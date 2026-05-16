Pogba, bu Pazar günü Strasbourg ile oynanacak maçın kadrosuna alınmaması nedeniyle Monaco'nun 2025-26 sezonundaki son Ligue 1 maçını kaçıracak. Bu sezon formunu istikrarlı bir şekilde sürdürmekte zorlanan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve bu sakatlık, sezonun son maçında forma giymesini engelleyecek kadar ciddi olduğu ortaya çıktı.

Doping testi pozitif çıkması nedeniyle aldığı cezanın tamamlanmasının ardından 2025 yazında Monaco'ya katılan Fransız milli oyuncu, kulübün önceki altı lig maçının üçünde forma giymeyi başarmış ve bir zamanlar onu dünyanın en pahalı oyuncusu yapan kalitesini ara sıra sergilemişti. Ancak, bu son sakatlık, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun kariyerinin son dönemine girerken yaşadığı zorlu dönemi yansıtan, toplamda sadece altı maçla lig sezonunu tamamlamasına neden oldu.