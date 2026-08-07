Orta saha artık yalnızca oyuncuların toplandığı bir bölge olmaktan çıktı; yeni sezonun başlamasından önce Roshn Ligi'nin zirve kulüplerine kendini dayatan değişimin en dikkat çekici yüzlerinden biri hâline geldi.
Nassr ve Al-Ahli hatlarını yeniden şekillendirmeyi seçerken, Al-Ittihad kimliğini tamamen değiştirme yoluna gitti; Al-Hilal ise ters istikamette ilerlemeyi ve en önemli unsurlarını korumayı tercih etti.
Dikkat çeken nokta ise değişikliklerin yalnızca yeni isimlerle ilgili olmaması; bu kulüplerin kadrolarının yıllardır temel bir parçası olan oyuncuların yokluğunu da içermesi. Bu durum, önümüzdeki sezonu yedeklerin sorumluluğu taşıma kapasitesi açısından gerçek bir sınava dönüştürüyor.