AFP
Orta saha oyuncusu Paul Pogba, Monaco'nun sezonun son maçında forma giyemeyince sezonu hayal kırıklığıyla noktaladı
Monaco yıldızına sakatlık darbesi
Pogba, bu Pazar günü Strasbourg ile oynanacak maçın kadrosuna alınmaması nedeniyle Monaco'nun 2025-26 sezonundaki son Ligue 1 maçını kaçıracak. Bu sezon formunu istikrarlı bir şekilde sürdürmekte zorlanan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve bu sakatlık, sezonun son maçında forma giymesini engelleyecek kadar ciddi olduğu ortaya çıktı.
Doping testi pozitif çıkması nedeniyle aldığı cezanın tamamlanmasının ardından 2025 yazında Monaco'ya katılan Fransız milli oyuncu, kulübün önceki altı lig maçının üçünde forma giymeyi başarmış ve bir zamanlar onu dünyanın en pahalı oyuncusu yapan kalitesini ara sıra sergilemişti. Ancak, bu son sakatlık, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun kariyerinin son dönemine girerken yaşadığı zorlu dönemi yansıtan, toplamda sadece altı maçla lig sezonunu tamamlamasına neden oldu.
Pocognoli için uzun devamsızlık listesi
Monaco teknik direktörü Sébastien Pocognoli, Stade de la Meinau'ya yapılacak deplasman hazırlıklarında ciddi bir kadro seçimi sıkıntısıyla karşı karşıya. Pogba, deplasman kadrosunda yer almayan tek önemli isim değil; Monako kulübü, en kötü zamanda A takım kadrosunun bel kemiğini sarsan bir sakatlık kriziyle boğuşuyor.
Fransız oyuncunun yanı sıra, Monaco'da Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique ve Vanderson da forma giyemeyecek. Aleksandr Golovin ve Stanis Idumbo'nun da kadroda yer almaması nedeniyle yaratıcı oyuncular da eksik. Bu kadro derinliği eksikliği, Pocognoli'ye deplasmandaki zorlu son engeli aşmak için sınırlı seçenekler bırakıyor.
Avrupa kupalarına katılma şansı söz konusu
Uzun sakatlık listesine rağmen, gelecek sezonun Konferans Ligi'nde yer almak için mücadeleye devam eden Monaco için işler hâlâ ciddi. Kulüp şu anda 54 puanla ligde yedinci sırada bulunuyor ve altıncı sıradaki Marsilya'nın sadece iki puan gerisinde. 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarında yer alma umutlarını sürdürebilmeleri için Strasbourg karşısında galibiyet almaları hayati önem taşıyor.
Strasbourg deplasmanı için kadro kesinleşti
Pazar gecesi oynanacak maç için Monako'nun kesinleşen kadrosu şu şekildedir: Lukas Hradecky, Philipp Kohn, Yann Lienard - Wout Faes, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Samuel Nibombe, Jordan Teze - Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Pape Cabral, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Ilane Touré, Denis Zakaria - Simon Adingra, Folarin Balogun, Mika Biereth, Paris Brunner, Ansu Fati, Oumar Konate.