı bitiriyorsunuz ve orta sahada iki sağ bekiniz var.

"Geçen sezon çok sık sakatlanan Lavia'ya bakıyorsunuz. Hücum hattı lig genelinde korku salacak ama onun arkasına baktığınızda orta sahayı görüyorsunuz ve orada sağ bekler oynuyor."