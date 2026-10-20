AFP
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Orta saha savaşı! PSG, formda Barcelona ile karşılaşırken Pedri ve Vitinha’yı büyük bir topa sahip olma mücadelesi bekliyor
Paris'teki Avrupa dev maçı öncesinde orta sahanın dinamolarından değerlendirme
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında FC Barcelona'yı Parc des Princes'te ağırlayacak. İki takım da maça olağanüstü bir form grafiğiyle çıkıyor. Avrupa şampiyonu PSG, Avrupa kupalarındaki son 12 maçında yenilgi yüzü görmedi. Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona ise tüm kulvarlarda üst üste 11 maç kazanırken 48 gol attı.
İki takımın orta sahadaki dinamoları Vitinha ve Pedri, maç öncesinde basına yaptıkları açıklamalarda belirleyici unsurun topun kontrolü olacağını söyledi.
Her iki takım da agresif pres ve akıcı pas oyununu benimsiyor. Bu da Parc des Princes'te dikkat çekici bir taktik mücadelenin zeminini hazırlıyor.
- AFP
Pedri, Rodri'nin sağladığı katkıyı anlatıyor ve Vitinha ile karşılaşmayı dört gözle bekliyor
Barcelona orta saha oyuncusu Pedri, Rodri'nin ön liberodaki denge sağlayan varlığını övdü ve bunun kendisine hücuma çıkma özgürlüğü tanıdığını anlattı. Pedri, “Rodri, orta sahayı savunma ve organize etme konusunda bize çok şey katıyor” dedi. “Onun varlığı bana ileri çıkmak için daha fazla özgürlük veriyor çünkü her zaman orada olacağını biliyorum.”
Portekizli mevkidaşını da öven Pedri, “Vitinha gerçekten fark yaratan bir oyuncu. Bana göre oyun kurma ve topu tutma konusunda en iyilerden biri” diye ekledi.
İspanyol millî futbolcu, “Yarın topa kim sahip olursa maçın gidişatını o belirleyecek” vurgusunu yaptı.
Vitinha, Yamal korkusunu reddetti ve pres planını anlattı
PSG'nin orta saha oyuncusu Vitinha, Fransa şampiyonunun genç yıldız Lamine Yamal'dan korktuğu yönündeki iddiaları reddetti ve Barcelona'nın oyun düzenine büyük saygı duyduğunu dile getirdi. Vitinha, “Korku mu? Hayır. O harika bir oyuncu, şu anda dünyanın en iyilerinden biri. Ama mesele sadece o değil, Barcelona inanılmaz bir takım” dedi.
Vitinha, Barcelona'nın taktik düzenine ilişkin, “Gerçekten inanılmaz bir orta sahaları var ve oyun tarzlarını izlemekten keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız, “Bazen çözüm biraz daha geride, bazen de biraz daha ileride oynamak olabilir... Maç ilerledikçe boş alanlar ortaya çıkacaktır” diye ekledi.
- PRESSE SPORTS
Avrupa devleri Paris'te ses getirecek bir galibiyet hedefliyor
Her iki kulübün de güçlü hücum hatlarına ve net bir taktik anlayışa sahip olması, salı günkü karşılaşmayı Avrupa'da üstünlük kurma mücadelesi açısından erken bir ölçüt hâline getiriyor.
PSG, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken Barcelona, Avrupa'da üst üste 17 maçtır gol yemeden karşılaşma tamamlayamama serisine son vermek istiyor.
PSG, orta saha mücadelesinin belirleyici olacağı maçta Barcelona'yı Parc des Princes'te Britanya Yaz Saati (BST) ile 20.00'de ağırlayacak.
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