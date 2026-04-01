Getty Images Sport
Çeviri:
Orta saha oyuncusu yaz transfer döneminde La Liga’daki rakip takıma geçmek için ısrar ederken, Real Madrid 15 milyon avroluk transfer ücreti talep ediyor
Madrid'in teknik kadrosunda kadro fazlası
Real Madrid'in orta sahasında forma rekabeti tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bu durum Ceballos'u zor bir konuma düşürdü. Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin tartışmasız ilk 11'de yerini sağlamlaştırması ve Jude Bellingham'ın yaratıcı oyun kurucu rolünü üstlenmesi nedeniyle, kalan süreler giderek uzayan bir elit yetenekler listesi arasında paylaşılıyor. Genç yıldız Thiago'nun ortaya çıkışı ve Arda Güler ile Eduardo Camavinga'nın istikrarlı performansı, Ceballos'u kadro sıralamasında daha da aşağıya itti.
Nico Paz'ın olası dönüşüyle birlikte bu durum gelecek sezon daha da karmaşık hale gelecek. Orta sahadaki bu "aşırı kalabalık", 2027'de sona erecek sözleşmesinin son iki yılına yaklaşan Ceballos'un artık kalıp mücadele mi edeceğini yoksa başka bir yerde profesyonel kariyerine yeni bir başlangıç mı yapacağını karar vermesi gerektiği anlamına geliyor. İlgili tüm taraflar için, yaklaşan yaz transfer dönemi, kalıcı bir ayrılığın gerçekleşmesi için en mantıklı zaman gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Betis'e dönüşün mali engelleri
Ceballos, 2014 ile 2017 yılları arasında adını duyurduğu ve ardından yaklaşık 18 milyon avroya Bernabeu'ya transfer olduğu kulüp olan Real Betis'e geri dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Arsenal'de geçirdiği iki yıllık kiralık döneminin ardından nihayet Madrid'e geri döndü, ancak geleceği giderek daha belirsiz hale geliyor. Santiago Bernabeu yönetimi tarafından belirlenen mali talepler nedeniyle transfer süreci karmaşık bir hal alıyor; Real Madrid, 15 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor ve bu rakam, ilgilenen kulüpler için bir engel teşkil ediyor. Ayrıca, oyuncunun yıllık yaklaşık 9 milyon avroluk brüt maaşı, Betis'in maaş yapısına sahip bir kulüp için ek bir zorluk oluşturuyor.
Fırsatların azaldığı bir dönem
İstatistiklere bakıldığında, Utrera doğumlu oyuncu için bu sezon unutulması gereken bir sezon oldu. Ceballos, formda olduğu zamanlarda toplam oynanabilir sürenin sadece %25'inde sahaya çıktı ve 36 maçta toplam 810 dakika oynadı. AS'nin haberine göre, Alvaro Arbeloa göreve geldiğinden beri orta saha oyuncusunun etkisi önemli ölçüde azaldı ve mevcut teknik kadro altında olası sürenin sadece %16'sında forma giydi. La Liga'daki son ilk 11'i Kasım ayına dayanıyor ve bu da onun tamamen kenar rolüne geçişini vurguluyor.
Süreklilik eksikliği, Şubat ayında Osasuna'ya karşı kısa süreli bir oyunda yaşadığı soleus kası sakatlığıyla daha da kötüleşti. Şu anda takım antrenmanlarına dönmüş ve resmi maçlara geri dönmeye yakın olsa da, sezonun son düzlüğüne ritimden yoksun ve büyük bir rekabet ortamında giriyor. Bellingham gibi önemli tecrübeli oyuncuların dinlendirildiği maçlarda bile, Ceballos genellikle Manuel Angel gibi akademi mezunlarının gerisinde kalıyordu.
- Getty Images Sport
Madrid'de nihai karar yaklaşıyor
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Ceballos ile Real Madrid arasındaki ilişkinin doğal bir sonuca doğru ilerlediği görülüyor. Madrid kulübü, bu yıl 30 yaşına basacak olan orta saha oyuncusu için teklifleri değerlendirmeye hazır hale geldiğinden, Ceballos'un ilk 11'deki yerini geri kazanması artık "imkansız bir görev" haline geldi; bu nedenle, sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala yaz transfer döneminde ayrılması her iki taraf için de en mantıklı çözüm olarak görünüyor.