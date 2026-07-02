Orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Newcastle’dan ayrılacağını doğrularken, Tottenham’a transferinin nedenleri olarak yaşam tarzını, ailesini ve Roberto De Zerbi’yi gösterdi

Tottenham, Tonali’yi 100 milyon sterline transfer etmek üzere bir anlaşmaya vararak büyük bir hamle gerçekleştirdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki İtalyan baş antrenörün varlığının, Tyneside’dan ayrılma kararında belirleyici bir faktör olduğunu itiraf etti.

Sky Sport'a konuşan Tonali, süreci şöyle anlattı: "[Müzakereler] biraz uzun sürdü. Newcastle ile bir tür anlaşmaya varmıştık, her gün görüştük ve sonunda başardık. Onlar benden en iyisini istiyordu, biz de onlar için en iyi anlaşmayı istiyorduk. Mükemmel şartlarda ayrıldık, hepimiz mutluyuz ve ben bu yeni maceraya hazırım."

Neden Tottenham'ı seçtiği sorulduğunda Tonali şöyle dedi: "De Zerbi bu konuda büyük rol oynadı; ayrıca Newcastle'da geçirdiğim üç yılın ardından bu bir yaşam tarzı ve aile tercihiydi. De Zerbi'ye büyük bir övgü borçluyuz; bunu sadece bir Brescia'lı ve bir arkadaş olarak değil, aynı zamanda çalışkan bir kişi olarak da başardı; bu işe kendini adadı."











