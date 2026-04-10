Orta saha oyuncusunun Real Madrid'e yönelik flörtöz açıklamalarının ardından Chelsea'ye, Enzo Fernandez'in yarattığı 'karışıklık' konusunda 'tavır alması' gerektiği söylendi

Paddy Power’a konuşan Cole, bu tür olayların tekrarlanmasının kulübün otoritesini sarsabileceği uyarısında bulundu. Cole, Chelsea’nin orta saha oyuncusunun davranışına karşı net bir tavır alması gereken bir noktaya geldiğini belirtti.

Cole, "Bu zor bir durum, mesele cezanın doğru olup olmadığı değil, bunun [Fernandez ile] ikinci kez yaşanıyor olması," dedi. "Kulüp bir tavır almak zorunda.

Enzo gibi oyuncular için bu, kulübe katıldığında kendisine satılan Chelsea değildi. Ortaya çıkıp kulüpten ayrılacağını söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum, ancak onun hayal kırıklığını anlıyorum. Ardından cezanın doğru olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. Bir noktada işler ciddiye binecek ve eğer ayrılmak istiyorsa, transfer talebinde bulunmak zorunda kalacak."