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FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
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Çeviri:

Orta sahada deprem: Hilal takımı değişim fırtınasına direniyor, İttihad yeni formuyla sahnede

FEATURES
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
M. Brozovic
F. Kessie
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hırvatistan
Côte d’Ivoire

Büyük devrim

Orta saha artık yalnızca oyuncuların toplandığı bir bölge olmaktan çıktı; yeni sezonun başlamasından önce Roshn Ligi'nin zirve kulüplerine kendini dayatan değişimin en dikkat çekici yüzlerinden biri hâline geldi.

Nassr ve Al-Ahli hatlarını yeniden şekillendirmeyi seçerken, Al-Ittihad kimliğini tamamen değiştirme yoluna gitti; Al-Hilal ise ters istikamette ilerlemeyi ve en önemli unsurlarını korumayı tercih etti.

Dikkat çeken nokta ise değişikliklerin yalnızca yeni isimlerle ilgili olmaması; bu kulüplerin kadrolarının yıllardır temel bir parçası olan oyuncuların yokluğunu da içermesi. Bu durum, önümüzdeki sezonu yedeklerin sorumluluğu taşıma kapasitesi açısından gerçek bir sınava dönüştürüyor.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr, Brozovic sayfasını kapatıyor

    Al-Nassr, uzun yıllar boyunca orta sahanın en önemli unsurlarından biri olan ve takımdan ayrılan Hırvat Marcelo Brozović olmadan 2023'ten bu yana ilk kez yeni sezona giriyor.

    Brozović'in ayrılığını Sammy Costa'nın telafi etmesi bekleniyor. Böylece Al-Nassr, Abdullah Al-Khaibari ve Angelo'nun yanı sıra beklenen transfer Costa'yı da içeren yeni bir orta saha dizilişiyle sahaya çıkacak; bu hamleyle takıma savunma ve hücum görevleri arasında daha fazla denge kazandıracak bir orta saha yeniden inşa edilmeye çalışılıyor.

    Bu grubun Brozović'in tecrübesini telafi edip edemeyeceği ise henüz cevaplanmamış bir soru olarak kalıyor; zira oyuncu, oyunun kuruluşunda ve topla çıkışta temel bir dayanak noktası konumundaydı.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ahly, Kessié'nin ayrılığının ardından yeni bir başlangıç yapıyor

    Al Ahli ise Fildişi Sahilli Franck Kessié'nin takımdan ayrılmasının ardından orta saha yapısını değiştirmeyi tercih etti. 2023'ten bu yana takımda yer alan Kessié, geçtiğimiz yıllarda ekibin en önemli unsurlarından biri hâline gelmişti.

    Yeni transfer Eduard Spertsyan, Fildişi Sahilli Valentin Atangana ile birlikte forma giyecek. Yönetimin bu mevkiye bir transfer daha eklemek için girişimleri de sürüyor. Bu da Al Ahli orta sahasının yeni sezonda tamamen farklı bir görünüme sahip olacağı anlamına geliyor.

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    Bu değişikliğin önemi, Al Ahli'nin yalnızca bir oyuncu olarak Kessié'nin yerini doldurmak için değil, aynı zamanda yeni teknik ekibin fikirlerine ve takımın yerel ile kıtasal müsabakalardaki hedeflerine uygun şekilde orta sahadaki rollerin yeniden dağıtılması için arayışta olmasında yatıyor.

  • FBL-ESP-CORDOBA-ALMERIAAFP

    Ittihad, Afrika kimliğini seçti

    En büyük değişiklik belki de İttihad'da yaşandı. 2023'ten bu yana takımda bulunan Brezilyalı Fabinho'nun dönemini kapatan kulüp, onun yerine İspanyol ekibi Almeria'dan gelen Senegalli Dion Lopy'yi getirmeye karar verdi.

    Lopy'nin katılımıyla birlikte İttihad'ın orta sahası net bir Afrika kimliği taşımaya başladı. Senegalli oyuncunun yanında Malili Mohamed Doumbia ve Cezayirli Houssem Aouar'ın da bulunmasıyla; fiziksel güç, top kapma becerisi ve teknik varlığı bir arada toplayan bir yapı ortaya çıktı.

    İttihad, bu karışımın kendisine orta sahada daha fazla denge sağlamasını umuyor; özellikle de Fabinho'nun ayrılığı takım adına önemli bir bölümü kapatırken, Lopy'nin gelişi taktiksel açıdan tamamen farklı bir dönemin kapısını aralıyor.

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  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal, değişim fırtınasından tek kurtulan

    Üç kulübün de orta sahalarını yeniden şekillendirdiği bir dönemde, en dikkat çekici oyuncularını köklü değişiklikler yapmadan koruyan Hilal, bu bölgede en istikrarlı takım olarak öne çıkıyor.

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    Hilal, Ruben Neves, Sergej Savic, Mohamed Kanno ve Nasser Al-Dawsari'ye güvenmeyi sürdürüyor. Bu grup büyük tecrübeye ve zamanla oturmuş bir uyuma sahip, bu da sezonun başında takıma önemli bir avantaj sağlıyor.

    Dolayısıyla Hilal'in orta sahayı yeniden inşa etmek için uzun bir zamana ihtiyacı yok. Bunun aksine rakipleri, ilk maçlar boyunca en iyi bileşimi keşfetmek zorunda kalacak.

    Bu istikrarı korumak, değişim fırtınasının rakiplerin çoğunu vurmuş göründüğü bir sezonda belki de Hilal'in en önemli silahı olacak.