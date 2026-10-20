Barcelona orta saha oyuncusu Pedri, Rodri'nin ön liberodaki denge sağlayan varlığını övdü ve bunun kendisine hücuma çıkma özgürlüğü tanıdığını anlattı. Pedri, “Rodri, orta sahayı savunma ve organize etme konusunda bize çok şey katıyor” dedi. “Onun varlığı bana ileri çıkmak için daha fazla özgürlük veriyor çünkü her zaman orada olacağını biliyorum.”

Portekizli mevkidaşını da öven Pedri, “Vitinha gerçekten fark yaratan bir oyuncu. Bana göre oyun kurma ve topu tutma konusunda en iyilerden biri” diye ekledi.

İspanyol millî futbolcu, “Yarın topa kim sahip olursa maçın gidişatını o belirleyecek” vurgusunu yaptı.