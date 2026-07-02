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Orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Newcastle’dan ayrılacağını doğrularken, Tottenham’a transferinin nedenleri olarak yaşam tarzını, ailesini ve Roberto De Zerbi’yi gösterdi
De Zerbi'nin kişisel dokunuşu işi bitirdi
Tottenham, Tonali’yi 100 milyon sterline transfer etmek üzere bir anlaşmaya vararak büyük bir hamle gerçekleştirdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki İtalyan baş antrenörün varlığının, Tyneside’dan ayrılma kararında belirleyici bir faktör olduğunu itiraf etti.
Sky Sport'a konuşan Tonali, süreci şöyle anlattı: "[Müzakereler] biraz uzun sürdü. Newcastle ile bir tür anlaşmaya varmıştık, her gün görüştük ve sonunda başardık. Onlar benden en iyisini istiyordu, biz de onlar için en iyi anlaşmayı istiyorduk. Mükemmel şartlarda ayrıldık, hepimiz mutluyuz ve ben bu yeni maceraya hazırım."
Neden Tottenham'ı seçtiği sorulduğunda Tonali şöyle dedi: "De Zerbi bu konuda büyük rol oynadı; ayrıca Newcastle'da geçirdiğim üç yılın ardından bu bir yaşam tarzı ve aile tercihiydi. De Zerbi'ye büyük bir övgü borçluyuz; bunu sadece bir Brescia'lı ve bir arkadaş olarak değil, aynı zamanda çalışkan bir kişi olarak da başardı; bu işe kendini adadı."
- Getty Images Sport
Spurs için yeni rekor
Tonali için önerilen toplam transfer bedelinin, kulübün Mateus Fernandes’in yakın zamanda gerçekleştirilen transferiyle kırılan 85 milyon sterlinlik önceki rekorunu aşması bekleniyor; bu durum, mevcut yönetim altında kulübün muazzam hırsını gözler önüne seriyor. Temsilcileri ve eşiyle birlikte Londra’ya hareket etmiş olan Tonali, takıma hemen uyum sağlamaya odaklanmış durumda.
"Adım adım ilerliyoruz: sağlık kontrolü ve sözleşme imzalaması, ardından da antrenman kampına gideceğiz. Dünya Kupası yaklaştığı için takım bir ay içinde hazır olacak. Kulüp zorlu bir sezonu geride bıraktı, ancak her şeyin yolunda gitmesini sağlamaya çalışacağız," diyen orta saha oyuncusu, yaz dönemi için acil planlarını özetledi.
Azzurri’ye dönüş hayali
Premier Lig’e duyduğu heyecana rağmen Tonali, köklerine ve İtalya milli takımına derin bir bağlılık sürdürüyor. Eski Milan direktörü Paolo Maldini’nin Azzurri’de bir görev üstlenmesini istediğini dile getirdi; bu adım, kendisinin milli takımla ilgili hedeflerini de önemli ölçüde etkileyecektir. “Hedefimiz Dünya Kupası’na geri dönmek. Üç kez üst üste turnuvanın dışında kalmak üzücü. Maldini ile konuşacağım; Milan’da başardıklarından sonra onunla çalışmak, milli takımda bile olsa harika bir his olurdu. O hem büyük bir şampiyon hem de harika bir insan,” dedi Tonali.
- Getty Images Sport
Orta sahanın motor odası şekilleniyor
Tonali, büyük yankı uyandıran bir uzaklaştırma cezasının ardından itibarını yeniden kazanarak Newcastle’dan ayrıldı ve sonunda Bruno Guimaraes’in yanında Magpies’in orta sahasının temel taşlarından biri haline geldi. Kuzey Londra’ya gelişi, Spurs’un orta sahasında gerçekleştirilen önemli bir yenilenmeyi tamamlayarak De Zerbi’ye, sisteminin gerektirdiği teknik kaliteyi ve taktiksel zekayı sağlıyor.
Yasal sorunları geride bırakmış ve kariyerinin zirve yılları önünde olan Tonali'nin transferi, Avrupa'nın elit kulüpleri arasına geri dönmeyi hedefleyen Tottenham için yapbozun son parçası olarak görülüyor. İtalyan milli oyuncu, ailesinin desteği ve De Zerbi'nin taktiksel rehberliğinden güç alarak, Serie A ve Premier Lig'deki deneyimlerini başkentte başarılı bir döneme dönüştürmeyi hedefliyor.