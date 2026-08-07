Al-Nassr, uzun yıllar boyunca orta sahanın en önemli unsurlarından biri olan ve takımdan ayrılan Hırvat Marcelo Brozović olmadan 2023'ten bu yana ilk kez yeni sezona giriyor.

Brozović'in ayrılığını Sammy Costa'nın telafi etmesi bekleniyor. Böylece Al-Nassr, Abdullah Al-Khaibari ve Angelo'nun yanı sıra beklenen transfer Costa'yı da içeren yeni bir orta saha dizilişiyle sahaya çıkacak; bu hamleyle takıma savunma ve hücum görevleri arasında daha fazla denge kazandıracak bir orta saha yeniden inşa edilmeye çalışılıyor.

Bu grubun Brozović'in tecrübesini telafi edip edemeyeceği ise henüz cevaplanmamış bir soru olarak kalıyor; zira oyuncu, oyunun kuruluşunda ve topla çıkışta temel bir dayanak noktası konumundaydı.