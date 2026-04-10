Orta saha oyuncusunun Real Madrid'e yönelik flörtöz açıklamalarının ardından Chelsea'ye, Enzo Fernandez'in yarattığı 'karışıklık' konusunda 'tavır alması' gerektiği söylendi
Cole, Fernandez ile ilgili tekrarlanan sorun hakkında endişelerini dile getiriyor
Fernandez'in Madrid'deki yaşamdan duyduğu hayranlığı kamuoyuna açıkça dile getirmesinin ardından, Chelsea yeniden mercek altına alındı; bu açıklamalar, oyuncunun Bernabeu'ya transfer olabileceğine dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Bu sözler kulüp içinde disiplin işlemlerinin başlatılmasına neden oldu ve teknik direktör Liam Rosenior, Arjantinli orta saha oyuncusuna bu hafta sonu Manchester City ile oynanacak maç da dahil olmak üzere iki maçlık bir ceza verdi. Bu durum, kulübün kendi ifadesiyle "giderek artan istikrarsızlık eğilimini" ele alması gerektiğini düşünen eski Chelsea kanat oyuncusu Cole'un eleştirilerine yol açtı.
Cole, durumun nasıl ele alındığını sorguluyor
Paddy Power’a konuşan Cole, bu tür olayların tekrarlanmasının kulübün otoritesini sarsabileceği uyarısında bulundu. Cole, Chelsea’nin orta saha oyuncusunun davranışına karşı net bir tavır alması gereken bir noktaya geldiğini belirtti.
Cole, "Bu zor bir durum, mesele cezanın doğru olup olmadığı değil, bunun [Fernandez ile] ikinci kez yaşanıyor olması," dedi. "Kulüp bir tavır almak zorunda.
Enzo gibi oyuncular için bu, kulübe katıldığında kendisine satılan Chelsea değildi. Ortaya çıkıp kulüpten ayrılacağını söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum, ancak onun hayal kırıklığını anlıyorum. Ardından cezanın doğru olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. Bir noktada işler ciddiye binecek ve eğer ayrılmak istiyorsa, transfer talebinde bulunmak zorunda kalacak."
Chelsea'den yıldız gücünden ziyade kulüp kültürüne öncelik vermesi isteniyor
Cole, 2032 yılına kadar süren Fernandez’in uzun vadeli sözleşmesi nedeniyle Chelsea’nin hâlâ önemli bir koz elinde tuttuğuna inanıyor ve gerekirse kulübün kültürünü korumak için tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyor.
"Bu durumun ne zamandır sürdüğünü bilmiyoruz, ancak Chelsea'nin onu (Manchester City'ye karşı oynanan) kritik bir maçta kadro dışı bırakmak zorunda kaldığı noktaya gelindiğine göre, bunun ne oyuncuya ne de kulübe bir faydası olduğunu düşünmüyorum," diye ekledi.
"Kulüp olsaydınız, Enzo'ya şöyle derdiniz: 'Bizimle beş yıl daha sözleşmen var. Bu saçmalıklara devam edersen, haftalık maaşını ve kariyerini [onu oynatmayarak] seve seve çöpe atarız. İtiraf etmeliyim ki, bunun doğru bir model olup olmadığını bilmiyorum. Fernandez'le başa çıkmak için daha iyi bir yol bulamadım, bu yüzden durum gerçekten çok karışık."
Chelsea, önemli maçlar yaklaşırken orta saha oyuncusunu kadroya yeniden dahil etmeyi umuyor
Chelsea’nin disiplin önleminin, kulübün iç standartlarını güçlendirmek amacıyla alındığı anlaşılıyor; haberlere göre Rosenior, soyunma odasında güçlü bir kültürün korunmasında kararlı. Kulüp, Fernandez'i projesinin merkezi figürü olarak görmeye devam ediyor ve bu olayın uzun süreli bir anlaşmazlığın başlangıcı değil, bir sıfırlama fırsatı olmasını umuyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kritik bir mücadele ve Leeds ile oynanacak FA Cup yarı finali yaklaşırken, Chelsea bu durumu bir an önce çözüme kavuşturmak ve kulüp tarihinin en pahalı transferini yeniden en iyi performansına kavuşturmak için sabırsızlanıyor.